ประเด็นเด่นตลาดวันนี้ 7 ส.ค.

- ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังตลาดยุโรปปิดผสมผสาน ขณะที่ราคาน้ำมันกลับมายืนเหนือ 82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- อิหร่านเตรียมเจรจากับโอมานเกี่ยวกับสถานการณ์ใน ช่องแคบฮอร์มุซ และรายละเอียดของการกำกับดูแลในอนาคต
- การร่วงลงอย่างหนักของหุ้น SanDisk และ Western Digital ยังไม่ส่งผลให้เกิดแรงขายในวงกว้างต่อดัชนี Nasdaq โดยผลกระทบต่อกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังค่อนข้างจำกัด
- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรักษาระดับต่ำกว่า 200,000 ราย ขณะที่ผลิตภาพแรงงานไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 1.4% YoY สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.6%
- ยอดค้าปลีกของยูโรโซนต่ำกว่าคาดทั้งในรายเดือน (-0.3% เทียบกับคาด +0.1% จากเดิม +0.2%) และรายปี (+0.7% เทียบกับคาด +1.0% จากเดิม +1.6%)
- ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังตลาดยุโรปปิดผสมผสาน ขณะที่ราคาน้ำมันกลับมายืนเหนือ 82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- อิหร่านเตรียมเจรจากับโอมานเกี่ยวกับสถานการณ์ใน ช่องแคบฮอร์มุซ และรายละเอียดของการกำกับดูแลในอนาคต
- การร่วงลงอย่างหนักของหุ้น SanDisk และ Western Digital ยังไม่ส่งผลให้เกิดแรงขายในวงกว้างต่อดัชนี Nasdaq โดยผลกระทบต่อกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังค่อนข้างจำกัด
- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรักษาระดับต่ำกว่า 200,000 ราย ขณะที่ผลิตภาพแรงงานไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 1.4% YoY สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.6%
- ยอดค้าปลีกของยูโรโซนต่ำกว่าคาดทั้งในรายเดือน (-0.3% เทียบกับคาด +0.1% จากเดิม +0.2%) และรายปี (+0.7% เทียบกับคาด +1.0% จากเดิม +1.6%)
- ตลาดหุ้นยุโรปปิดผสมผสาน โดย DAX เยอรมนี ปิดทรงตัว, CAC 40 ฝรั่งเศส เพิ่มขึ้น 0.3% และ FTSE 100 อังกฤษ ปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ WIG20 ของโปแลนด์ โดดเด่นที่สุด พุ่งเกือบ 0.9% ทะลุระดับ 4,000 จุด เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อย โดย Nasdaq 100 ลดลง 0.15% และ S&P 500 ลดลงมากกว่า 0.3%
- ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในยุโรปแผ่นดินใหญ่ แม้ตลาดลอนดอนจะถูกกดดันจากหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD และความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงราคาน้ำมันที่ฟื้นตัว สำหรับหุ้นเด่น Deutsche Telekom พุ่ง 6.3% หลังเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนเป็น 5 พันล้านยูโร และปรับเพิ่มคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระ ขณะที่ Renk บวก 5.5% จากยอดคำสั่งซื้อสูงเป็นประวัติการณ์ ด้าน Siemens ร่วง 4.5% หลังยอดคำสั่งซื้อธุรกิจ Digital Industries ต่ำกว่าคาด และ Rheinmetall ลดลง 3.5% หลังปรับลดคาดการณ์ยอดขายปี 2026
- ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวแตกต่างกัน โดย Shanghai Composite เพิ่มขึ้น 0.57% ขณะที่ KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วง 4.58% และ Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.93% จากแรงขายในหุ้นกลุ่มหน่วยความจำ เช่น SK Hynix, Samsung, Kioxia และ Tokyo Electron หลังนักลงทุนกังวลผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน AI และผิดหวังกับผลประกอบการของผู้ผลิตชิปหน่วยความจำสหรัฐฯ
