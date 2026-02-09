อ่านเพิ่มเติม
ข่าวคริปโต: บิทคอยน์หลุด 70,000 ดอลลาร์ 📉 คริปโตจะร่วงอีกหรือไม่?

สกุลเงินดิจิทัลฟื้นตัวแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากการขายหนักที่ทำให้บิทคอยน์ร่วงลงไปที่ 60,000 ดอลลาร์ และเกิดการล้างพอร์ต Long ในตลาด Altcoin อย่างเป็นประวัติการณ์ ในช่วงสุดสัปดาห์ ความผันผวนลดลงหลังจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง และวันนี้ (วันจันทร์) บิทคอยน์ปรับตัวลงต่ำกว่า 70,000 ดอลลาร์อีกครั้ง ขณะที่ Ethereum พยายามยืนเหนือ 2,000 ดอลลาร์

  • เงินไหลเข้ากองทุน ETF ยังคงจำกัด ในขณะที่กิจกรรมในตลาด Options ชี้ถึงความต้องการป้องกันความเสี่ยงและควบคุมการขึ้นราคาที่แรง วันศุกร์ BTC ETFs มีเงินไหลเข้ารวมกว่า 350 ล้านดอลลาร์ ส่วน ETH มีเงินไหลออกกว่า 20 ล้านดอลลาร์ ประวัติศาสตร์ช่วงตลาดหมี Ethereum มักทำผลงานด้อยกว่า Bitcoin และดูเหมือนคริปโตหลักจะดึงดูดความสนใจมากที่สุดในการ “ซื้อช่วงราคาตก”
  • Michael Saylor จาก Strategy (MSTR.US) ใช้โซเชียลมีเดียอีกครั้งเพื่อสัญญาณว่า “ทุกเวลาคือเวลาที่ดีในการซื้อ BTC” แต่ตลาดยังคงระมัดระวังต่อการถือครองของ Strategy: บริษัทถือครอง BTC ประมาณ 700k เหรียญ และปัจจุบันขาดทุนเฉลี่ยราว 10%
  • ตลาดยังจับตาสถานการณ์ที่ Bithumb เกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เกิดข้อผิดพลาดโอน BTC 620k ให้ผู้ใช้ ทั้งที่มีสำรองเพียง 175 BTC ปัญหาได้รับการแก้ไขและเกือบ 100% ถูกกู้คืน แต่ยังมีคำถามเกี่ยวกับกลไกที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้

กราฟ Bitcoin และ Ethereum (D1):
ราคาบิทคอยน์อยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนตุลาคมราว 43% และแม้ราคาจะฟื้นตัววันศุกร์ RSI รายวันยังใกล้ระดับ Oversold

Source: xStation5

Source: xStation5

US BTC and ETH ETF flows

Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

ในปี 2028 หนี้ครบกำหนดของ Strategy จะอยู่ราว 1 พันล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2029 ในทางทฤษฎี บริษัทมีเงินสดเพียงพอที่จะชำระหนี้ปี 2028 และประมาณ 30% ของปี 2029 แต่แม้จะสมมติว่าต้นทุนดำเนินงานลดลงอย่างมาก ก็อาจทำให้สภาพคล่องอ่อนตัวลงได้ ในปี 2030 บริษัทต้องชำระหนี้เพิ่มอีก 2.8 พันล้านดอลลาร์ และในปี 2032 อีก 800 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้ไม่น่ากังวลมาก หากตลาดกระทิงของ Bitcoin กลับมา. 

Source: XTB Research, Strategy.com, Bloomberg Finance L.P.

