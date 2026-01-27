แนวหน้า AI ร้อนแรงสุด ๆ ซัมซุงใกล้ทำลายกำแพงครั้งใหญ่ในสงครามหน่วยความจำ!

การแข่งขันเพื่อครองตลาดหน่วยความจำสำหรับปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้าสู่ช่วงใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้น Samsung Electronics ประกาศว่าใกล้จะได้รับการรับรองจาก Nvidia สำหรับชิปหน่วยความจำรุ่นใหม่ HBM4 ซึ่งอาจทำให้สามารถส่งมอบในปริมาณมากได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2026 และอาจเปลี่ยนสมดุลอำนาจในตลาดหน่วยความจำระดับพรีเมียมได้
HBM4 เป็นส่วนประกอบสำคัญของ AI accelerator รุ่นใหม่ หน่วยความจำความเร็วสูงรุ่นนี้ให้แบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นและประสิทธิภาพด้านพลังงานที่ดีขึ้น ช่วยให้ประมวลผลชุดข้อมูลขนาดมหาศาลได้เร็วขึ้น พร้อมลดต้นทุนการดำเนินงานในศูนย์ข้อมูล การขาดแคลน HBM ในระดับใหญ่ยังคงเป็นหนึ่งในคอขวดสำคัญต่อการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI
Samsung และ SK Hynix มีแผนเริ่มผลิต HBM4 พร้อมกันในเดือนกุมภาพันธ์ แม้ว่าการผลิตในระดับเต็มรูปแบบอาจเลื่อนไปช่วงไตรมาส 2 เนื่องจากข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เข้มงวดของ Nvidia สำหรับผู้ผลิต GPU รายนี้ การเพิ่มซัพพลายเชนถือเป็นการกระจายความเสี่ยงเพิ่มเติมในช่วงที่ความต้องการ AI accelerator กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
ข่าวความคืบหน้าของ Samsung ยังส่งผลต่อคู่แข่งด้วย โดยราคาหุ้น Micron Technology ปรับตัวลงประมาณ 2% ในการซื้อขายวันนี้ ซึ่งตลาดมองว่าเป็นสัญญาณของความกดดันการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มหน่วยความจำ HBM ขณะเดียวกัน ความต้องการ HBM4 ยังคงสูงกว่าปริมาณการผลิต โดยผู้ผลิตรายใหญ่ยังอยู่ในกระบวนการรับรองคุณภาพและขยายกำลังการผลิต
ความก้าวหน้าของ Samsung ในการได้รับการรับรอง HBM4 ย้ำว่า “สงครามหน่วยความจำ” กำลังเข้าสู่ช่วงตัดสิน ชัยชนะในตลาดนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการขยายการผลิตอย่างรวดเร็วและตอบสนองข้อกำหนดที่เข้มงวดของลูกค้าชิป AI รายใหญ่
.
Source: xStation5
Source: xStation5
เหลือไม่มาก! หุ้น GRAB ฟรี ⏰
US500 ทำระดับสูงสุดก่อน Fed 🗽 BigTech จะยังหนุนต่อได้ไหม?
Microsoft Preview: Azure, AI และการทดสอบคุณภาพการเติบโต
ข่าวเด่นวันนี่ 28 มกราคม 2026