- หุ้น SanDisk ร่วงประมาณ 5% แม้รายได้ไตรมาส 4 อยู่ที่ 8.97 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นสูงกว่าคาด เนื่องจากแนวโน้มรายได้ไตรมาสถัดไปต่ำกว่าที่ตลาดคาด ขณะที่ Western Digital ดิ่งกว่า 10.8% แม้รายได้เพิ่มขึ้น 44% YoY และกำไรดีกว่าคาด เพราะนักลงทุนคาดหวังต่อธุรกิจ AI ในระดับสูง และเปรียบเทียบกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Seagate
- หุ้น Albemarle พุ่งราว 8% จากผลประกอบการที่ดีขึ้นตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ส่วน Moderna พลิกกลับมาปรับตัวลง แม้ได้รับการอนุมัติวัคซีนไข้หวัดใหญ่จาก FDA
- ตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ ออกมาผสมผสาน โดยผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ 199,000 ราย ต่ำกว่าคาดที่ 205,000 ราย แต่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องเพิ่มเป็น 1.801 ล้านราย สูงกว่าคาด สะท้อนว่าการปลดพนักงานยังอยู่ในระดับต่ำ แต่ผู้ว่างงานใช้เวลาหางานใหม่ยาวนานขึ้น
- ผลิตภาพแรงงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 1.4% สูงกว่าคาดที่ 0.6% ขณะที่ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยเพิ่มเพียง 1.3% ต่ำกว่าคาดที่ 2.1% ช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม ยอดค้าส่งเดือนมิถุนายนชะลอตัว ขณะที่ยอดค้าปลีกของยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาด สะท้อนการใช้จ่ายผู้บริโภคที่อ่อนแอ
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น โดยดัชนี DXY เพิ่มขึ้นราว 0.3% ใกล้ระดับ 99.97 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี เพิ่มขึ้นสู่ 4.25% และพันธบัตรอายุ 10 ปี อยู่ที่ 4.66-4.67% จากการฟื้นตัวของราคาน้ำมันและการคาดการณ์ว่า Fed จะคงจุดยืนเข้มงวดมากขึ้น
- ทองคำ เคลื่อนไหวใกล้ 4,300 ดอลลาร์/ออนซ์ ลดลงเล็กน้อย 0.1% ส่วน เงิน (Silver) ลดลง 1.1% สู่ 61.6 ดอลลาร์ ขณะที่ Bitcoin เพิ่มขึ้นประมาณ 0.6% แตะ 64,700 ดอลลาร์ และ Ethereum ปรับขึ้น 2.3% สู่ 1,910 ดอลลาร์ ทำผลงานได้ดีกว่า Bitcoin
- ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 5 สิงหาคม ระบุว่า กองทุน Spot Bitcoin ETF ของสหรัฐฯ มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 244.4 ล้านดอลลาร์ นำโดย BlackRock IBIT ที่รับเงินไหลเข้า 196.8 ล้านดอลลาร์ ส่วน Spot Ethereum ETF มีเงินไหลเข้า 60.8 ล้านดอลลาร์ โดย ETHA คิดเป็น 50.3 ล้านดอลลาร์
- The Information รายงานว่า Nvidia กำลังทดสอบ GPU รุ่น Rubin Ultra จำนวน 3 เวอร์ชัน และเตรียมตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนชิปหน่วยความจำขั้นสูง โดยราคาหุ้น Nvidia ลดลงเพียง 0.2%
- สำนักงาน EIA รายงานว่า ปริมาณก๊าซธรรมชาติคงคลังของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 33 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (bcf) สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 30 bcf แม้ความต้องการใช้ก๊าซเพื่อทำความเย็นอาจลดลงในช่วงปลายฤดูร้อน แต่สภาพอากาศร้อนจัดในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอาจช่วยหนุนอุปสงค์ในระยะสั้น
Dow Jones Industrial Average Futures (US30, D1)
สัญญาฟิวเจอร์ส US30 ปรับตัวลงเกือบ 800 จุด หลังจากแตะระดับ 55,000 จุด และทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล (All-Time High) ในวันพุธที่ผ่านมา แม้จะมีแรงขายทำกำไรในวันนี้ แต่ภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังได้รับแรงสนับสนุน และความผันผวนระหว่างวันยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจำกัด
Source: xStation5
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