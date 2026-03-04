ทองคำและเงินฟื้นตัวหลังการขายออก 📈

เงิน (SILVER) และทองคำ (GOLD) ฟื้นตัวหลังการปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ 📈
นักลงทุนกำลังมองหาการป้องกันความเสี่ยงและวิธีการกระจายการลงทุนท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐ–อิสราเอล–อิหร่าน และความไม่แน่นอนในตลาดโลก
สัญญาณจากวอชิงตันและเตหะรานที่บ่งชี้ว่าความขัดแย้งจะไม่ยุติในเร็ว ๆ นี้ ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง
การเปลี่ยนพอร์ตไปยังสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงยังคงหนุนราคาทองคำและเงิน
ในขณะเดียวกัน ราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจทำให้ธนาคารกลางเผชิญความยากลำบากในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมวันที่ 18 มีนาคม
ปัจจัยโครงสร้าง เช่น ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ นโยบายการเงินที่ไม่แน่นอน และความจำเป็นในการกระจายพอร์ตการลงทุน ยังคงสนับสนุนความต้องการทองคำและเงินในระยะยาว
แม้ราคาจะฟื้นตัวล่าสุด แต่ทองคำยังมีความผันผวนสูง เมื่อวานราคาร่วงกว่า 4% แตะระดับต่ำสุดตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ ส่วนหนึ่งมาจากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าและความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง
SILVER และ GOLD (กรอบเวลา D1)
Source: xStation5
Source: xStation5
