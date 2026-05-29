  
08:47 · 29 พฤษภาคม 2026

📈 Nasdaq ปรับตัวขึ้นจากแรงหนุนกลุ่มซอฟต์แวร์

ประเด็นหลัก
  • ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทยังไปได้ต่อหรือยัง?

วอลล์สตรีทกำลังฟื้นตัวในวันนี้ จากความคาดหวังเชิงบวกต่อรายงานของ Axios ที่ระบุถึงความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่ง ข้อมูลดังกล่าวช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ โดยตัวเลข PCE รายเดือนออกมาอยู่ที่ 0.4% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 0.5% พร้อมทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจโดยรวมยังคงมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

Microsoft ปรับตัวขึ้น หลังมีรายงานเกี่ยวกับการเปิดตัวโมเดล AI ใหม่ ขณะที่กลุ่มซอฟต์แวร์ทำผลงานได้ดีกว่ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งหุ้นอย่าง Intel และ Nvidia เผชิญแรงกดดัน

ในขณะเดียวกัน หุ้นอย่าง ServiceNow, Oracle และ NetApp เป็นหนึ่งในหุ้นที่ปรับตัวขึ้นในวันนี้

อย่างไรก็ตาม รายงานของ Axios เคยถูกเตหะรานปฏิเสธมาแล้วหลายครั้ง และครั้งนี้ก็มีลักษณะคล้ายกัน โดยหลังจากข่าวของ Axios ถูกเผยแพร่ออกมา แหล่งข่าวจาก i24NEWS ระบุว่า การเจรจาระหว่างนาย Araghchi ฝั่งอิหร่าน และทูตสหรัฐฯ Witkoff ได้ล้มเหลวในการได้รับการอนุมัติจากผู้นำสูงสุดของอิหร่าน โดยมีรายงานว่า Mojtaba Khamenei ไม่เห็นชอบให้เดินหน้าข้อตกลงดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ตลาดไม่ได้กลับทิศเป็นขาลงหลังจากข่าวนี้ และการปรับตัวขึ้นยังคงดำเนินต่อไป โดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลที่ลดลงเกี่ยวกับการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันและเงินเฟ้อ

สัญญาฟิวเจอร์สของดัชนี NASDAQ-100 Index ปรับตัวกลับขึ้นเหนือระดับ 30,000 จุดประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังตลาดสหรัฐฯ เปิด และสามารถลบช่วงขาดทุนในช่วงต้นวันได้อย่างรวดเร็ว แนวรับสำคัญอยู่บริเวณ 29,700–29,900 จุด ขณะที่แนวต้านหลักอยู่ใกล้ 30,400 จุด ซึ่งเป็นระดับใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล

Source: xStation5

Snowflake (SNOW.US) พุ่งขึ้นราว 35% ในตลาด premarket หลังบริษัทคลาวด์ดาต้าโฟกัสด้าน AI รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปี

บริษัทไม่เพียงแต่ทำกำไรและรายได้ “ดีกว่าคาด” แต่ยังปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปี และประกาศขยายความร่วมมือครั้งใหญ่กับ Amazon Web Services มูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ นักลงทุนมองว่านี่เป็นสัญญาณว่าความกังวลเกี่ยวกับ “SaaSpocalypse” อาจถูกมองเกินจริง

 ข้อมูลสำคัญ (Key Facts)

  • รายได้ Q1 FY2027: $1.39B (+33% YoY)
  • Product revenue: $1.33B (+34% YoY)
  • EPS: $0.39 (คาด $0.32)
  • Guidance Q2: $1.415–1.42B (สูงกว่าคาด)
  • คาดการณ์ทั้งปี: $5.84B (ปรับเพิ่มขึ้น)
  • ดีล AWS: $6B ระยะเวลา 5 ปี
  • หุ้นพุ่งกว่า 30%+ ทำจุดสูงสุดของปีใหม่

 AI กำลังเป็นตัวเร่งการเติบโต

ผู้บริหารระบุว่า AI กลายเป็น “แรงขับเคลื่อนหลัก” ของบริษัท โดย CEO Sridhar Ramaswamy กล่าวว่าผลประกอบการไตรมาสนี้เป็น “จุดเปลี่ยนสำคัญ (inflection point)” ของกลยุทธ์ AI

จุดเด่น:

