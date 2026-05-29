Dell Technologies พุ่งขึ้น 40% หลังรายงานผลประกอบการแข็งแกร่งมาก ⚡ ผู้ชนะรายต่อไปในยุค AI?

Dell Technologies พุ่งแรงจากผลประกอบการไตรมาส 1 ปีงบ 2027 ที่แข็งแกร่งเกินคาดอย่างมาก โดยบริษัทตอกย้ำบทบาท “ผู้ชนะรายใหญ่ในยุค AI” จากการเติบโตของธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ AI และโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์
รายได้ไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 88% YoY แตะระดับสูงสุดที่ 43.8 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS ปรับฐาน) พุ่งขึ้น 214% YoY เป็น 4.86 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ตลาดอย่างชัดเจน
ไฮไลต์สำคัญคือธุรกิจ AI:
- ยอดสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์ AI: 24.4 พันล้านดอลลาร์
- รายได้เซิร์ฟเวอร์ AI: 16.1 พันล้านดอลลาร์
- Backlog AI พุ่งทำสถิติใหม่ที่ 51.3 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทคาดรายได้ AI server ทั้งปีราว 60 พันล้านดอลลาร์
ฝั่ง Infrastructure Solutions Group เติบโตโดดเด่น ขณะที่ธุรกิจ PC ก็กลับมาโตต่อเนื่องจากรอบการอัปเกรดเครื่องและการย้ายไป Windows 11
ตลาดตอบสนองทันที โดยหุ้น Dell พุ่งเกือบ 40% หลังประกาศผลประกอบการ สะท้อนมุมมองว่า Dell กำลังกลายเป็นหนึ่งใน “แกนหลักของโครงสร้างพื้นฐาน AI” ของโลก มากกว่าบริษัทคอมพิวเตอร์แบบเดิม
สรุป: จาก PC maker สู่ AI infrastructure powerhouse — และยังอยู่ในช่วงต้นของรอบการเติบโต AI ระยะยาว
