  
09:12 · 31 กรกฎาคม 2026

การเดิมพัน AI ครั้งใหญ่ของ Amazon เริ่มสร้างผลตอบแทน

การเดิมพัน AI ครั้งใหญ่ของ Amazon เริ่มสร้างผลตอบแทน

ตลาดเพิ่งเริ่มวิเคราะห์รายงานผลประกอบการล่าสุดของ Amazon แต่ปฏิกิริยาแรกของนักลงทุนสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผลลัพธ์ที่ประกาศออกมาได้รับการตอบรับในเชิงบวกอย่างมาก

ณ เวลาที่เขียนบทความ ก่อนเวลา 23.00 น. เล็กน้อย หุ้น Amazon ซื้อขายสูงขึ้นกว่า 7% ในช่วง After-hours

Amazon ไม่เพียงสามารถทำได้ตามความคาดหวังที่สูงอยู่แล้วของตลาด แต่ยังสามารถทำผลงานได้ดีกว่าคาดอย่างมากในประเด็นที่นักลงทุนให้ความสำคัญที่สุด

ก่อนการประกาศผลประกอบการ คำถามสำคัญไม่ได้อยู่เพียงแค่การเติบโตของรายได้หรือระดับกำไรอีกต่อไป ตลาดต้องการเห็นว่า การลงทุนมหาศาลของ Amazon ในศูนย์ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน AI และชิปประมวลผลที่พัฒนาเอง เริ่มสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้แล้วหรือไม่

รายงานวันนี้ชี้ให้เห็นว่า สิ่งดังกล่าวกำลังเริ่มเกิดขึ้นจริง

AWS มีการเร่งตัวอย่างชัดเจน รายได้รวมของบริษัททะลุระดับสำคัญที่ 200 พันล้านดอลลาร์ และธุรกิจด้าน AI รวมถึงชิปเฉพาะของ Amazon ได้เติบโตถึงระดับที่ไม่สามารถมองเป็นเพียงโอกาสระยะยาวอีกต่อไป

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตลาดไม่ได้มอง CapEx ของ Amazon เป็นเพียงภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลที่กดดัน Free Cash Flow อีกต่อไป แต่เริ่มเห็นว่าการลงทุนเหล่านี้กำลังสะท้อนออกมาในรูปแบบของการเติบโตของรายได้

รายได้ทะลุ 200 พันล้านดอลลาร์

Amazon ปิดไตรมาส 2 ด้วยรายได้ 200.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อย่างชัดเจน

ขนาดธุรกิจของ Amazon ถือว่าน่าประทับใจอย่างมาก บริษัทสามารถสร้างยอดขายรายไตรมาสในระดับที่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกจำนวนมากยังไม่สามารถทำได้แม้ในระดับรายปี

ขณะเดียวกัน Amazon ยังคงเติบโตในอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทที่อยู่ในช่วงขยายตัวอย่างรวดเร็ว

การเติบโตไม่ได้เกิดขึ้นจากเพียงธุรกิจเดียว:

  • รายได้จากอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 16%
  • ธุรกิจระหว่างประเทศเติบโต 15%
  • ธุรกิจโฆษณายังคงมีแรงส่งที่แข็งแกร่ง

อย่างไรก็ตาม ส่วนที่สำคัญที่สุดของรายงานอยู่ที่ AWS

AWS กลายเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จของการลงทุน AI

รายได้จากธุรกิจคลาวด์ AWS เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แตะระดับ 42.2 พันล้านดอลลาร์

ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก และถือเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดของ AWS ในรอบ 18 ไตรมาส

ที่สำคัญ การเติบโตของรายได้มาพร้อมกับความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง

กำไรจากการดำเนินงานของ AWS เพิ่มขึ้นเป็น 16.6 พันล้านดอลลาร์ จาก 10.2 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า

ปัจจุบัน AWS เป็นหลักฐานสำคัญที่สุดว่า การลงทุนระดับประวัติการณ์ของ Amazon กำลังเริ่มเปลี่ยนเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจริง

ความต้องการพลังประมวลผล การพัฒนาโมเดล AI และการนำ AI ไปใช้งานในองค์กร กำลังผลักดันความต้องการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์

Amazon ไม่เพียงเพิ่มความสามารถของศูนย์ข้อมูล แต่ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการสร้างรายได้จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้

