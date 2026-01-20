แนวรบใหม่ในสงครามการค้า: กรีนแลนด์ ❄️ ทองคำจะขึ้นต่อได้อีกหรือไม่❓

- ความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเลวร้ายที่สุดในรอบหลายสิบปี
- ทรัมป์ใช้มาตรการภาษีเพื่อกดดันให้ได้กรีนแลนด์ ยุโรปกำลังพิจารณาตอบโต้
- ความพึ่งพาทางเศรษฐกิจยังเทไปทางยุโรป
- ปัญหาหนี้สาธารณะของสหรัฐยังรุนแรงอยู่ ทองคำมีแนวโน้มได้ประโยชน์
ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับยุโรป จากความต้องการ “ได้กรีนแลนด์” ที่ไม่ยอมประนีประนอม
ในช่วงแรก ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และยุโรปดูเหมือนเป็นเพียง “ประกายไฟ” แต่ตอนนี้มันกลายเป็น “เพลิงลุกลาม” แล้ว ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดนัลด์ ทรัมป์ตัดสินใจเปลี่ยนคำพูดเป็นการกระทำ และเริ่มสงครามศุลกากรและการค้ารอบใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2026 จะมีการเก็บภาษีศุลกากร 10% กับสินค้าจาก เดนมาร์ก, นอร์เวย์, สวีเดน, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, สหราชอาณาจักร, เนเธอร์แลนด์ และฟินแลนด์
ภาษีนี้ใช้กับประเทศที่ตัดสินใจส่งกองกำลังไปยังกรีนแลนด์ หลังจากการคุกคามหลายครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมา
หากไม่สามารถบรรลุ “ข้อตกลง” ตามที่ทรัมป์เรียกการโอนกรีนแลนด์ให้สหรัฐฯ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ภาษีจะถูกเพิ่มเป็น 25%
ปฏิกิริยาของยุโรปต่อความพยายามกดดันล่าสุด มีโทนที่แตกต่างจากการเจรจาการค้าในปี 2025 อย่างชัดเจน
แทนที่จะเลือกนโยบายประนีประนอม ยุโรปเริ่มต้นด้วยการตั้ง “ขอบเขตที่ไม่สามารถทำลายได้” สำหรับการขยายอำนาจของสหรัฐ และขู่ว่าจะใช้เครื่องมือทางการเงินและกฎระเบียบหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหากนำไปปฏิบัติจริงจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อทั้งสองฝ่าย
หนึ่งในเครื่องมือดังกล่าวคือ Anti-Coercion Instrument (ACI)
ปัจจุบันมีแพ็กเกจมาตรการจำกัดการค้ากับสหรัฐมูลค่า 93,000 ล้านยูโร อยู่บนโต๊ะ
ปฏิกิริยานี้ยังสะท้อนกลับไปยังฝั่งสหรัฐด้วย
ในกระแสหลักของการเมืองสหรัฐ รอยร้าวและความสงสัยต่อแนวทางของทรัมป์เริ่มปรากฏชัดมากขึ้น ไม่ได้มาจากฝ่ายค้านเพียงฝ่ายเดียว แต่ยังรวมถึงในพรรคของเขาด้วย
หลายผู้แทนพรรครีพับลิกันชัดเจนว่า ความพยายาม “ได้กรีนแลนด์” อาจทำให้ทรัมป์จบเส้นทางการเป็นประธานาธิบดี
สภาคองเกรสก็ไม่รอช้า และกำลังดำเนินมาตรการหลายชุดเพื่อป้องกันนโยบายเชิงรุกที่รุนแรงขึ้น
EURUSD (D1)
Euro making gains after escalation
ความไม่สมดุลของความพึ่งพาและเวลาเป็นสิ่งที่ทำงานย้อนกลับต่อสหรัฐฯ
นี่คือเหตุผลที่ทำให้รัฐบาลสหรัฐ “รุนแรงเป็นประวัติการณ์” เพราะพวกเขารู้ดีว่าไม่สามารถเปิดแนวรบใหม่ในสงครามเศรษฐกิจและการค้าที่กำลังแพ้อย่างชัดเจนได้อีก
แล้วแต่ละประเทศยุโรปมี “มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจ” อะไรบ้างที่สามารถใช้สู้กับสหรัฐฯ ได้?
