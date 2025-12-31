⏬ แพลตตินัมปรับตัวลดลง 7.5%

หลังจากปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตลาดอนุพันธ์ได้ประกาศ ปรับเพิ่มทั้ง Initial Margin และ Maintenance Margin สำหรับโลหะมีค่า ในส่วนของตลาด COMEX ส่งผลให้เกิด แรงขายถอยกลับอย่างมีนัยสำคัญในทั้งกลุ่ม
แม้ก่อนหน้านี้ราคาเงินจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงทะลุระดับ 80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากข่าว จีนประกาศจำกัดการส่งออก
โดยอ้างอิงถึง ความผันผวนที่ยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ทาง CME ได้ส่งสัญญาณว่าจะมีการ ปรับเพิ่มมาร์จิ้นเพิ่มเติมอีกครั้ง ซึ่งจะมีผล หลังปิดตลาดในวันนี้
ข้อมูล Initial Margin ต่อไปนี้ ถูกจัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ CME, Bloomberg, Yahoo Finance และ AIInvest
ตารางดังกล่าวสะท้อนเฉพาะ Initial Margin โดยทั่วไป Maintenance Margin มักอยู่ที่ประมาณ 80–90% ของระดับนี้ ทั้งนี้ ตัวเลขอาจแตกต่างจากข้อกำหนดจริงของตลาด
แม้ว่า สถานะการเก็งกำไรในตลาดฟิวเจอร์ส จะยังไม่อยู่ในระดับสุดโต่ง แต่การปรับเพิ่มมาร์จิ้นในปัจจุบันอาจ บีบให้ผู้ลงทุนเชิงพาณิชย์ (commercial investors) ต้องลดการถือครองความเสี่ยง
อย่างไรก็ตาม การปรับฐานของราคาที่จะยั่งยืนมากขึ้น น่าจะต้องอาศัยแรงขายจาก นักลงทุนระยะยาว เช่น การทำกำไรของกองทุน ETF
📊 ความเคลื่อนไหวของ ETF โลหะมีค่า
ในวันอังคารที่ผ่านมา
-
กองทุน ETF เงิน (Silver) และ พัลลาเดียม (Palladium) ได้ลดการถือครองโลหะ
-
ขณะที่กองทุน ทองคำ (Gold) และ แพลตตินัม (Platinum) เพิ่มน้ำหนักการลงทุน
นับตั้งแต่ต้นปี ปริมาณโลหะใน ETF เพิ่มขึ้นดังนี้:
-
ทองคำ: +19%
-
เงิน: +20%
-
แพลตตินัม: +2%
-
พัลลาเดียม: +50%
มูลค่าปัจจุบันของโลหะที่ถือครองใน ETF อยู่ที่ประมาณ:
-
ทองคำ: เกือบ 430 พันล้านดอลลาร์
-
เงิน: 65 พันล้านดอลลาร์
-
แพลตตินัม: 7 พันล้านดอลลาร์
-
พัลลาเดียม: เกือบ 2 พันล้านดอลลาร์
📉 แนวโน้มราคาแพลตตินัม
วันนี้ราคา แพลตตินัมปรับตัวลงมากกว่า 7% กำลังทดสอบระดับ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากการดีดตัวเมื่อวานนี้ที่ราคาขึ้นไปแตะ 2,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ปัจจุบันราคากำลังทดสอบระดับ Fibonacci retracement 50.0%
หากไม่สามารถยืนเหนือแนวรับนี้ได้ แนวรับทางเทคนิคถัดไปอยู่ใกล้บริเวณ 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
-
ระดับ Fibonacci retracement 78.6% ของคลื่นขาขึ้นล่าสุด
-
และ เส้นแนวโน้มขาขึ้น (bullish trendline) ที่ยังคงอยู่
