21:17 · 31 ธันวาคม 2025

⏬ แพลตตินัมปรับตัวลดลง 7.5%

PLATINUM
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
SILVER
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
GOLD
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

หลังจากปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตลาดอนุพันธ์ได้ประกาศ ปรับเพิ่มทั้ง Initial Margin และ Maintenance Margin สำหรับโลหะมีค่า ในส่วนของตลาด COMEX ส่งผลให้เกิด แรงขายถอยกลับอย่างมีนัยสำคัญในทั้งกลุ่ม
แม้ก่อนหน้านี้ราคาเงินจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงทะลุระดับ 80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากข่าว จีนประกาศจำกัดการส่งออก

โดยอ้างอิงถึง ความผันผวนที่ยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ทาง CME ได้ส่งสัญญาณว่าจะมีการ ปรับเพิ่มมาร์จิ้นเพิ่มเติมอีกครั้ง ซึ่งจะมีผล หลังปิดตลาดในวันนี้

ข้อมูล Initial Margin ต่อไปนี้ ถูกจัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ CME, Bloomberg, Yahoo Finance และ AIInvest
ตารางดังกล่าวสะท้อนเฉพาะ Initial Margin โดยทั่วไป Maintenance Margin มักอยู่ที่ประมาณ 80–90% ของระดับนี้ ทั้งนี้ ตัวเลขอาจแตกต่างจากข้อกำหนดจริงของตลาด

แม้ว่า สถานะการเก็งกำไรในตลาดฟิวเจอร์ส จะยังไม่อยู่ในระดับสุดโต่ง แต่การปรับเพิ่มมาร์จิ้นในปัจจุบันอาจ บีบให้ผู้ลงทุนเชิงพาณิชย์ (commercial investors) ต้องลดการถือครองความเสี่ยง
อย่างไรก็ตาม การปรับฐานของราคาที่จะยั่งยืนมากขึ้น น่าจะต้องอาศัยแรงขายจาก นักลงทุนระยะยาว เช่น การทำกำไรของกองทุน ETF

📊 ความเคลื่อนไหวของ ETF โลหะมีค่า

ในวันอังคารที่ผ่านมา

  • กองทุน ETF เงิน (Silver) และ พัลลาเดียม (Palladium) ได้ลดการถือครองโลหะ

  • ขณะที่กองทุน ทองคำ (Gold) และ แพลตตินัม (Platinum) เพิ่มน้ำหนักการลงทุน

นับตั้งแต่ต้นปี ปริมาณโลหะใน ETF เพิ่มขึ้นดังนี้:

  • ทองคำ: +19%

  • เงิน: +20%

  • แพลตตินัม: +2%

  • พัลลาเดียม: +50%

มูลค่าปัจจุบันของโลหะที่ถือครองใน ETF อยู่ที่ประมาณ:

  • ทองคำ: เกือบ 430 พันล้านดอลลาร์

  • เงิน: 65 พันล้านดอลลาร์

  • แพลตตินัม: 7 พันล้านดอลลาร์

  • พัลลาเดียม: เกือบ 2 พันล้านดอลลาร์

📉 แนวโน้มราคาแพลตตินัม

วันนี้ราคา แพลตตินัมปรับตัวลงมากกว่า 7% กำลังทดสอบระดับ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากการดีดตัวเมื่อวานนี้ที่ราคาขึ้นไปแตะ 2,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ปัจจุบันราคากำลังทดสอบระดับ Fibonacci retracement 50.0%
หากไม่สามารถยืนเหนือแนวรับนี้ได้ แนวรับทางเทคนิคถัดไปอยู่ใกล้บริเวณ 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งสอดคล้องกับ

  • ระดับ Fibonacci retracement 78.6% ของคลื่นขาขึ้นล่าสุด

  • และ เส้นแนวโน้มขาขึ้น (bullish trendline) ที่ยังคงอยู่

 

 

2 มกราคม 2026, 14:17

ข่าวเด่นก่อนเปิดตลาด
2 มกราคม 2026, 09:07

ข่าวเด่นวันนี้
31 ธันวาคม 2025, 21:19

ก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ปรับลด 4% 🌡️ สภาพอากาศเย็นลงกดดันในวันทำการสุดท้ายของปี 2025
31 ธันวาคม 2025, 21:18

📊 การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin

