อ่านเพิ่มเติม
15:23 · 6 พฤษภาคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตา ADP และ PMI จากยุโรป 🔎

วันนี้มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าสนใจหลายรายการ โดยในช่วงครึ่งแรกของวัน ตลาดจะจับตารายงาน PMI จากประเทศยุโรป ได้แก่ สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี และปิดท้ายด้วยภาพรวมของยูโรโซน

🇪🇺 PMI ยุโรป

ดัชนี PMI จากหลายประเทศหลักจะช่วยสะท้อนภาพเศรษฐกิจยุโรปในระยะสั้น

👉 หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด
→ อาจหนุนค่าเงินยูโรและความเชื่อมั่นตลาด

👉 หากอ่อนแอ
→ เพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจยุโรปและนโยบายของ European Central Bank

🇺🇸 ADP Employment Report

จากนั้นความสนใจจะย้ายไปยังฝั่งสหรัฐฯ กับรายงานตลาดแรงงานจาก ADP

 คาดการณ์:

  • การจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นสู่ 98,000 ตำแหน่ง
  • จาก 62,000 ในเดือนมีนาคม

รายงานนี้ถือเป็นตัวชี้นำสำคัญก่อนตัวเลข Nonfarm Payrolls (NFP) ที่จะประกาศโดย Bureau of Labor Statistics ในวันศุกร์

 สรุป

วันนี้ตลาดจะใช้ข้อมูล:

  • PMI → วัด “สุขภาพเศรษฐกิจยุโรป”
  • ADP → วัด “แนวโน้มตลาดแรงงานสหรัฐ”

 ซึ่งทั้งสองปัจจัยจะมีผลต่อ:
ค่าเงิน (EUR, USD)
นโยบายดอกเบี้ย
และ sentiment ของตลาดโลกในระยะสั้น

 

 

7 พฤษภาคม 2026, 14:03

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนี และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง
7 พฤษภาคม 2026, 14:02

🚨 ข้อมูลภาคการผลิตเยอรมนีออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด!
7 พฤษภาคม 2026, 08:41

ข่าวเด่นวันนี้ 7 พ.ค.
6 พฤษภาคม 2026, 15:22

สรุปข่าวเช้า (06.05.2026)
รายงานเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก