📈 Nasdaq ปรับตัวขึ้นจากแรงหนุนกลุ่มซอฟต์แวร์

- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทยังไปได้ต่อหรือยัง?
วอลล์สตรีทกำลังฟื้นตัวในวันนี้ จากความคาดหวังเชิงบวกต่อรายงานของ Axios ที่ระบุถึงความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่ง ข้อมูลดังกล่าวช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ โดยตัวเลข PCE รายเดือนออกมาอยู่ที่ 0.4% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 0.5% พร้อมทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจโดยรวมยังคงมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
Microsoft ปรับตัวขึ้น หลังมีรายงานเกี่ยวกับการเปิดตัวโมเดล AI ใหม่ ขณะที่กลุ่มซอฟต์แวร์ทำผลงานได้ดีกว่ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งหุ้นอย่าง Intel และ Nvidia เผชิญแรงกดดัน
ในขณะเดียวกัน หุ้นอย่าง ServiceNow, Oracle และ NetApp เป็นหนึ่งในหุ้นที่ปรับตัวขึ้นในวันนี้
อย่างไรก็ตาม รายงานของ Axios เคยถูกเตหะรานปฏิเสธมาแล้วหลายครั้ง และครั้งนี้ก็มีลักษณะคล้ายกัน โดยหลังจากข่าวของ Axios ถูกเผยแพร่ออกมา แหล่งข่าวจาก i24NEWS ระบุว่า การเจรจาระหว่างนาย Araghchi ฝั่งอิหร่าน และทูตสหรัฐฯ Witkoff ได้ล้มเหลวในการได้รับการอนุมัติจากผู้นำสูงสุดของอิหร่าน โดยมีรายงานว่า Mojtaba Khamenei ไม่เห็นชอบให้เดินหน้าข้อตกลงดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ตลาดไม่ได้กลับทิศเป็นขาลงหลังจากข่าวนี้ และการปรับตัวขึ้นยังคงดำเนินต่อไป โดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลที่ลดลงเกี่ยวกับการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันและเงินเฟ้อ
สัญญาฟิวเจอร์สของดัชนี NASDAQ-100 Index ปรับตัวกลับขึ้นเหนือระดับ 30,000 จุดประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังตลาดสหรัฐฯ เปิด และสามารถลบช่วงขาดทุนในช่วงต้นวันได้อย่างรวดเร็ว แนวรับสำคัญอยู่บริเวณ 29,700–29,900 จุด ขณะที่แนวต้านหลักอยู่ใกล้ 30,400 จุด ซึ่งเป็นระดับใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล
Source: xStation5
Snowflake (SNOW.US) พุ่งขึ้นราว 35% ในตลาด premarket หลังบริษัทคลาวด์ดาต้าโฟกัสด้าน AI รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปี
บริษัทไม่เพียงแต่ทำกำไรและรายได้ “ดีกว่าคาด” แต่ยังปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปี และประกาศขยายความร่วมมือครั้งใหญ่กับ Amazon Web Services มูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ นักลงทุนมองว่านี่เป็นสัญญาณว่าความกังวลเกี่ยวกับ “SaaSpocalypse” อาจถูกมองเกินจริง
ข้อมูลสำคัญ (Key Facts)
- รายได้ Q1 FY2027: $1.39B (+33% YoY)
- Product revenue: $1.33B (+34% YoY)
- EPS: $0.39 (คาด $0.32)
- Guidance Q2: $1.415–1.42B (สูงกว่าคาด)
- คาดการณ์ทั้งปี: $5.84B (ปรับเพิ่มขึ้น)
- ดีล AWS: $6B ระยะเวลา 5 ปี
- หุ้นพุ่งกว่า 30%+ ทำจุดสูงสุดของปีใหม่
AI กำลังเป็นตัวเร่งการเติบโต
ผู้บริหารระบุว่า AI กลายเป็น “แรงขับเคลื่อนหลัก” ของบริษัท โดย CEO Sridhar Ramaswamy กล่าวว่าผลประกอบการไตรมาสนี้เป็น “จุดเปลี่ยนสำคัญ (inflection point)” ของกลยุทธ์ AI
จุดเด่น:
- การใช้งาน AI products เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า
- ลูกค้าองค์กรลงทุนใน AI infrastructure เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
- Net revenue retention ขยับขึ้นเป็น 126% (กลับมาเร่งตัวครั้งแรกในหลายไตรมาส)
ตลาดกำลัง “ล้างความกลัว SaaS ถูก AI ทำลาย”
ก่อนหน้านี้ นักลงทุนกังวลว่า AI อาจแทนที่โมเดล SaaS แบบเดิม แต่รายงานนี้กลับชี้ว่า:
👉 AI ไม่ได้แทน SaaS
👉 แต่กำลัง “เพิ่มความต้องการ cloud data infrastructure”
ธุรกิจต้องใช้แพลตฟอร์มข้อมูลขั้นสูงเพื่อรองรับ AI workload และ AI agent มากขึ้น
ดีล AWS: สัญญาณความต้องการระยะยาว
ดีลมูลค่า $6B กับ Amazon Web Services ถูกมองว่าเป็น:
- การยืนยันความต้องการ AI infrastructure ระยะยาว
- การขยายการใช้ cloud computing ในระดับ enterprise
- สัญญาณว่าบริษัทคาดการเติบโตอนาคตยังแข็งแรงมาก
แต่ Valuation ยังเป็นความเสี่ยง
แม้ผลประกอบการจะ “แข็งแกร่งมาก” แต่:
- P/S ratio ~17 เท่า
- ราคาหุ้นปรับขึ้นแรงมากในระยะสั้น
- ความคาดหวังของตลาดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
👉 หมายความว่า “ข่าวดีส่วนใหญ่” อาจสะท้อนอยู่ในราคาแล้วบางส่วน
Salesforce (CRM.US) รายงานผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาดทั้งรายได้และกำไร แต่การตอบสนองของตลาดยังค่อนข้างระมัดระวัง เนื่องจากแนวโน้มทั้งปีและตัวเลข backlog ออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้
Key facts
- EPS: $3.88 (คาด $3.12)
- รายได้: $11.13B (คาด $11.05B)
- รายได้เติบโต +13% YoY
- กำไรสุทธิ $2.11B เทียบกับ $1.54B ปีก่อน
- Agentforce ARR: $1.2B (+205% YoY)
- Guidance ปี FY2026 ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
- RPO: $67.9B ต่ำกว่าคาด $68.6B
- ราคาหุ้นแทบไม่เปลี่ยนแปลงหลังประกาศผล
AI is becoming the core growth driver
จุดโฟกัสหลักของรายงานคือ Agentforce ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI สำหรับงานขายและบริการลูกค้า
- รายได้ annualized ทะลุ $1.2B เป็นครั้งแรก
- เติบโต +205% YoY
- การใช้งาน AI เพิ่มขึ้นใน enterprise contracts ขนาดใหญ่
CEO Marc Benioff ระบุว่า AI กำลังกลายเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลักของบริษัท
Market remains cautious
แม้ตัวเลขจะออกมาดี แต่ตลาดยังมีความกังวล:
- Guidance ทั้งปีต่ำกว่าคาด
- ธุรกิจ marketing และ commerce ชะลอตัว
- Tableau อ่อนแรง
- RPO ต่ำกว่าคาด สะท้อน backlog ที่ไม่แข็งแรงเท่าที่คาด
Big picture: AI supports growth but does not remove risk
ภาพรวมของผลประกอบการสะท้อนสองด้านพร้อมกัน
ด้านบวก
- AI ช่วยเร่งการใช้งานผลิตภัณฑ์
- Agentforce เติบโตอย่างรวดเร็ว
- Slack มีบทบาทมากขึ้นใน enterprise deals
ด้านลบ
- ความเสี่ยงการ disrupt โมเดล SaaS
- การเติบโตบางส่วนเริ่มชะลอ
- ความไม่แน่นอนต่อ growth ระยะยาว
Conclusion
Salesforce รายงานผลประกอบการที่แข็งแรง แต่ยังไม่แข็งแรงพอที่จะเปลี่ยนมุมมองระยะยาวของตลาดได้อย่างชัดเจน
AI กำลังช่วยหนุนการเติบโต แต่ในขณะเดียวกัน ตลาดยังต้องการความชัดเจนมากกว่านี้เกี่ยวกับความยั่งยืนของการเติบโตในระยะยาว
Source: xStation5
Natural Gas ปรับตัวขึ้นประมาณ 6%
BREAKING: สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
🚨 BREAKING: Axios รายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงแล้ว แต่ยังต้องรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจาก Trump
Barclays กำลังสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนเกี่ยวกับหุ้น Ferrari อยู่หรือไม่❓