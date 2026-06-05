รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังมองหาสัดส่วนการถือหุ้นในยุค AI หรือไม่? วอชิงตันจุดประเด็นถกเถียงครั้งใหม่!

ตลาดเทคโนโลยีเผชิญแรงสั่นสะเทือน หลังมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลของ Donald Trump ได้หารือเบื้องต้นกับบริษัทพัฒนา AI ชั้นนำ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะเข้าถือหุ้นในบริษัทเหล่านี้
ตามรายงานของสื่อ การหารือดังกล่าวยังอยู่ในขั้นต้นมาก และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเข้ายึดกิจการโดยบังคับ แต่เป็นแนวคิดของการโอนหุ้นบางส่วนเข้าสู่ภาครัฐแบบสมัครใจ
นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณากลไกที่อาจนำผลกำไรจากการลงทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมถึงความเป็นไปได้ในการจ่ายเงินปันผลให้กับประชาชนชาวอเมริกัน
🧠 AI กลายเป็นภาคเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น
- แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์กำลังกลายเป็นหนึ่งในสนามแข่งขันที่สำคัญที่สุดทั้งทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ระหว่างสหรัฐฯ และจีน
- ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาล Trump ได้เพิ่มระดับการกำกับดูแลอุตสาหกรรม AI รวมถึงข้อกำหนดให้บริษัทต้องเปิดให้หน่วยงานรัฐเข้าถึงโมเดล AI ขั้นสูงก่อนนำไปใช้งานจริง ขณะเดียวกัน สภาคองเกรสกำลังผลักดันกรอบกำกับดูแลที่เป็นระบบมากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมนี้
📈 IPO ของ OpenAI และ Anthropic อาจเปลี่ยนสมดุลอำนาจ
- การหารือเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเตรียมตัวของบริษัท AI รายใหญ่ที่อาจเข้าตลาดหุ้น ซึ่งรวมถึง OpenAI และ Anthropic ที่มีแนวโน้มจะเป็น IPO ขนาดใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี และอาจสะท้อนมูลค่ารวมหลายพันล้านดอลลาร์ของทั้งอุตสาหกรรม
- ตามรายงาน มีการพูดถึงแนวคิดให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในบางรูปแบบ โดย Sam Altman ซีอีโอของ OpenAI เคยกล่าวถึงความจำเป็นในการสร้างกลไกที่ช่วยกระจายผลประโยชน์จากการเติบโตของ AI ให้กว้างขึ้น
💰 แนวคิด “กองทุนความมั่งคั่งจาก AI” ของภาครัฐ
- ผู้สนับสนุนแนวคิดนี้มองว่า การพัฒนา AI อาศัยองค์ความรู้ ข้อมูล และความก้าวหน้าของสังคมโดยรวม ดังนั้นผลกำไรบางส่วนควรถูกส่งกลับคืนสู่ประชาชน
- แนวคิด “กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติจาก AI” (sovereign wealth fund) จึงเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้น โดยมีลักษณะคล้ายกับโมเดลที่ใช้ในภาคพลังงานหรือทรัพยากรธรรมชาติ
- ทั้งนักธุรกิจและนักการเมืองบางส่วนสนับสนุนแนวทางนี้ โดยให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจต้องเตรียมรับผลกระทบจากการแทนที่แรงงานด้วยระบบอัตโนมัติในอนาคต
⚠️ ความกังวลต่อการแทรกแซงของรัฐในตลาด
- แม้การหารือยังอยู่ในระดับไม่เป็นทางการ แต่ข่าวดังกล่าวได้จุดประเด็นถกเถียงในหมู่นักลงทุนอย่างหนัก
- ฝ่ายกังวลมองว่าการมีบทบาทของรัฐมากขึ้นอาจนำไปสู่กฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น การจำกัดความเป็นอิสระของบริษัท และอิทธิพลทางการเมืองต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
- อย่างไรก็ตาม ฝั่งสนับสนุนมองว่า AI อาจกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญไม่ต่างจากพลังงาน โทรคมนาคม หรืออุตสาหกรรมความมั่นคง ซึ่งอาจทำให้การมีบทบาทของรัฐเป็นสิ่งที่ “หลีกเลี่ยงไม่ได้”
ยังมีคำถามมากกว่าคำตอบในตอนนี้
ขณะนี้ยังไม่มีร่างกฎหมายอย่างเป็นทางการ หรือแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าว สิ่งที่ทราบในตอนนี้คือ รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังประเมินหลายฉากทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรม AI และแนวทางในการกระจายผลประโยชน์จากการเติบโตของภาคส่วนนี้
อย่างไรก็ตาม การที่มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือแล้ว สะท้อนให้เห็นว่า วอชิงตันกำลังเริ่มเปลี่ยนมุมมองต่อปัญญาประดิษฐ์ จากเดิมที่มองเป็นเพียงเทคโนโลยีนวัตกรรม ไปสู่การมองว่าเป็น “สินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ของรัฐ” ที่อาจมีความสำคัญต่ออนาคตของอำนาจทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
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