  • การใช้งาน AI products เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า
  • ลูกค้าองค์กรลงทุนใน AI infrastructure เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
  • Net revenue retention ขยับขึ้นเป็น 126% (กลับมาเร่งตัวครั้งแรกในหลายไตรมาส)

 ตลาดกำลัง “ล้างความกลัว SaaS ถูก AI ทำลาย”

ก่อนหน้านี้ นักลงทุนกังวลว่า AI อาจแทนที่โมเดล SaaS แบบเดิม แต่รายงานนี้กลับชี้ว่า:

👉 AI ไม่ได้แทน SaaS
👉 แต่กำลัง “เพิ่มความต้องการ cloud data infrastructure”

ธุรกิจต้องใช้แพลตฟอร์มข้อมูลขั้นสูงเพื่อรองรับ AI workload และ AI agent มากขึ้น

 ดีล AWS: สัญญาณความต้องการระยะยาว

ดีลมูลค่า $6B กับ Amazon Web Services ถูกมองว่าเป็น:

  • การยืนยันความต้องการ AI infrastructure ระยะยาว
  • การขยายการใช้ cloud computing ในระดับ enterprise
  • สัญญาณว่าบริษัทคาดการเติบโตอนาคตยังแข็งแรงมาก

 แต่ Valuation ยังเป็นความเสี่ยง

แม้ผลประกอบการจะ “แข็งแกร่งมาก” แต่:

  • P/S ratio ~17 เท่า
  • ราคาหุ้นปรับขึ้นแรงมากในระยะสั้น
  • ความคาดหวังของตลาดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

👉 หมายความว่า “ข่าวดีส่วนใหญ่” อาจสะท้อนอยู่ในราคาแล้วบางส่วน

 

Salesforce (CRM.US) รายงานผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาดทั้งรายได้และกำไร แต่การตอบสนองของตลาดยังค่อนข้างระมัดระวัง เนื่องจากแนวโน้มทั้งปีและตัวเลข backlog ออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้

Key facts

  • EPS: $3.88 (คาด $3.12)
  • รายได้: $11.13B (คาด $11.05B)
  • รายได้เติบโต +13% YoY
  • กำไรสุทธิ $2.11B เทียบกับ $1.54B ปีก่อน
  • Agentforce ARR: $1.2B (+205% YoY)
  • Guidance ปี FY2026 ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
  • RPO: $67.9B ต่ำกว่าคาด $68.6B
  • ราคาหุ้นแทบไม่เปลี่ยนแปลงหลังประกาศผล

AI is becoming the core growth driver

จุดโฟกัสหลักของรายงานคือ Agentforce ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI สำหรับงานขายและบริการลูกค้า

  • รายได้ annualized ทะลุ $1.2B เป็นครั้งแรก
  • เติบโต +205% YoY
  • การใช้งาน AI เพิ่มขึ้นใน enterprise contracts ขนาดใหญ่

CEO Marc Benioff ระบุว่า AI กำลังกลายเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลักของบริษัท

Market remains cautious

แม้ตัวเลขจะออกมาดี แต่ตลาดยังมีความกังวล:

  • Guidance ทั้งปีต่ำกว่าคาด
  • ธุรกิจ marketing และ commerce ชะลอตัว
  • Tableau อ่อนแรง
  • RPO ต่ำกว่าคาด สะท้อน backlog ที่ไม่แข็งแรงเท่าที่คาด

Big picture: AI supports growth but does not remove risk

ภาพรวมของผลประกอบการสะท้อนสองด้านพร้อมกัน

ด้านบวก

  • AI ช่วยเร่งการใช้งานผลิตภัณฑ์
  • Agentforce เติบโตอย่างรวดเร็ว
  • Slack มีบทบาทมากขึ้นใน enterprise deals

ด้านลบ

  • ความเสี่ยงการ disrupt โมเดล SaaS
  • การเติบโตบางส่วนเริ่มชะลอ
  • ความไม่แน่นอนต่อ growth ระยะยาว

Conclusion

Salesforce รายงานผลประกอบการที่แข็งแรง แต่ยังไม่แข็งแรงพอที่จะเปลี่ยนมุมมองระยะยาวของตลาดได้อย่างชัดเจน

AI กำลังช่วยหนุนการเติบโต แต่ในขณะเดียวกัน ตลาดยังต้องการความชัดเจนมากกว่านี้เกี่ยวกับความยั่งยืนของการเติบโตในระยะยาว

Source: xStation5

