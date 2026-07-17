  
08:32 · 17 กรกฎาคม 2026

Abbott พุ่ง 4% หลังงบดีกว่าคาด พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรทั้งปี

Abbott พุ่งขึ้น 4% หลังผลประกอบการดีกว่าคาด พร้อมเพิ่มคาดการณ์กำไรทั้งปี

หุ้นของบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ Abbott Laboratories (ABT.US) ปรับตัวขึ้นประมาณ 4% หลังบริษัทประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2026 ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์

รายได้เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 12.6 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์เล็กน้อย ขณะที่ทั้งยอดขายและกำไรที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Earnings) สูงกว่าคาดการณ์ของ Wall Street

แม้ว่ากำไรสุทธิที่รายงานตามมาตรฐาน GAAP จะลดลงประมาณ 47% เหลือ 928 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นแบบ Diluted GAAP ลดลงเหลือ 0.53 ดอลลาร์ แต่นักลงทุนให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้นในธุรกิจส่วนใหญ่ รวมถึงการที่บริษัทปรับเพิ่มประมาณการกำไรทั้งปี

Abbott คาดการณ์ Adjusted EPS ปี 2026 ที่ระดับ 5.45-5.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ 5.38-5.58 ดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้น 0.05 ดอลลาร์ ในค่ากลางของช่วงคาดการณ์

ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงเป้าหมายการเติบโตของยอดขายแบบ Comparable Sales Growth ที่ 6.5%-7.5% สะท้อนความมั่นใจว่ารายได้และกำไรจะเติบโตแข็งแกร่งขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี

ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026

  • รายได้ไตรมาส 2 อยู่ที่ 12.6 พันล้านดอลลาร์
    • เพิ่มขึ้น 13% YoY ตามตัวเลขรายงาน
    • เพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อปรับตามปัจจัยเปรียบเทียบ (Comparable Basis)
  • Adjusted Diluted EPS อยู่ที่ 1.31 ดอลลาร์
  • GAAP Diluted EPS ลดลงเหลือ 0.53 ดอลลาร์
  • กำไรสุทธิลดลงประมาณ 47% YoY เหลือ 928 ล้านดอลลาร์ สะท้อนความแตกต่างระหว่างผลประกอบการที่รายงานกับตัวเลขที่ปรับปรุงแล้ว

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2026

  • รายได้เพิ่มขึ้น 10.5% แตะ 23.7 พันล้านดอลลาร์
  • กำไรสุทธิลดลงประมาณ 35.5% เหลือ 2 พันล้านดอลลาร์

ปัจจัยสนับสนุนการเติบโต

Abbott ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรทั้งปีเป็น:

  • Adjusted EPS: 5.45-5.60 ดอลลาร์
  • คงเป้าหมายการเติบโตของยอดขายแบบ Comparable ที่ 6.5%-7.5%

นอกจากนี้ บริษัทคืนผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นรวม 2.1 พันล้านดอลลาร์ ผ่านเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนในไตรมาสดังกล่าว

Abbott ยังคงขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น:

  • Libre Duo ระบบติดตามระดับน้ำตาลแบบต่อเนื่อง
  • TECTONIC coronary IVL system เทคโนโลยีรักษาหลอดเลือดหัวใจ
  • Amulet 360 left atrial appendage device อุปกรณ์สำหรับหัวใจห้องบนซ้าย

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต

มุมมองสำหรับนักลงทุน

แม้ว่ากำไรสุทธิแบบ GAAP จะอ่อนตัวลง แต่ธุรกิจหลักของ Abbott ยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยการปรับเพิ่มประมาณการกำไรสะท้อนว่าฝ่ายบริหารมีความมั่นใจมากขึ้นว่าการเติบโตของรายได้และความสามารถในการทำกำไรจะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี

ราคาหุ้น Abbott (กรอบเวลา D1)

หุ้น Abbott ซื้อขายบริเวณ 93 ดอลลาร์ ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการ ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้ฝั่งซื้อพยายามดันราคาทะลุเหนือเส้น EMA 50 วัน (เส้นสีส้ม) เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน และอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวจากแนวโน้มขาลงในภาพใหญ่

อย่างไรก็ตาม แม้ราคาจะปรับขึ้นในวันนี้ หุ้นยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลประมาณ 30%

Source: xStation5

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