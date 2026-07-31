การเดิมพัน AI ครั้งใหญ่ของ Amazon เริ่มสร้างผลตอบแทน
ตลาดเพิ่งเริ่มวิเคราะห์รายงานผลประกอบการล่าสุดของ Amazon แต่ปฏิกิริยาแรกของนักลงทุนสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผลลัพธ์ที่ประกาศออกมาได้รับการตอบรับในเชิงบวกอย่างมาก
ณ เวลาที่เขียนบทความ ก่อนเวลา 23.00 น. เล็กน้อย หุ้น Amazon ซื้อขายสูงขึ้นกว่า 7% ในช่วง After-hours
Amazon ไม่เพียงสามารถทำได้ตามความคาดหวังที่สูงอยู่แล้วของตลาด แต่ยังสามารถทำผลงานได้ดีกว่าคาดอย่างมากในประเด็นที่นักลงทุนให้ความสำคัญที่สุด
ก่อนการประกาศผลประกอบการ คำถามสำคัญไม่ได้อยู่เพียงแค่การเติบโตของรายได้หรือระดับกำไรอีกต่อไป ตลาดต้องการเห็นว่า การลงทุนมหาศาลของ Amazon ในศูนย์ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน AI และชิปประมวลผลที่พัฒนาเอง เริ่มสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้แล้วหรือไม่
รายงานวันนี้ชี้ให้เห็นว่า สิ่งดังกล่าวกำลังเริ่มเกิดขึ้นจริง
AWS มีการเร่งตัวอย่างชัดเจน รายได้รวมของบริษัททะลุระดับสำคัญที่ 200 พันล้านดอลลาร์ และธุรกิจด้าน AI รวมถึงชิปเฉพาะของ Amazon ได้เติบโตถึงระดับที่ไม่สามารถมองเป็นเพียงโอกาสระยะยาวอีกต่อไป
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตลาดไม่ได้มอง CapEx ของ Amazon เป็นเพียงภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลที่กดดัน Free Cash Flow อีกต่อไป แต่เริ่มเห็นว่าการลงทุนเหล่านี้กำลังสะท้อนออกมาในรูปแบบของการเติบโตของรายได้
รายได้ทะลุ 200 พันล้านดอลลาร์
Amazon ปิดไตรมาส 2 ด้วยรายได้ 200.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อย่างชัดเจน
ขนาดธุรกิจของ Amazon ถือว่าน่าประทับใจอย่างมาก บริษัทสามารถสร้างยอดขายรายไตรมาสในระดับที่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกจำนวนมากยังไม่สามารถทำได้แม้ในระดับรายปี
ขณะเดียวกัน Amazon ยังคงเติบโตในอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทที่อยู่ในช่วงขยายตัวอย่างรวดเร็ว
การเติบโตไม่ได้เกิดขึ้นจากเพียงธุรกิจเดียว:
- รายได้จากอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 16%
- ธุรกิจระหว่างประเทศเติบโต 15%
- ธุรกิจโฆษณายังคงมีแรงส่งที่แข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม ส่วนที่สำคัญที่สุดของรายงานอยู่ที่ AWS
AWS กลายเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จของการลงทุน AI
รายได้จากธุรกิจคลาวด์ AWS เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แตะระดับ 42.2 พันล้านดอลลาร์
ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก และถือเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดของ AWS ในรอบ 18 ไตรมาส
ที่สำคัญ การเติบโตของรายได้มาพร้อมกับความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง
กำไรจากการดำเนินงานของ AWS เพิ่มขึ้นเป็น 16.6 พันล้านดอลลาร์ จาก 10.2 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า
ปัจจุบัน AWS เป็นหลักฐานสำคัญที่สุดว่า การลงทุนระดับประวัติการณ์ของ Amazon กำลังเริ่มเปลี่ยนเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจริง
ความต้องการพลังประมวลผล การพัฒนาโมเดล AI และการนำ AI ไปใช้งานในองค์กร กำลังผลักดันความต้องการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
Amazon ไม่เพียงเพิ่มความสามารถของศูนย์ข้อมูล แต่ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการสร้างรายได้จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้
ธุรกิจ AI และชิปของ Amazon เริ่มมีความสำคัญมากขึ้น
ตัวเลขเกี่ยวกับธุรกิจ AI และชิปประมวลผลของ Amazon เองก็น่าสนใจอย่างมาก
