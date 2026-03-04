บิทคอยน์พุ่งเหนือ 70,000 ดอลลาร์ แม้ดอลลาร์แข็งค่า📈

บิทคอยน์กลับมาปรับตัวขึ้นต่อ แม้ว่าความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นทั่วโลกยังสะท้อนความระมัดระวัง — ซึ่งเห็นได้จากราคาของโลหะมีค่าที่ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะเงิน การไหลออกของเงินทุนจากตลาดเงินอาจบางส่วนหมุนเข้าสู่ BTC ที่แสดงความแข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ ตั้งแต่การโจมตีอิหร่านโดยสหรัฐ ราคาคริปโตเพิ่มขึ้นราว 10% หลังจากที่เคยร่วงลงไปประมาณ 63,000 ดอลลาร์ในช่วงแรก
ในขณะเดียวกัน ความแข็งค่าของดอลลาร์ยังไม่ทำให้ตลาดคริปโตปรับตัวลดลง และการ unwind ของตำแหน่งเทรด momentum ต่าง ๆ (รวมถึงหุ้นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ) ก็ไม่ได้ทำให้ราคาบิทคอยน์ร่วงแรง หนึ่งในเหตุผลอาจเป็นเพราะตลาดคริปโตเคยถูกขายเกินไปมากก่อนหน้านี้ ทำให้ปัจจุบันความสัมพันธ์กับตลาดโดยรวมถูกจำกัด
บิทคอยน์ (D1)
BTC ปัจจุบันซื้อขายใกล้แนวบนของช่อง consolidation หลังจากการปรับตัวลดลงล่าสุด การทดสอบกำลังหลักอาจเกิดขึ้นหากราคาขยับไปใกล้ 76,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดของ EMA50 ระดับนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญหลายครั้งตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วง — โดยเฉพาะต้นเดือนตุลาคม 2025 และกลางเดือนมกราคม 2026
การทะลุเหนือระดับนี้อาจส่งสัญญาณแรงกดดันใหม่ไปยังบริเวณ 90,000 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากเกิดปฏิกิริยาขาลงในช่วง 70,000–76,000 ดอลลาร์ อาจกระตุ้นแรงขายเพิ่มเติมและดันราคาลงต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์
Source: xStation5
BTC ได้ทะลุเหนือระดับ Fibonacci retracement 23.6% แล้ว ขณะที่ระดับ 38.2% ชี้ให้เห็นบริเวณ 75,000 ดอลลาร์ เป็นแนวต้านสำคัญที่ควรจับตา
Source: xStation5
