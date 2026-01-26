อ่านเพิ่มเติม
08:28 · 26 มกราคม 2026

โกโก้ทรุดหนัก 7% 📉

ประเด็นหลัก
-
-
Open account Download free app
ประเด็นหลัก
  • ตลาดโกโก้ร่วงหนัก 🚨 แล้วราคาช็อกโกแลตจะลดตามไหม?

ตลาดโกโก้พัง! ราคาฟิวเจอร์ส COCOA ร่วงกว่า 7% 🚨

ฟิวเจอร์สโกโก้ (COCOA) ในตลาด ICE สหรัฐฯ ร่วงลงมากกว่า 7% ในวันนี้
แรงกดดันมาจากความกังวลเรื่อง อุปทานล้นตลาดในฤดูกาล 2025/26 และการขายทำกำไร/ปิดสถานะ Long อย่างกว้างขวาง
ตลาดพลิกโหมดอย่างรวดเร็วจากเรื่องราวที่ครองตลาดในปี 2024–2025:

  • การคาดการณ์ผลผลิตที่ดีขึ้นอย่างมาก (ส่วนหนึ่งเพราะสภาพอากาศที่ดีขึ้นในแอฟริกาตะวันตก โดยเฉพาะโกตดิวัวร์และกานา)

  • ผลผลิตเพิ่มขึ้นในละตินอเมริกา

  • และสำคัญที่สุดคือ ความต้องการจากผู้ผลิตที่อ่อนแอ ทำให้ราคาปรับตัวลง
    หลังจากร่วงเกือบ 50% ในปี 2025 การกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้านี้ยิ่งเร่งตัวตั้งแต่ต้นปี 2026

ปัจจัยหลักที่กำลังขับเคลื่อนตลาดโกโก้ตอนนี้

ข้อมูลจาก International Cocoa Organization (ICCO) ระบุว่า
ยอดสต็อกโกโก้ในสิ้นฤดูกาล 2024/25 อยู่ที่ 1.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบปีต่อปี
แม้ตัวเลขนี้ต่ำกว่าประมาณการเชิงสถิติที่ 1.3 ล้านตัน แต่ก็ยังสะท้อนว่า สต็อกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ความต้องการอ่อนแอจากข้อมูลการแปรรูป

  • ยุโรป: -8.3% YoY (ต่ำสุดในรอบ 12 ปีของ Q4)

  • เอเชีย: -4.8% YoY

  • อเมริกาเหนือ: +0.3% YoY (แทบไม่ขยับ)

ราคาช็อกโกแลตจะลดลงไหม?

ราคโกโก้ที่พุ่งขึ้นก่อนหน้านี้ได้ถูกสะท้อนในราคาช็อกโกแลตปลีก ทำให้ผู้บริโภคลดการซื้อหรือเลือกสินค้าราคาถูกลง
สำหรับฤดูกาลนี้ คาดการณ์ว่าจะเกิด อุปทานล้น 175,000–250,000 ตัน (หรือมากกว่า) จากสภาพการปลูกที่ดีขึ้นในแอฟริกาตะวันตกและการฟื้นตัวของผลผลิตในละตินอเมริกา

ในโกตดิวัวร์

  • สต็อกเพิ่มขึ้นและปัญหาการติดขัดที่ท่าเรือกดดันตลาดจริง

  • รัฐบาลได้ซื้อโกโก้ที่ยังขายไม่ได้ 123,000 ตัน เพื่อพยุงตลาด

  • เกษตรกรเรียกร้องให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุม (CCC) ลาออก โดยกล่าวหาว่ามีคอขวดในห่วงโซ่อุปทาน

  • ยังไม่มีภัยพิบัติทางอากาศครั้งใหญ่ และคาดว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นต่อเนื่อง

ผู้ผลิตช็อกโกแลตอยู่ในสถานการณ์ลำบาก:
ราคาทองคำ (โกโก้) ที่ลดลงช่วยเพิ่มมาร์จิ้น แต่ต้นทุนบางส่วนยังถูกล็อกไว้ในสัญญาล่วงหน้าช่วงราคาพุ่ง
ขณะเดียวกันผู้บริโภคไม่ต้องการจ่ายราคาสูงต่อไป

ทางเทคนิค แนวโน้มยังคงเป็นขาลงชัดเจน และปริมาณซื้อขายที่เพิ่มขึ้นแสดงว่าการขายออกมีความกว้างและรุนแรง
หากไม่มีการฟื้นตัวของความต้องการหรือเหตุการณ์สภาพอากาศที่ฉับพลัน โกโก้น่าจะยังคงเผชิญแรงกดดันพื้นฐานต่อไป

ผู้ผลิตยังคงบดเมล็ดโกโก้ราคาแพงที่ซื้อในช่วงพีก ทำให้หลายบริษัทต้องขึ้นราคา ลดขนาดสินค้า หรือใช้ไขมันพืชแทนโกโก้บัตเตอร์เพื่อรักษากำไร
ราคาช็อกโกแลตจะถูกลงไหม? มีความเป็นไปได้สูง หากสภาพการผลิตยังเอื้ออำนวยต่อเนื่อง

สัญญาณทางเทคนิค (COCOA chart D1, H4)

  • ราคากำลังทดสอบ เส้นล่างของช่องทางขาลง (descending channel)

  • เคลื่อนไหวต่ำกว่า EMA200 และ EMA50 อย่างชัดเจน

  • RSI ชี้สภาวะ oversold

  • ฟิวเจอร์สมีแนวโน้มปรับตัวลงมากกว่า 20% ซึ่งเป็นการร่วงรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 18 เดือน

  • การลดลงจากจุดสูงสุดตอนนี้มากกว่า 65%

Source: xStation5


Source: xStation5

28 มกราคม 2026, 18:29

US500 ทำระดับสูงสุดก่อน Fed 🗽 BigTech จะยังหนุนต่อได้ไหม?
28 มกราคม 2026, 17:47

ทองคำพุ่งแรง 2% ทดสอบระดับ $5,300 ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ 📈
28 มกราคม 2026, 17:39

AUDUSD: RBA จะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่?
28 มกราคม 2026, 09:22

📈 ดัชนี US100 ปรับขึ้น 0.8%

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก