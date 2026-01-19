อ่านเพิ่มเติม
08:43 · 19 มกราคม 2026

📉 วิกฤตหุ้นซอฟต์แวร์ AI ถล่มตลาด? หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ร่วงหนัก — ต่อไปจะเป็นอย่างไร? 🔎

-
-
-
-
📉 หุ้น Salesforce และ ServiceNow กำลังถูก “ตีความผิด” จากตลาด?

ไม่กี่เดือนก่อน หุ้น Salesforce (CRM.US) และ ServiceNow (NOW.US) เป็นหุ้นเทคโนโลยีที่ร้อนแรงที่สุดบน Wall Street
แต่วันนี้ ภาพกลับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เพราะนักลงทุนเริ่ม “ตีราคา” ความเสี่ยงใหม่ที่ยังไม่สะท้อนในผลประกอบการที่ยังแข็งแกร่งของทั้งสองบริษัท

 เรื่องที่ตลาดกังวลคืออะไร?

ตลาดเชื่อว่า AI แบบ “agentic” จะเข้ามาแทนที่งานของมนุษย์ในระบบซอฟต์แวร์ ทำให้เกิดความคิดง่าย ๆ ว่า:

“AI จะทำงานแทนคน = รายได้จะลดลง”

แต่ในโลกของ SaaS (ซอฟต์แวร์แบบสมัครใช้งาน) สิ่งที่สำคัญจริง ๆ คือ โมเดลการทำเงิน (monetization) ไม่ใช่แค่ “การทำงานอัตโนมัติ”

 ตลาดอาจกำลังคิดเร็วเกินไป

ประวัติศาสตร์หลายครั้งชี้ให้เห็นว่า ตลาดมักชอบประกาศว่า “อุตสาหกรรมนี้ตายแล้ว”
แต่ความจริงคือ ผู้เล่นเดิมมักปรับตัว และทำให้ภัยคุกคามกลายเป็นผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างเช่น:

  • 2015–2016: “Amazon จะฆ่าร้านค้าปลีก”
    แต่ Walmart และ Target ใช้ร้านเป็นข้อได้เปรียบ (เช่น same-day pickup, BOPIS)

  • 2010–2012: “AWS จะฆ่า Microsoft และ Adobe”
    แต่ทั้งสองบริษัทเปลี่ยนตัวเองไปเป็น SaaS และทำเงินจากคลาวด์ได้สำเร็จ

 จุดสำคัญของ SaaS คือ “หน่วยการคิดเงิน”

ก่อนหน้านี้ หน่วยที่ใช้คิดเงินใน SaaS คือ “Seat” (ผู้ใช้งาน)
แต่ AI แบบ agentic ทำให้คำถามเปลี่ยนเป็น:

ไม่ใช่ “มีคนคลิกในระบบกี่คน”
แต่เป็น “ระบบทำงานได้มากแค่ไหน”

งานที่ AI agent ทำได้ = “แรงงานดิจิทัล” (digital labor)

ดังนั้นบริษัท SaaS จึงเริ่มเปลี่ยนจาก:

  • คิดเงินแบบ per seat
    ไปเป็น

  • คิดเงินแบบ outcome-based หรือ usage-based
    (จ่ายตามผลลัพธ์ หรือจำนวนการกระทำในระบบ)

ซึ่งนี่คือความพยายามที่จะ จับมูลค่าจากการอัตโนมัติ ไม่ใช่ปล่อยให้ AI กลืนรายได้ไป

Salesforce (CRM)

หลายกระบวนการขายเป็นงานซ้ำ ๆ
AI agent สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้มาก

Salesforce ไม่ได้ปิดหูปิดตา
พวกเขาเปิดตัว Agentforce และสร้างระบบที่คล้ายกับ “จ่ายตามการทำงาน” (pay for execution)

ถ้าจ่ายตาม action แทนคน
บริษัทมีโอกาสรักษา หรือเพิ่มรายได้ต่อหน่วยงาน (Revenue per work) แทนที่จะลดลง

 ServiceNow (NOW)

ServiceNow อาจกลายเป็นผู้ได้ประโยชน์จาก AI agent มากที่สุด
เพราะเป็นบริษัท “workflow” ที่เชื่อมกระบวนการข้ามแผนก เช่น IT, HR, Security, Finance

การทำงานที่ AI agent “คุยกันเอง” ภายในระบบแบบนี้
เป็นสิ่งที่ สตาร์ทอัพทำยากมาก เพราะต้อง:

  • เข้าไปในองค์กร

  • เชื่อมระบบหลายสิบระบบ

  • ผ่านนโยบายความปลอดภัย

  • และอธิบายว่า “ทำไมต้องแทนระบบเดิม”

นี่คือ ต้นทุนการเปลี่ยนระบบ (switching cost) ที่ตลาดมักประเมินต่ำไป

ดังนั้นแม้ AI จะลดจำนวนคนที่คลิกในระบบ
แต่ SaaS จะพยายามคิดเงินจาก “งานที่ทำได้” มากกว่า “จำนวนผู้ใช้”

 สรุป: “ซอฟต์แวร์ล่มสลาย” อาจไม่ใช่เรื่องจริง

หากมองผ่านเสียงข่าว “software apocalypse” ของ Wall Street
ความจริงอาจเป็น:

SaaS จะใช้ AI อย่างทรงพลัง
เปลี่ยนหน่วยการคิดเงิน
และทำให้ระบบของพวกเขากลายเป็นศูนย์กลางในองค์กรมากขึ้น

 สถานะราคาหุ้นล่าสุด

หุ้น Salesforce ร่วงลงมาที่ระดับต่ำสุดหลายเดือนราว $220 ต่อหุ้น
และการปรับฐานจากจุดสูงสุดตอนนี้อยู่ที่ ใกล้ 15%

Source: xStation5

ServiceNow (NOW.US) ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นการทำงานอัตโนมัติและระบบเวิร์กโฟลว์ ได้ปรับตัวลงหลังจากบริษัทอนุมัติการแยกหุ้นแบบ 5 ต่อ 1 ในเดือนธันวาคม และหลังจากนั้นหุ้นก็ร่วงเพิ่มอีก 12%
ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ต่ำกว่า จุดสูงสุดตลอดกาล ในช่วงปลายปี 2024 ถึงต้นปี 2025 เกือบ 50%

Source: xStation5

มูลค่าและอัตราส่วนประเมิน (Valuation & Multiples)

เมื่อราคาหุ้นปรับตัวลง หุ้นทั้งสองบริษัทจึงมี ส่วนลดทางมูลค่า มากขึ้นเมื่อเทียบกับกำไรและยอดขาย

  • อัตราส่วน Price to expected 12-month earnings (P/E) ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 18 เท่า

  • PEG ratio ตอนนี้ถูกลงเกือบ ครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับระดับมูลค่าสูงสุดในปี 2024

สรุปคือ ตลาดกำลัง “ให้มูลค่าถูกลง” มากกว่าผลประกอบการที่ยังแข็งแกร่งอยู่ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าความกังวลต่อ AI ได้ถูกตีราคาล่วงหน้ามากเกินไป

Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

ServiceNow’s shares trade at a clear premium versus Salesforce due to its sales momentum and the value it has delivered in recent years. Price to earnings metrics, including price to forward 12 month earnings, have fallen materially. Forward P/E for ServiceNow is around 30, which does not look particularly demanding relative to the Nasdaq 100 average and the company’s high quality profile. ServiceNow is generating record profits and revenue, and sales are growing at a very solid pace quarter after quarter. A solid U.S. economic backdrop should support further expansion.

Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

