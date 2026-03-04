VIX พยายามปรับตัวขึ้นแต่ติดขัด แม้ความไม่แน่นอนในวอลล์สตรีทยังสูง 🔎

ดัชนีความผันผวนล่วงหน้า CBOE VIX (VIX) ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% วันนี้ อยู่ที่ 22.8 หลังจากเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา โดยทำจุดสูงสุดใกล้ 24.5
ความเสี่ยงหลักที่วอลล์สตรีทกำลังป้องกันตัวขณะนี้ ได้แก่ ความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลาง (รวมถึงความเป็นไปได้ที่การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะหยุดชะงัก) และรอยร้าวที่เริ่มชัดเจนในตลาดเครดิตเอกชนและ private equity ซึ่งถูกเน้นโดย Apollo Global Management
บริษัทสหรัฐที่กำลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น Blue Owl Capital และยักษ์ใหญ่ตลาดเอกชน Blackstone
มาดูกันว่า VIX ส่งสัญญาณอย่างไรต่อความผันผวนของ S&P 500
VIX (H1)
เมื่อดูจาก RSI พบว่าเกิด divergence — ตัวชี้วัดเริ่มเย็นลง แม้ดัชนียังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นชัดเจน
ในขณะเดียวกัน โครงสร้าง MACD แสดงความเป็นไปได้ของแรงขายระยะสั้นจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
อย่างไรก็ตาม ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง VIX ปรับตัวลงมาที่ราว 50 ซึ่งยังเปิดโอกาสให้เกิดการปรับตัวขึ้นอย่างมีพลังอีกครั้ง
Source: xStation5
ตัวเลข VVIX (ความผันผวนที่คาดการณ์ของดัชนีความผันผวนเอง) ชี้ว่ามีความต้องการป้องกันความเสี่ยงขาลงสูง แม้ว่าตลาดยังไม่สะท้อนความเป็นไปได้ของการเกิดวิกฤติรุนแรง — ซึ่งโดยทั่วไป VVIX จะต้องเหนือ 130 ถึงจะสอดคล้องกับความเสี่ยงดังกล่าว
Source: Bloomberg Finance L.P.
ส่วนต่างระหว่างสัญญา VIX ล่วงหน้าหน้าแรกกับสัญญาครบกำหนดถัดไปแสดงให้เห็น backwardation เพียงเล็กน้อย (UX1 อยู่ที่ 22.8 เทียบกับ UX2 ที่ 22.55) ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดประเมินความเสี่ยงระยะสั้นสูงเล็กน้อย แต่ยังห่างไกลจากการคาดการณ์ความตื่นตระหนกอย่างรุนแรง
โครงสร้างอายุความผันผวนยังคงค่อนข้างเรียบ แสดงถึงการป้องกันความเสี่ยงระยะสั้นด้วยความระมัดระวัง มากกว่าที่ตลาดจะคาดหวังการช็อกความผันผวนระยะยาวทั่วตลาด
Source: Bloomberg Finance L.P.
