mFlusiva ผ่านฉลุย แต่หุ้น Moderna ยังร่วง 📉 ตลาดกำลังกังวลอะไร?

หุ้น Moderna พลิกกลับร่วง แม้ข่าวดีวัคซีน mFlusiva
แม้หุ้น Moderna จะเปิดการซื้อขายในวันพฤหัสบดีบวกกว่า 5% แตะระดับประมาณ 58 ดอลลาร์ แต่แรงซื้อกลับแผ่วลง ส่งผลให้ราคาหุ้นพลิกมาติดลบและเคลื่อนไหวใกล้ 53 ดอลลาร์ แม้บริษัทจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ตาม
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนโอกาสในการประเมินมูลค่าและสถานะทางการเงินของ Moderna อีกครั้ง ในช่วงที่บริษัทกำลังเปลี่ยนผ่านจากผู้ชนะรายใหญ่ในยุคหลังโควิด-19 ไปสู่บริษัทที่นักลงทุนประเมินมูลค่าจาก ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในอนาคต (Pipeline) มากกว่ารายได้จากวัคซีนโควิด
ก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ได้อนุมัติวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด mRNA "mFlusiva" ของ Moderna สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
อย่างไรก็ตาม แม้หุ้น Moderna จะเคยพุ่งขึ้นเกือบ 4 เท่า จากจุดต่ำสุดในปี 2025 แต่หลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงปรับฐานราว 30% ซึ่งยังคงดำเนินต่อเนื่องจนถึงวันนี้
ถึงแม้ราคาหุ้นจะเผชิญแรงกดดันในระยะสั้น แต่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเริ่มส่งสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น และอาจช่วยสนับสนุนการเติบโตระยะยาวของ Moderna ในตลาดวัคซีน mRNA ยุคใหม่
งบดุลแข็งแกร่ง สภาพคล่องยังเป็นจุดเด่นของ Moderna
แม้ Moderna จะอยู่ในสถานะที่แตกต่างจากช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่ งบดุล ยังคงเป็นหนึ่งในจุดแข็งสำคัญที่สุดของบริษัท
สินทรัพย์หมุนเวียนค่อย ๆ ลดลง หลังบริษัทนำเงินสดที่ได้รับจากช่วงธุรกิจวัคซีนโควิดเฟื่องฟูไปใช้ลงทุน อย่างไรก็ตาม Moderna ยังคงมี สินทรัพย์สภาพคล่องราว 5.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพียงพอสำหรับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางคลินิกไปได้อีกหลายปี
ในด้านโครงสร้างเงินทุน บริษัทมีภาระหนี้อยู่ในระดับต่ำมาก โดยมี อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt-to-Equity Ratio) เพียงประมาณ 0.2 เท่า สะท้อนว่า Moderna ยังสามารถขยายธุรกิจได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการกู้ยืมมากนัก
แม้อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) จะลดลงจากระดับสูงในอดีต แต่ถือเป็นผลตามธรรมชาติจากการนำเงินสดที่สะสมไว้ในช่วงโควิดมาใช้ลงทุน มากกว่าจะเป็นสัญญาณของคุณภาพทางการเงินที่อ่อนแอลง
สำหรับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech) ระยะเวลาที่บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้จากเงินสดที่มีอยู่ (Cash Runway) ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินมูลค่า ซึ่ง Moderna ยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรม
ในมุมมองของปัจจัยพื้นฐาน นักลงทุนไม่ได้ให้ความสำคัญกับ ขนาดของเงินสดในมือ เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ให้ความสำคัญกับความสามารถของฝ่ายบริหารในการ เปลี่ยนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ มากกว่า
ท้ายที่สุดแล้ว ประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินทุน (Capital Allocation) จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดมูลค่าที่แท้จริงของ Moderna ในระยะยาว มากกว่าการมีเงินสดสำรองจำนวนมากเพียงอย่างเดียว
รายได้และความสามารถในการทำกำไร: ตลาดเริ่มให้มูลค่ากับ Pipeline มากกว่ารายได้จากวัคซีนโควิด