บริษัทเปิดเผยว่า ทั้งสองธุรกิจมีรายได้ต่อปีในอัตรา Run-rate มากกว่า 25 พันล้านดอลลาร์ และกำลังเติบโตในระดับเลขสามหลัก (Triple-digit growth)
สิ่งนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อมุมมองเกี่ยวกับชิปของ Amazon
ชิป Graviton และชิป AI Trainium ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับลดต้นทุนภายในระบบของ Amazon อีกต่อไป
แต่กำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของบริการเชิงพาณิชย์ของ AWS และเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับการให้บริการลูกค้าที่กำลังนำ AI มาใช้งาน
กำไรสุทธิโดดเด่น แต่ต้องวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง
แม้ตัวเลขกำไรสุทธิของ Amazon จะโดดเด่นมาก โดยบริษัทรายงานกำไรสุทธิ 62.6 พันล้านดอลลาร์ หรือ 5.75 ดอลลาร์ต่อหุ้น
แต่ตัวเลขดังกล่าวได้รับแรงหนุนอย่างมากจากรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (Non-operating income) มากกว่า 53 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน Anthropic
ดังนั้น EPS ที่สูงมากอาจไม่ได้สะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้ลดคุณภาพของผลประกอบการ
เพราะกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แตะระดับ 27.5 พันล้านดอลลาร์
ตัวเลขนี้เมื่อพิจารณาร่วมกับการเร่งตัวของ AWS จะสะท้อนภาพการปรับปรุงของธุรกิจหลัก Amazon ได้ชัดเจนกว่า
CapEx ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่สุด
ประเด็นที่ตลาดยังคงให้ความสนใจมากที่สุดคือ CapEx
Amazon กำลังลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ Free Cash Flow อยู่ในระดับติดลบ
ภายใต้สถานการณ์ปกติ สิ่งนี้อาจเป็นสัญญาณเตือน
แต่ในปัจจุบัน ตลาดให้ความสำคัญมากกว่าว่า การใช้จ่ายเหล่านี้กำลังสร้างรากฐานสำหรับการเติบโตของรายได้ในอนาคตหรือไม่
ผลประกอบการวันนี้ให้หลักฐานเพิ่มขึ้นว่า สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้น
การเติบโตของ AWS ธุรกิจ AI ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และการพัฒนาชิปของตัวเอง แสดงให้เห็นว่า กำลังการประมวลผลใหม่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่ออนาคตที่ห่างไกล
แต่ Amazon กำลังใช้เงินลงทุนเหล่านี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการจริงที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
แนวโน้มไตรมาส 3 ยังมีทั้งบวกและลบ
Amazon คาดการณ์รายได้ไตรมาส 3 อยู่ในช่วง:
197–202 พันล้านดอลลาร์
และกำไรจากการดำเนินงาน:
22.5–26.5 พันล้านดอลลาร์
Guidance ยังคงแข็งแกร่ง แต่สะท้อนว่า หลังจากไตรมาส 2 ที่โดดเด่นมาก การเติบโตโดยรวมของบริษัทอาจเริ่มกลับเข้าสู่ระดับปกติมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนข้อสรุปหลักจากรายงานวันนี้
Amazon สามารถตอบโจทย์ในจุดที่นักลงทุนต้องการเห็นมากที่สุด:
- AWS เติบโตเร็วขึ้นอย่างชัดเจน
- ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจคลาวด์ดีขึ้น
- ธุรกิจ AI และชิปของตัวเองมีขนาดใหญ่ขึ้นจนมีความสำคัญต่อบริษัทโดยรวม
Amazon กำลังเปลี่ยนจากยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซสู่ผู้นำ AI Infrastructure
Amazon ยังคงเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ แต่ศักยภาพในอนาคตของบริษัทกำลังเชื่อมโยงมากขึ้นกับ AWS และโครงสร้างพื้นฐาน AI
รายงานวันนี้แสดงให้เห็นว่า การลงทุนด้านเงินทุนระดับมหาศาลไม่ได้เป็นเพียงภาระที่กดดัน Free Cash Flow อีกต่อไป
แต่กำลังกลายเป็นรากฐานสำหรับการเติบโตของรายได้ในอนาคต
และนี่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในมุมมองการลงทุนต่อ Amazon หลังจากผลประกอบการครั้งนี้
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