🇩🇰 เดนมาร์ก
เจ้าของกรีนแลนด์ในปัจจุบัน เดนมาร์กเป็นประเทศเล็ก แต่มีบทบาทสำคัญในตลาด เภสัชกรรม และ โลจิสติกส์ทางทะเล
-
Novo Nordisk ส่งยาลดความอ้วนแบบก้าวกระโดดให้กับสหรัฐ
-
Maersk ควบคุมส่วนสำคัญของตลาดประกันรวมและตู้คอนเทนเนอร์
🇳🇴 นอร์เวย์
นอร์เวย์เองก็มีเหตุผลที่จะโกรธ เพราะหมู่เกาะ Svalbard และ Jan Mayen ก็อยู่ใน “รายชื่อที่ต้องการ” ของสหรัฐ
นอร์เวย์เป็นประเทศพลังงานขนาดใหญ่ ทั้ง ก๊าซธรรมชาติ และ น้ำมัน
การจำกัดการเข้าถึงแหล่งก๊าซของสหรัฐในนอร์เวย์ จะเป็นการทำร้ายบริษัทขุดเจาะของอเมริกา
ยุโรปยังสามารถลดการพึ่งพาสหรัฐในตลาด LPG โดยเพิ่มการผลิตจากนอร์เวย์ได้
🇩🇪 เยอรมนี
หลายปีที่ผ่านมา เยอรมนีถูกมองว่าเป็น “อุตสาหกรรมที่ถดถอย” แต่จริง ๆ แล้วเยอรมนียังคงเป็น เศรษฐกิจอันดับ 3 ของโลก
และสหรัฐฯ ยังพึ่งพาเยอรมนีอย่างมากในหลายอุตสาหกรรม เช่น
-
เครื่อง CNC
-
เซ็นเซอร์
-
เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
-
ระบบควบคุม
-
ยา
-
เลเซอร์
บริษัทอย่าง BASF, Siemens, Infineon คือหัวใจของระบบ
ในทางกลับกัน เยอรมนีนำเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรและสินค้าดิจิทัล ซึ่งสหรัฐฯ สามารถหาแทนได้มาก
ความพึ่งพาระหว่างสองฝ่ายจึงไม่สมดุล — สหรัฐฯ แทนเยอรมนีได้ยาก แต่เยอรมนีแทนสหรัฐฯ ได้ง่ายกว่า
🇫🇷 ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสเป็นผู้นำในการปกป้องผลประโยชน์ยุโรปในประเด็นกรีนแลนด์ และเตรียมพร้อมอย่างมาก
ฝรั่งเศสเป็นผู้นำด้าน พลังงานนิวเคลียร์ ทั้งในยุโรปและระดับโลก
เป็นมหาอำนาจทางทหารที่สหรัฐฯ ต้องให้เกียรติ
และยังเป็นผู้เล่นที่ไม่มีคู่แข่งในหลายสาขา
ความพึ่งพาทางเศรษฐกิจมีลักษณะคล้ายเยอรมนี
-
ฝรั่งเศสส่ง เครื่องยนต์เครื่องบิน (Dassault, Airbus, ATR) และสินค้าแบรนด์หรู (LVMH) ไปสหรัฐ
-
ในขณะเดียวกัน นำเข้า บริการไอที (Oracle, Microsoft, Google) และสินค้าเกษตรจากสหรัฐ
ความพึ่งพานี้แม้จะไม่มาก แต่ เรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญ
ข้อตกลง Mercosur จะทำให้ประเทศในละตินอเมริกาสามารถแทนที่ “รัฐแดง” ของสหรัฐในด้านเหมืองและการเกษตรได้
และทางเลือกท้องถิ่นอย่าง SAP หรือ Mistral จะเข้ามาแทนที่โอโลโปลีจากซิลิคอนแวลลีย์
🇳🇱 เนเธอร์แลนด์
แม้เป็นประเทศเล็ก แต่เนเธอร์แลนด์เป็น “นักมวยระดับซูเปอร์เฮฟวี่” ในการต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระจากสหรัฐ
เนเธอร์แลนด์ควบคุม ASML
