ราคาเงินพุ่ง 8% 📈 ทำสถิติใหม่กำลังจะมา? ❓

หลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเงินปรับตัวร่วงอย่างรุนแรง แต่กลับฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและกำลังกลับมามีโมเมนตัมอีกครั้ง โดยพยายามทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง ผู้กลั่นทองคำ/เงินสัญชาติสวิส MKS PAMP ระบุว่า ความต้องการจากนักลงทุนรายย่อยมีปริมาณมหาศาล และสูงกว่าปริมาณอุปทานที่มีอยู่มาก ตารางการส่งมอบมีความตึงตัว และความต้องการเงินกายภาพที่แข็งแกร่งทำให้มีการขนส่งเงินเพิ่มขึ้นโดย การบินแทนการขนส่งทางเรือ มากขึ้นเรื่อย ๆ
แรงซื้อถูกหนุนอย่างหนักโดยนักลงทุนจาก จีนและอินเดีย ขณะเดียวกันพรีเมียมราคาสำหรับเงินในเซี่ยงไฮ้ที่ยังคงอยู่ในระดับตัวเลขสองหลักเมื่อเทียบกับ COMEX แสดงให้เห็นว่าราคาตลาด “ฝั่งตะวันตก” อาจยังมีพื้นที่ปรับขึ้นได้อีก
ตั้งแต่เช้านี้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างชัดเจน โดยสัญญา DXY (USDIDX) ร่วงจากประมาณ 97 ลงไปที่ 96.5 นักลงทุนกำลังตีความไปในทิศทางที่เฟดจะยังคง “อ่อนโยนต่อการขึ้นดอกเบี้ย” ต่อเนื่อง หลังมีการคาดการณ์ว่า Nick Rieder จาก BlackRock อาจมีบทบาทสำคัญในเฟดในอนาคต ในขณะเดียวกัน ตลาดเห็นความเสี่ยงต่อความต้องการซื้อพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้นจากนโยบายต่างประเทศที่ค่อนข้าง “สันนิบาตนิยม” ของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่
ยิ่งไปกว่านั้น ความสัมพันธ์กับพันธมิตร (ยุโรปและแคนาดา ที่ขณะนี้เปิดสัญญาณความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับจีน) และกลุ่ม BRICS ที่โดยรวมมีท่าทีไม่เป็นมิตรต่อดอลลาร์สหรัฐ กำลังผลักดันให้มีการจัดสรรเงินลงทุนไปยังโลหะมีค่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ ทองคำ ที่กำลังขึ้นไปใกล้ 5,090 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินได้ประโยชน์ทางอ้อมจากการไหลเงินนี้ด้วย
ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับความร้อนแรงของ MACD และ RSI ที่ “คลายตัวลง” สนับสนุนการฟื้นตัวของราคา ขณะนี้ราคากำลังกลับขึ้นไปยังบริเวณ 113 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นจุดที่เราเคยเห็นแรงขายสั้น ๆ แต่รุนแรงถึง 3 ครั้งในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายงาน CFTC Commitment of Traders (ข้อมูล ณ 20 มกราคม)
เมื่อดูตำแหน่งการถือครองใน COMEX จะเห็นว่า Commercials (ผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ใช้ปลายทาง) ถือสถานะ สั้นอย่างหนัก โดยมีสัญญา short ประมาณ 24.7k สัญญา เทียบกับ long ประมาณ 5k สัญญา ซึ่งในทางปฏิบัติพวกเขากำลังทำการป้องกันความเสี่ยงด้านขาลงหรือการล็อกยอดขายในอนาคต
ส่วน Managed money (กองทุน, CTA, นักเก็งกำไรสถาบัน) อยู่ในฝั่งตรงข้าม โดยมี long ประมาณ 20.6k และ short ประมาณ 10.7k หมายความว่ายังคงเป็น net long และคาดหวังราคาที่สูงขึ้น
เมื่อราคาขึ้น Commercials ได้ผ่อนแรงกดดันขาลงและเพิ่มสถานะ long ขึ้น ในขณะที่นักเก็งกำไรรายใหญ่ทำในทางตรงกันข้าม คือปรับลดสถานะ long และเพิ่มการเปิดรับความเสี่ยงขาลง เหมือนว่าบางส่วนของตลาดเริ่มทำกำไรหรือไม่เชื่อว่าการวิ่งขึ้นจะเป็นไปอย่างง่ายและต่อเนื่องแบบทวีคูณ
ดังนั้นแม้ว่านักเก็งกำไรรายใหญ่ยังคงอยู่ฝั่ง bullish แต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นสัญญาณแรกของความระมัดระวัง
Commercials ยังคงเป็น “ฝั่งตรงข้ามของการเทรด” แต่มีการผ่อนแรงลงเล็กน้อย ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้นและความเสี่ยงบางส่วนถูกป้องกันไว้ก่อนหน้านี้
ในขณะเดียวกัน นักเทรดรายย่อย (Nonreportables) ซึ่งไม่จำเป็นต้องรายงานตำแหน่งต่อ CFTC อยู่ในสถานะ bullish อย่างมาก โดยมี long ประมาณ 35.6k และ short ประมาณ 14.4k หมายความว่ายังคงเป็น net long อย่างแข็งแกร่งและช่วยหนุนการฟื้นตัว
นี่เป็นรูปแบบที่มักพบในช่วงที่ตลาดมีความ “ฟีเวอร์” หรือแนวโน้มแรง ๆ
