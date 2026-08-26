ราคาน้ำมันดิบร่วงต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ 🛢️ 📉

- Brent futures ร่วง 3% แล้วมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ถือเป็นข่าวดีจริงหรือ?
- Brent futures ร่วง 3% แล้วมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ถือเป็นข่าวดีจริงหรือ?
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent (OIL) ร่วงประมาณ 3% หลุดระดับจิตวิทยาที่ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลงมาอยู่ในช่วง 87–88 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ WTI (OIL.WTI) ก็ปรับตัวลงเช่นกัน โดยร่วง 3.4% สู่ระดับ 82 ดอลลาร์ นับเป็นการปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 หลังมีรายงานว่าสหรัฐฯ มีแนวโน้มเลือกใช้มาตรการคว่ำบาตรแทนการดำเนินการทางทหารเพิ่มเติม เพื่อกดดันอิหร่าน
สหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตร: สิ่งที่เรารู้จนถึงตอนนี้
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของความขัดแย้งในตะวันออกกลางเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดกรอบเวลาเจรจา 60 วัน โดย Trump ประกาศแผน “Economic D-Day” ต่ออิหร่าน ผ่านโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขู่ประเทศใดก็ตามที่มีหน่วยงานหรือบริษัทให้การสนับสนุนอิหร่านในรูปแบบใดก็ตาม พร้อมประกาศว่าจะผลักดันให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวอย่างเต็มรูปแบบ แต่ในทางปฏิบัติ มาตรการดังกล่าวจะออกมาในรูปแบบใด?
ประกาศสำคัญจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
- คว่ำบาตรโดยตรงต่อบริษัทและเรือ: Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรโดยตรงต่อหน่วยงาน บุคคล และเรือที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านมากกว่า 70 รายการ โดยมี 26 รายการเป็นหน่วยงานและบุคคลที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง นอกจากนี้ยังมีมาตรการต่อภาคธนาคารของอิหร่าน รวมถึง Bank Melli และการยุติข้อยกเว้นจากมาตรการคว่ำบาตรที่มีอยู่
- มุ่งเป้า 5 ภาคเศรษฐกิจหลัก: มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่มุ่งเน้น 5 เสาหลักทางเศรษฐกิจของอิหร่าน ได้แก่ การเดินเรือ การบิน สินทรัพย์ดิจิทัล เทคโนโลยี และการซื้อขายทองคำ ขณะที่คำสั่งของ Trump กำหนดให้เร่งปราบปรามการลักลอบส่งออกน้ำมัน การโอนเงินสด บริษัทตัวแทน การจดทะเบียนเรือ และธุรกรรม Swap Lines
- มาตรการคว่ำบาตรทุติยภูมิ (Secondary Sanctions): วอชิงตันเตือนรัฐบาลต่างชาติว่า หากปล่อยให้บริษัท สนามบิน หรือสถาบันการเงินภายในประเทศให้การสนับสนุนอิหร่าน จะถูกสหรัฐฯ ตอบโต้ด้วยมาตรการคว่ำบาตร นอกจากนี้มีรายงานว่ากำหนดกรอบเวลาอย่างเข้มงวดสำหรับการยุติความสัมพันธ์ดังกล่าว และ Bessent ยังขู่ว่าจะคว่ำบาตรสถาบันการเงินรายสำคัญแห่งหนึ่งภายในสิ้นสัปดาห์ จากความสัมพันธ์กับอิหร่าน
คว่ำบาตรช่วยลดความเสี่ยงการยกระดับความขัดแย้ง... และในระยะนี้อาจไม่ได้ส่งผลมากนัก
ในแง่หนึ่ง มาตรการคว่ำบาตรอาจดูเหมือนเป็นอีกหนึ่งบทของสงครามที่ไม่มีจุดสิ้นสุด แต่สำหรับตลาด มาตรการดังกล่าวกลับช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ตลาดสะท้อนอยู่ และกลยุทธ์โดยรวมของวอชิงตันยังเปิดทางให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงต่อได้ แล้วเพราะอะไร?
