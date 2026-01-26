โกโก้ทรุดหนัก 7% 📉

- ตลาดโกโก้ร่วงหนัก 🚨 แล้วราคาช็อกโกแลตจะลดตามไหม?
- ตลาดโกโก้ร่วงหนัก 🚨 แล้วราคาช็อกโกแลตจะลดตามไหม?
ตลาดโกโก้พัง! ราคาฟิวเจอร์ส COCOA ร่วงกว่า 7% 🚨
ฟิวเจอร์สโกโก้ (COCOA) ในตลาด ICE สหรัฐฯ ร่วงลงมากกว่า 7% ในวันนี้
แรงกดดันมาจากความกังวลเรื่อง อุปทานล้นตลาดในฤดูกาล 2025/26 และการขายทำกำไร/ปิดสถานะ Long อย่างกว้างขวาง
ตลาดพลิกโหมดอย่างรวดเร็วจากเรื่องราวที่ครองตลาดในปี 2024–2025:
-
การคาดการณ์ผลผลิตที่ดีขึ้นอย่างมาก (ส่วนหนึ่งเพราะสภาพอากาศที่ดีขึ้นในแอฟริกาตะวันตก โดยเฉพาะโกตดิวัวร์และกานา)
-
ผลผลิตเพิ่มขึ้นในละตินอเมริกา
-
และสำคัญที่สุดคือ ความต้องการจากผู้ผลิตที่อ่อนแอ ทำให้ราคาปรับตัวลง
หลังจากร่วงเกือบ 50% ในปี 2025 การกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้านี้ยิ่งเร่งตัวตั้งแต่ต้นปี 2026
ปัจจัยหลักที่กำลังขับเคลื่อนตลาดโกโก้ตอนนี้
ข้อมูลจาก International Cocoa Organization (ICCO) ระบุว่า
ยอดสต็อกโกโก้ในสิ้นฤดูกาล 2024/25 อยู่ที่ 1.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบปีต่อปี
แม้ตัวเลขนี้ต่ำกว่าประมาณการเชิงสถิติที่ 1.3 ล้านตัน แต่ก็ยังสะท้อนว่า สต็อกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ความต้องการอ่อนแอจากข้อมูลการแปรรูป
-
ยุโรป: -8.3% YoY (ต่ำสุดในรอบ 12 ปีของ Q4)
-
เอเชีย: -4.8% YoY
-
อเมริกาเหนือ: +0.3% YoY (แทบไม่ขยับ)
ราคาช็อกโกแลตจะลดลงไหม?
ราคโกโก้ที่พุ่งขึ้นก่อนหน้านี้ได้ถูกสะท้อนในราคาช็อกโกแลตปลีก ทำให้ผู้บริโภคลดการซื้อหรือเลือกสินค้าราคาถูกลง
สำหรับฤดูกาลนี้ คาดการณ์ว่าจะเกิด อุปทานล้น 175,000–250,000 ตัน (หรือมากกว่า) จากสภาพการปลูกที่ดีขึ้นในแอฟริกาตะวันตกและการฟื้นตัวของผลผลิตในละตินอเมริกา
ในโกตดิวัวร์
-
สต็อกเพิ่มขึ้นและปัญหาการติดขัดที่ท่าเรือกดดันตลาดจริง
-
รัฐบาลได้ซื้อโกโก้ที่ยังขายไม่ได้ 123,000 ตัน เพื่อพยุงตลาด
-
เกษตรกรเรียกร้องให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุม (CCC) ลาออก โดยกล่าวหาว่ามีคอขวดในห่วงโซ่อุปทาน
-
ยังไม่มีภัยพิบัติทางอากาศครั้งใหญ่ และคาดว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นต่อเนื่อง
ผู้ผลิตช็อกโกแลตอยู่ในสถานการณ์ลำบาก:
ราคาทองคำ (โกโก้) ที่ลดลงช่วยเพิ่มมาร์จิ้น แต่ต้นทุนบางส่วนยังถูกล็อกไว้ในสัญญาล่วงหน้าช่วงราคาพุ่ง
ขณะเดียวกันผู้บริโภคไม่ต้องการจ่ายราคาสูงต่อไป
ทางเทคนิค แนวโน้มยังคงเป็นขาลงชัดเจน และปริมาณซื้อขายที่เพิ่มขึ้นแสดงว่าการขายออกมีความกว้างและรุนแรง
หากไม่มีการฟื้นตัวของความต้องการหรือเหตุการณ์สภาพอากาศที่ฉับพลัน โกโก้น่าจะยังคงเผชิญแรงกดดันพื้นฐานต่อไป
ผู้ผลิตยังคงบดเมล็ดโกโก้ราคาแพงที่ซื้อในช่วงพีก ทำให้หลายบริษัทต้องขึ้นราคา ลดขนาดสินค้า หรือใช้ไขมันพืชแทนโกโก้บัตเตอร์เพื่อรักษากำไร
ราคาช็อกโกแลตจะถูกลงไหม? มีความเป็นไปได้สูง หากสภาพการผลิตยังเอื้ออำนวยต่อเนื่อง
สัญญาณทางเทคนิค (COCOA chart D1, H4)
-
ราคากำลังทดสอบ เส้นล่างของช่องทางขาลง (descending channel)
-
เคลื่อนไหวต่ำกว่า EMA200 และ EMA50 อย่างชัดเจน
-
RSI ชี้สภาวะ oversold
-
ฟิวเจอร์สมีแนวโน้มปรับตัวลงมากกว่า 20% ซึ่งเป็นการร่วงรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 18 เดือน
-
การลดลงจากจุดสูงสุดตอนนี้มากกว่า 65%
Source: xStation5
Source: xStation5
US500 ทำระดับสูงสุดก่อน Fed 🗽 BigTech จะยังหนุนต่อได้ไหม?
ทองคำพุ่งแรง 2% ทดสอบระดับ $5,300 ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ 📈
AUDUSD: RBA จะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่?
📈 ดัชนี US100 ปรับขึ้น 0.8%