หากไม่มี ASML อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐจะถอยหลังไป 20 ปีในชั่วข้ามคืน และหลายส่วนจะล่มสลาย
ความพึ่งพาที่คล้ายกันยังอยู่ในผลิตภัณฑ์ของ NXP
นอกจากนี้ เนเธอร์แลนด์ยังเป็น ผู้ส่งออกอาหารอันดับ 2 ของโลก
โดยสหรัฐเป็นอันดับ 1
การแทนที่สินค้าการเกษตรจากสหรัฐด้วยของเนเธอร์แลนด์สำหรับยุโรป เป็นเรื่อง “แค่ลายเซ็น” ของผู้นำ EU
และจะทำให้เกิด วิกฤตเศรษฐกิจในรัฐการเกษตรหลายแห่งของสหรัฐ ทันที
🇬🇧 สหราชอาณาจักร
เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรในช่วงหลังไม่ค่อยดี แต่สหรัฐฯ ยังคงพึ่งพาสถาบันและบริษัทในอังกฤษอย่างมาก
เช่น Rolls Royce
หากไม่มีเครื่องยนต์ RR อุตสาหกรรมกลาโหมสหรัฐจะ “หลงทาง” ทันที
การผลิตและซ่อมเครื่องบินจะล่าช้าต่อเนื่อง และหากตัดการส่งมอบเครื่องยนต์ RR จะทำให้ห่วงโซ่อุปทานของเพนตากอนล่มสลาย
นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยังเป็น ผู้ถือหนี้สหรัฐอันดับสองของโลก
ถึงเวลากลับสู่ “แก่นแท้ของตลาด”
ชาวอเมริกันกำลังเผชิญปัญหาหนี้สินขนาดมหาศาล ซึ่งใหญ่กว่ายุโรปอย่างมาก ในขณะเดียวกัน ความพึ่งพาของพวกเขาต่อเจ้าหนี้ต่างชาติยังสูงกว่ามาก
นโยบายปัจจุบันของรัฐบาลสหรัฐมีผลดังนี้:
-
ลดความเชื่อมั่นต่อสหรัฐฯ ตลาด และสถาบันต่าง ๆ
-
ส่งผลให้ หนี้สหรัฐน่าเชื่อถือน้อยลงด้วย
-
ความต้องการถือครองหนี้สหรัฐลดลง ดอลลาร์อ่อนค่า และผลตอบแทน (Yield) ปรับตัวขึ้น
-
ส่งผลสนับสนุนการส่งออกและเศรษฐกิจในระยะสั้น ตามที่เห็นได้ชัดจากข้อมูลสหรัฐ
-
แต่ในระยะยาว จะทำให้ภาระหนี้สหรัฐ “ทนไม่ไหว”
ผลลัพธ์คือ สหรัฐฯ ต้องเลือกระหว่าง:
-
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายสุดขั้ว เพื่อทำให้หนี้ด้อยค่า หรืออย่างน้อยคงระดับผลตอบแทนไว้ในระดับที่ยังสามารถจ่ายดอกเบี้ยได้
-
หรือถูกบีบให้ทำ การตัดงบประมาณครั้งใหญ่ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน
ไม่ว่าจะเลือกทางไหน ผลลัพธ์จะเป็น วิกฤตเศรษฐกิจและการคลัง และนี่คือเหตุผลที่รัฐบาลมีท่าทีเป็นศัตรูกับ Jerome Powell เพราะเขาไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์เหล่านี้
ในกรณีที่ความขัดแย้งบานปลาย สินทรัพย์ส่วนใหญ่จะถูกกดดันให้ปรับตัวลง แต่ โลหะมีค่า โดยเฉพาะ ทองคำ จะกลายเป็น “โอเอซิส” ที่ได้ประโยชน์จากการไหลออกของเงินทุนจำนวนมหาศาลจากตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร เหมือนที่เห็นจากการซื้อทองของธนาคารกลาง
Kamil Szczepański
Junior Financial Markets Analyst ที่ XTB
