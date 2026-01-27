แคนาดาตกอยู่ท่ามกลางไฟภาษี ตลาดการเงินตอบสนองต่อความตึงเครียดทางการเมืองในอเมริกาเหนือ

การคุกคามล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อแคนาดา โดยมีการพูดถึงการเก็บภาษีศุลกากร 100% กับสินค้าจากแคนาดาทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศไม่ได้มีจุดประสงค์เพียงแค่ด้านเศรษฐกิจอีกต่อไป แต่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางนโยบายต่างประเทศ
ข้อตกลง Ottawa–Beijing ที่ลดภาษีศุลกากรสำหรับ น้ำมันเมล็ดเรพซีด (canola) และ ยานยนต์ไฟฟ้า กลายเป็นข้ออ้างในการใช้ถ้อยคำเชิงยั่วยุที่อาจมีผลกระทบอย่างกว้างไกลต่อความเสถียรของตลาดในอเมริกาเหนือ
ปัจจัยที่สร้างความไม่มั่นคงสำคัญไม่ใช่เพียงขนาดของอัตราภาษีที่อาจเกิดขึ้น แต่เป็นความไม่แน่นอนของการดำเนินการและการขาดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน สถานการณ์นี้ทำให้เกิดความผันผวนสูงขึ้นในตลาดค่าเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และการค้า โดยเฉพาะคู่เงิน USD/CAD อาจเผชิญแรงกดดันอย่างมาก
ความเสี่ยงด้านภาษีคุกคามการส่งออกและการเติบโตทางเศรษฐกิจของแคนาดา ทำให้ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกัน แคนาดาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันและโลหะรายใหญ่ ดังนั้นความเสียหายต่อการค้าจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งจะยิ่งมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น
ความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นทำให้ความผันผวนของ USD/CAD พุ่งขึ้นในระยะสั้น โดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการเก็บภาษีหรือถ้อยแถลงจากทำเนียบขาว ความเสี่ยงของมาตรการตอบโต้จากแคนาดาและการเจรจาปรับปรุงข้อตกลง USMCA (ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือระหว่างสหรัฐ แคนาดา และเม็กซิโก) ยิ่งเพิ่มความไม่มั่นคง ส่งผลให้เกิดแรงกดดันทั้งการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ และความผันผวนของดอลลาร์แคนาดาตามการเปลี่ยนแปลงของการส่งออกและกระแสการค้า
ในขณะนี้ แคนาดาตอบโต้ด้วยความสงบ โดยเน้นย้ำว่าข้อตกลงกับจีนครอบคลุมเพียงบางภาคส่วนและยังสอดคล้องกับหลักการของ USMCA นายกรัฐมนตรีคาร์นีย์อธิบายว่าการกระทำของสหรัฐเป็นส่วนหนึ่งของบริบทการเจรจาที่กว้างขึ้น โดยมุ่งเน้นเรื่องการปกป้องชายแดน ความสามารถในการเข้าถึงราคา และการกระจายการค้าสู่ตลาดอื่นนอกเหนือจากสหรัฐ
แนวทางของแคนาดาแสดงให้เห็นว่า การยึดมั่นในกฎเกณฑ์และนโยบายเศรษฐกิจที่มั่นคงสามารถช่วยบรรเทาความตึงเครียด แม้จะเผชิญกับการคุกคามโดยตรงจากคู่ค้าทางการค้า
Source: xStation5