การลดลงอย่างมากของรายได้ที่เห็นในกราฟ สะท้อนถึงการกลับเข้าสู่ภาวะปกติของตลาดวัคซีนโควิด-19 มากกว่าการสูญเสียความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีของ Moderna
บริษัทเปลี่ยนผ่านจากช่วงที่เคยสร้างกำไรรายไตรมาสสูงกว่า 4–5 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงการระบาดใหญ่ กลับมารายงานผลขาดทุนอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติสำหรับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่กำลังลงทุนอย่างหนักเพื่อพัฒนายาและวัคซีนรุ่นใหม่
ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงไม่ได้ประเมินมูลค่า Moderna จากผลกำไรในปัจจุบันอีกต่อไป แต่ให้ความสำคัญกับ ศักยภาพของแพลตฟอร์ม mRNA และโอกาสในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จ
ในมุมมองด้านการประเมินมูลค่า ตัวชี้วัดอย่าง ROE และ ROIC ที่ยังติดลบในปัจจุบัน มีความสำคัญน้อยกว่าความสามารถของบริษัทในการ ขยายพอร์ตวัคซีนและยาที่ได้รับการอนุมัติ
การที่ FDA อนุมัติวัคซีนไข้หวัดใหญ่ mFlusiva เมื่อเร็ว ๆ นี้ ถือเป็นสัญญาณสำคัญว่ากลยุทธ์การกระจายพอร์ตผลิตภัณฑ์ของ Moderna เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรม
หากโครงการวิจัยระยะท้าย (Late-stage Clinical Programs) อื่น ๆ ประสบความสำเร็จ รายได้ที่อยู่ในระดับต่ำในปัจจุบันอาจเป็นเพียง ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างวัฏจักรการเติบโตสองช่วง เท่านั้น
ประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพแสดงให้เห็นว่า ราคาหุ้นมักฟื้นตัวก่อนที่ผลกำไรทางบัญชีจะกลับมา หากตลาดเชื่อมั่นว่าบริษัทยังมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: Moderna ยอมลดกำไรระยะสั้น เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต
- แม้อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) ที่ติดลบอย่างมากอาจดูน่ากังวลในภาพรวม แต่การวิเคราะห์ Moderna จำเป็นต้องใช้มุมมองที่แตกต่างจากบริษัททั่วไป
- ปัจจุบัน Moderna ยังคงรักษาระดับ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ไว้ในระดับสูง เนื่องจากบริษัทกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์ม mRNA ที่ครอบคลุมที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
- ดังนั้น ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) จึงควรถูกมองว่าเป็น การลงทุนเพื่อสร้างกระแสเงินสดในอนาคต มากกว่าจะเป็นเพียงต้นทุนที่กดดันผลประกอบการในปัจจุบัน
- ขณะเดียวกัน รายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure: CapEx) ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบธุรกิจแบบ Asset-Light ของ Moderna ซึ่งใช้สินทรัพย์ถาวรน้อยกว่าบริษัทเภสัชกรรมแบบดั้งเดิมที่ต้องลงทุนในโรงงานผลิตขนาดใหญ่
- ด้วยเหตุนี้ มูลค่าของ Moderna จึงขึ้นอยู่กับ ศักยภาพของโครงการวิจัยและการทดลองทางคลินิกในอนาคต มากกว่าตัวเลขกำไรในปัจจุบัน
- นี่เป็นตัวอย่างของบริษัทที่ มูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) ขับเคลื่อนโดย โอกาสในการเติบโต (Growth Options) มากกว่าความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดอิสระในระยะสั้น
- ตราบใดที่ Moderna ยังรักษางบดุลที่แข็งแกร่ง และสามารถลงทุนด้านนวัตกรรมได้โดยไม่เพิ่มภาระหนี้อย่างมีนัยสำคัญ อัตรากำไรที่ติดลบในปัจจุบันควรถูกมองว่าเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ มากกว่าจะเป็นสัญญาณของปัญหาเชิงโครงสร้างของธุรกิจ
Source: XTB Research
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