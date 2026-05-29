หุ้น AI ตัวนี้พุ่งขึ้นกว่า 1000% ในเวลาเพียง 18 เดือน 📈 หรือว่า “มูลค่าถูก” กำลังเป็นกับดักของหุ้นวัฏจักร?

Micron Technology กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับอานิสงส์จากกระแส AI มากที่สุด และราคาหุ้นของบริษัทก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่ปรับตัวแข็งแกร่งที่สุดในดัชนี S&P 500 ปีนี้ แม้ว่าผลประกอบการจะเติบโตแบบก้าวกระโดด และความต้องการหน่วยความจำสำหรับ AI จะพุ่งทำสถิติใหม่ แต่บริษัทกลับยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีมูลค่าถูกที่สุดในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
สำหรับนักลงทุนบางส่วน นี่อาจดูเป็น “โอกาสลงทุน” แต่สำหรับนักวิเคราะห์จำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ Valuation ที่ต่ำผิดปกติแบบนี้ อาจเป็น “สัญญาณเตือน” มากกว่าสัญญาณซื้อ
Micron พุ่งแรงแบบ Nvidia แต่ยังถูกตีมูลค่าเหมือนหุ้นวัฏจักร
ปัจจุบัน Micron ซื้อขายที่ Forward P/E เพียงประมาณ 10 เท่า ทำให้เป็นบริษัทที่ถูกที่สุดในดัชนี Philadelphia Semiconductor Index และยังเป็นหนึ่งในหุ้นที่ถูกที่สุดของทั้งดัชนี S&P 500 ด้วย
สถานการณ์นี้ถือว่า “ผิดปกติอย่างมาก” เมื่อเทียบกับการพุ่งขึ้นของราคาหุ้น
- หุ้น Micron พุ่งขึ้นมากกว่า 1,000% นับตั้งแต่ปลายปี 2024
- บริษัทเข้าสู่กลุ่มบริษัทมูลค่าตลาดเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว
- แค่เดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียว หุ้นบวกเกือบ 80%
- ถือเป็นผลงานรายเดือนดีที่สุดในรอบกว่า 40 ปี
ด้านปัจจัยพื้นฐานก็แข็งแกร่งไม่แพ้กัน
- รายได้ไตรมาสล่าสุดเกือบ “เพิ่มขึ้น 3 เท่า” เมื่อเทียบรายปี
- เป็นอัตราการเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่มีข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี 1990
- ความต้องการ HBM Memory สำหรับ AI Server และ Data Center ยังคงร้อนแรง
- บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยียังคงเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างต่อเนื่อง
แต่ความย้อนแย้งคือ ตลาดยังคงให้มูลค่า Micron เหมือนผู้ผลิตชิปหน่วยความจำทั่วไป มากกว่าจะมองเป็น “ผู้นำเชิงกลยุทธ์” ของยุค AI
Valuation ต่ำ อาจเป็นสัญญาณอันตราย?
ในอดีต หุ้นกลุ่ม Memory มักมีค่า P/E ต่ำมากในช่วงใกล้ “จุดสูงสุดของวัฏจักรกำไร”
เหตุผลคือ ตลาดมองว่า
- Margin ระดับสูงแบบปัจจุบันอาจรักษาไว้ได้ยาก
- อุปสงค์อาจเริ่มชะลอตัวในระยะถัดไป
- กำไรอาจเข้าสู่ช่วงขาลงอีกครั้ง
ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนบางส่วนจึงตีความ Valuation ปัจจุบันของ Micron ว่าเป็น “สัญญาณเตือน”
AGF Investments มองว่า ตลาดอาจกังวลว่าผลประกอบการของ Micron เข้าใกล้ระดับ “ดีที่สุดแล้ว” และการเติบโตต่อจากนี้อาจยากขึ้นมาก
กระแส AI ในปัจจุบันอาจคล้ายจุดสูงสุดของวัฏจักรในอดีตของอุตสาหกรรม Memory แม้ว่าครั้งนี้ “ขนาดของการเติบโต” จะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ตาม
คำถามสำคัญคือ AI ได้เปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อย่างถาวรแล้วหรือยัง?
หาก Microsoft, Amazon, Alphabet และ Meta ยังคงทุ่มงบมหาศาลสร้าง AI Data Center ต่อเนื่องอีกหลายปี วัฏจักรแบบเดิมของตลาด Memory อาจถูกทำลายลงบางส่วน
และนี่คือเหตุผลที่ Wall Street เริ่มพิจารณา “โมเดลการประเมินมูลค่าแบบใหม่” สำหรับบริษัทอย่าง Micron
AI อาจเปลี่ยนวิธีตีมูลค่า Micron ไปตลอดกาล
นักวิเคราะห์จำนวนมากขึ้นเริ่มมองว่า Micron ควรถูกตีมูลค่าใกล้เคียงกับ Nvidia มากกว่าผู้ผลิต DRAM และ NAND แบบดั้งเดิม
Timothy Arcuri นักวิเคราะห์จาก UBS ระบุว่า AI อาจเป็น “การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง” ของทั้งอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ มากกว่าจะเป็นเพียงวัฏจักรเทคโนโลยีระยะสั้น
ปัจจุบัน Nvidia ซื้อขายที่ประมาณ 21 เท่าของกำไรคาดการณ์ ซึ่งสูงกว่า Micron มากกว่า 2 เท่า
UBS จึงปรับเพิ่ม Target Multiple ของ Micron และตั้งราคาเป้าหมายสูงที่สุดแห่งหนึ่งบน Wall Street โดยมองว่าหุ้นยังมี Upside อีกราว 75% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
มุมมองเชิงบวกนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า
- การลงทุน AI ยังไม่มีสัญญาณชะลอตัว
- Big Tech ยังคงทุ่มเงินหลายแสนล้านดอลลาร์เข้าสู่ AI Infrastructure
- HBM Memory ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของตลาดนี้
หากแนวโน้มดังกล่าวดำเนินต่อไปหลายปี Micron อาจเลิกเคลื่อนไหวแบบ “หุ้นวัฏจักร” ไปโดยสิ้นเชิง
แต่สัญญาณทางเทคนิคเริ่มเตือนว่าตลาดอาจร้อนแรงเกินไป
แม้ Narrative ด้านพื้นฐานจะดูแข็งแกร่งมาก แต่สัญญาณเตือนจากฝั่ง Technical Analysis ก็เริ่มเพิ่มขึ้นเช่นกัน
- การปรับขึ้นล่าสุดของหุ้นถือว่ารุนแรงมาก
- Micron เพิ่งทำผลงานรายเดือนดีที่สุดในรอบหลายทศวรรษ
- บางวันหุ้นพุ่งเกือบ 20%
- RSI อยู่ในระดับ Overbought อย่างชัดเจน
ตลาดจึงอาจกำลังเข้าใกล้สิ่งที่เรียกว่า “Climax Move” หรือช่วงสุดท้ายของตลาดกระทิงที่พุ่งแรงผิดปกติ ซึ่งมักตามมาด้วยการปรับฐานรุนแรง
ที่น่าสนใจคือ ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ Wall Street ตอนนี้กลับ “ต่ำกว่าราคาหุ้นปัจจุบัน” และสะท้อน Downside ราว 25% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดยังมีความเห็นแตกแยกอย่างหนักต่ออนาคตของ Micron
- ฝั่งหนึ่งมองว่า AI กำลังเปลี่ยนตลาด Memory ไปตลอดกาล
- อีกฝั่งมองว่านี่อาจเป็นเพียง “จุดสูงสุดรอบใหม่” ของวัฏจักรเซมิคอนดักเตอร์แบบเดิม และสุดท้ายตลาดชิปหน่วยความจำอาจกลับเข้าสู่ภาวะ Oversupply อีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ตัวบริษัทเองคาดว่าภาวะขาดแคลนในตลาด Memory อาจยาวต่อเนื่องไปจนถึงปี 2027
