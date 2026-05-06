ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตา ADP และ PMI จากยุโรป 🔎

วันนี้มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าสนใจหลายรายการ โดยในช่วงครึ่งแรกของวัน ตลาดจะจับตารายงาน PMI จากประเทศยุโรป ได้แก่ สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี และปิดท้ายด้วยภาพรวมของยูโรโซน
🇪🇺 PMI ยุโรป
ดัชนี PMI จากหลายประเทศหลักจะช่วยสะท้อนภาพเศรษฐกิจยุโรปในระยะสั้น
👉 หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด
→ อาจหนุนค่าเงินยูโรและความเชื่อมั่นตลาด
👉 หากอ่อนแอ
→ เพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจยุโรปและนโยบายของ European Central Bank
🇺🇸 ADP Employment Report
จากนั้นความสนใจจะย้ายไปยังฝั่งสหรัฐฯ กับรายงานตลาดแรงงานจาก ADP
คาดการณ์:
- การจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นสู่ 98,000 ตำแหน่ง
- จาก 62,000 ในเดือนมีนาคม
รายงานนี้ถือเป็นตัวชี้นำสำคัญก่อนตัวเลข Nonfarm Payrolls (NFP) ที่จะประกาศโดย Bureau of Labor Statistics ในวันศุกร์
สรุป
วันนี้ตลาดจะใช้ข้อมูล:
- PMI → วัด “สุขภาพเศรษฐกิจยุโรป”
- ADP → วัด “แนวโน้มตลาดแรงงานสหรัฐ”
ซึ่งทั้งสองปัจจัยจะมีผลต่อ:
ค่าเงิน (EUR, USD)
นโยบายดอกเบี้ย
และ sentiment ของตลาดโลกในระยะสั้น