ประการแรก การที่วอชิงตันเปลี่ยนมาใช้แนวทางดังกล่าวช่วยลดความน่าจะเป็นของการยกระดับความขัดแย้งทางทหารเพิ่มเติม
ประการที่สอง จีนยังคงเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายสำคัญจากอิหร่าน ดังนั้นหากไม่มีการโจมตีทางเศรษฐกิจโดยตรงต่อจีน กระแสการส่งออกน้ำมันทั่วโลกก็ไม่น่าจะเผชิญภาวะตึงตัวมากไปกว่าระดับปัจจุบัน
ประการที่สาม ตลาดมองจุดยืนใหม่ของวอชิงตันว่าเป็นลักษณะ “พูดมากกว่าลงมือทำ” หากยังไม่มีการใช้ Secondary Sanctions กับพันธมิตรสำคัญของอิหร่าน ก็เป็นเรื่องยากที่ Economic D-Day จะสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดน้ำมัน นอกจากนี้ ผลกระทบที่แท้จริงของมาตรการคว่ำบาตรอาจยังมีจำกัด เนื่องจากรัฐบาล Trump ยังคงพึ่งพา “การเจรจาอย่างเงียบ ๆ”
ประการที่สี่ ฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ได้อยู่เฉย โดยอิหร่านเตือนว่าสหรัฐฯ และพันธมิตรควรเตรียมรับมือกับการตอบโต้ แทนที่จะคาดหวังว่าอิหร่านจะทำเพียงตั้งรับ ขณะที่จีนส่งสัญญาณเตือนด้วยการขู่ว่าจะตัดการเข้าถึงยาและแร่สำคัญ/แร่หายาก ส่วนกาตาร์มองว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวเป็นการดำเนินการฝ่ายเดียว ขณะที่ปากีสถานมีรายงานว่ากำลังเตรียมข้อเสนอเพื่อสันติภาพอีกครั้งสำหรับสหรัฐฯ และมีรายงานว่านักการทูตสหรัฐฯ กำลังวางแผนเดินทางกลับไปยังตะวันออกกลาง
ทั้งหมดนี้ช่วยลด Pain Threshold ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมตลาดจึงมองสถานการณ์ปัจจุบันเป็นโอกาสให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงจากจุดสูงสุดระยะสั้น
วิเคราะห์ทางเทคนิค: OIL (D1)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent (OIL) ยังคงเผชิญแรงขายอย่างชัดเจน และกำลังทดสอบโซนแนวรับสำคัญบนกราฟรายวัน
แนวรับหลักของราคาขณะนี้อยู่บริเวณที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) สำคัญ 2 เส้นมาบรรจบกัน ได้แก่ EMA 30 วันที่ 87.52 ดอลลาร์ และ EMA 100 วันที่ 87.01 ดอลลาร์ โดยมีระดับ Fibonacci Retracement 50% ที่ 86.40 ดอลลาร์ เป็นแนวรับเพิ่มเติม
ขณะที่ RSI 14 วันอยู่ที่ระดับเป็นกลาง 50.3 จุด และยังไม่มีสัญญาณ Oversold จึงยังมีพื้นที่ให้แรงขายเดินหน้าต่อได้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลงลึกกว่าเดิม
หากราคาหลุดแนวรับดังกล่าวลงมาได้ จะเปิดทางให้ Brent มีโอกาสปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 84.43 ดอลลาร์
Source: xStation5
เปิดบัญชีฟรี
เปิดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก การฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาทวีความรุนแรงขึ้น
FX Weekly: Jackson Hole จะเป็นจุดเปลี่ยนของดอลลาร์หรือไม่?
Chart of the Day: Trump กดดันดอลลาร์แคนาดาร่วงหนัก หรือแบบกระชับและดึงดูดกว่า:
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาผลประกอบการ Nvidia และการประชุม Jackson Hole (24.08.2026)