ธุรกิจ AI และชิปของ Amazon เริ่มมีความสำคัญมากขึ้น

ตัวเลขเกี่ยวกับธุรกิจ AI และชิปประมวลผลของ Amazon เองก็น่าสนใจอย่างมาก

บริษัทเปิดเผยว่า ทั้งสองธุรกิจมีรายได้ต่อปีในอัตรา Run-rate มากกว่า 25 พันล้านดอลลาร์ และกำลังเติบโตในระดับเลขสามหลัก (Triple-digit growth)

สิ่งนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อมุมมองเกี่ยวกับชิปของ Amazon

ชิป Graviton และชิป AI Trainium ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับลดต้นทุนภายในระบบของ Amazon อีกต่อไป

แต่กำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของบริการเชิงพาณิชย์ของ AWS และเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับการให้บริการลูกค้าที่กำลังนำ AI มาใช้งาน

กำไรสุทธิโดดเด่น แต่ต้องวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง

แม้ตัวเลขกำไรสุทธิของ Amazon จะโดดเด่นมาก โดยบริษัทรายงานกำไรสุทธิ 62.6 พันล้านดอลลาร์ หรือ 5.75 ดอลลาร์ต่อหุ้น

แต่ตัวเลขดังกล่าวได้รับแรงหนุนอย่างมากจากรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (Non-operating income) มากกว่า 53 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน Anthropic

ดังนั้น EPS ที่สูงมากอาจไม่ได้สะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้ลดคุณภาพของผลประกอบการ

เพราะกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แตะระดับ 27.5 พันล้านดอลลาร์

ตัวเลขนี้เมื่อพิจารณาร่วมกับการเร่งตัวของ AWS จะสะท้อนภาพการปรับปรุงของธุรกิจหลัก Amazon ได้ชัดเจนกว่า

CapEx ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่สุด

ประเด็นที่ตลาดยังคงให้ความสนใจมากที่สุดคือ CapEx

Amazon กำลังลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ Free Cash Flow อยู่ในระดับติดลบ

ภายใต้สถานการณ์ปกติ สิ่งนี้อาจเป็นสัญญาณเตือน

แต่ในปัจจุบัน ตลาดให้ความสำคัญมากกว่าว่า การใช้จ่ายเหล่านี้กำลังสร้างรากฐานสำหรับการเติบโตของรายได้ในอนาคตหรือไม่

ผลประกอบการวันนี้ให้หลักฐานเพิ่มขึ้นว่า สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้น

การเติบโตของ AWS ธุรกิจ AI ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และการพัฒนาชิปของตัวเอง แสดงให้เห็นว่า กำลังการประมวลผลใหม่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่ออนาคตที่ห่างไกล

แต่ Amazon กำลังใช้เงินลงทุนเหล่านี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการจริงที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

แนวโน้มไตรมาส 3 ยังมีทั้งบวกและลบ

Amazon คาดการณ์รายได้ไตรมาส 3 อยู่ในช่วง:

197–202 พันล้านดอลลาร์

และกำไรจากการดำเนินงาน:

22.5–26.5 พันล้านดอลลาร์

Guidance ยังคงแข็งแกร่ง แต่สะท้อนว่า หลังจากไตรมาส 2 ที่โดดเด่นมาก การเติบโตโดยรวมของบริษัทอาจเริ่มกลับเข้าสู่ระดับปกติมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนข้อสรุปหลักจากรายงานวันนี้

Amazon สามารถตอบโจทย์ในจุดที่นักลงทุนต้องการเห็นมากที่สุด:

  • AWS เติบโตเร็วขึ้นอย่างชัดเจน
  • ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจคลาวด์ดีขึ้น
  • ธุรกิจ AI และชิปของตัวเองมีขนาดใหญ่ขึ้นจนมีความสำคัญต่อบริษัทโดยรวม

Amazon กำลังเปลี่ยนจากยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซสู่ผู้นำ AI Infrastructure

Amazon ยังคงเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ แต่ศักยภาพในอนาคตของบริษัทกำลังเชื่อมโยงมากขึ้นกับ AWS และโครงสร้างพื้นฐาน AI

รายงานวันนี้แสดงให้เห็นว่า การลงทุนด้านเงินทุนระดับมหาศาลไม่ได้เป็นเพียงภาระที่กดดัน Free Cash Flow อีกต่อไป

แต่กำลังกลายเป็นรากฐานสำหรับการเติบโตของรายได้ในอนาคต

และนี่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในมุมมองการลงทุนต่อ Amazon หลังจากผลประกอบการครั้งนี้

 

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