Daily Summary: หุ้นพุ่งรับ Fed ไม่ Hawkish อย่างที่คาด AI Trade กลับมาเด่น เยนแข็งค่า น้ำมันอ่อนตัว

📈 หุ้นและภาพรวมตลาด
Wall Street ฟื้นตัวแรง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง หลังได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่โดดเด่นของ Microsoft และ Lam Research รวมถึงท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ไม่ได้ส่งสัญญาณเข้มงวดอย่างที่ตลาดกังวล
- S&P 500 futures (US500) เพิ่มขึ้น 1.6%
- Dow Jones futures (US30) เพิ่มขึ้น 1.1%
นักลงทุนกำลังจับตาผลประกอบการของ Amazon, Apple และ Chevron หลังตลาดปิด
Tech & AI กลับมาโดดเด่น
Nasdaq 100 futures (US100) พุ่งขึ้น 3.4% หลังเกิดการหมุนเวียนเงินลงทุนครั้งใหญ่จากหุ้นกลุ่ม Value และ Defensive เช่น Apple, Walmart, Chevron และ PepsiCo ไปยังหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์
หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวขึ้น +5.5% โดยธีม AI กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ:
- Microsoft (+17%) จากการเติบโตของ Azure ที่ 43%
- Lam Research จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 30%
ผลลัพธ์ดังกล่าวช่วยหนุนภาพรวมของกลุ่ม SaaS และผู้ผลิตชิป ให้ฟื้นตัวตามไปด้วย
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นทั่วกระดาน
ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกอย่างแข็งแกร่ง โดยมีดัชนีหลักปรับตัวขึ้นดังนี้:
- 🇪🇸 IBEX 35 (SPA35): +2.0%
- 🇮🇹 FTSE MIB (ITA40): +1.9%
- 🇳🇱 AEX: +1.65%
- 🇵🇱 WIG20 (W20): +1.2%
- 🇩🇪 DAX (DE40): +1.1%
- 🇫🇷 CAC 40 (FRA40): +1.1%
- 🇬🇧 FTSE 100 (UK100): +0.7%
📊 ประเด็นเศรษฐกิจมหภาค
GDP สหรัฐฯ
การเติบโตของ GDP สหรัฐฯ ในไตรมาส 2 ปี 2026 ชะลอลงเหลือ 1.5% ต่อปี
ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 2.1% และต่ำกว่าช่วงก่อนหน้า โดยได้รับแรงกดดันจาก:
- การส่งออกที่ลดลง
- การใช้จ่ายภาครัฐที่ลดลง
- การลงทุนภาคธุรกิจที่ชะลอตัวจากความไม่แน่นอนด้านสงคราม
PCE สหรัฐฯ
ตัวเลขการบริโภคส่วนบุคคล (Personal Consumption) เพิ่มขึ้น 0.3%
ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 0.4%
ขณะที่ Core PCE Inflation เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% MoM ต่ำกว่าคาดที่ 0.2% โดยตัวเลขรายปีอยู่ที่ 3.3% YoY ตามคาด
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่า แรงกดดันด้านราคาในระยะสั้นยังอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายลง
อัตราว่างงานยูโรโซน
อัตราว่างงานในยูโรโซนทรงตัวที่ 6.3% ในเดือนมิถุนายน เท่ากับเดือนพฤษภาคม
🏦 ธนาคารกลางและตลาด FX
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
BoE คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.75% ด้วยมติที่เข้มงวดกว่าคาด:
6-3 เสียง
โดยสมาชิก:
- Pill
- Greene
- Mann
โหวตสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย 25 bps
ผู้ว่าการ Bailey สนับสนุนการคงดอกเบี้ย และการสื่อสารที่ Hawkish น้อยลงทำให้ตลาดยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
GBPUSD เพิ่มขึ้น 0.8%
ตลาดเงิน (FX)
ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องหลังการประชุม FOMC
- USD Index (USDIDX): -0.9%
ขณะที่เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 ท่ามกลางความคาดการณ์ว่าทางการญี่ปุ่นอาจเข้ามาแทรกแซงตลาดค่าเงิน
- USDJPY: -2.7%
- EURJPY: -2.1%
สกุลเงินเสี่ยงฟื้นตัว:
- AUDUSD: +1.2%
- NZDUSD: +1.6%
ขณะที่:
- EURUSD เพิ่มขึ้น 0.6% แตะ 1.1530
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์และโลหะมีค่า
พลังงาน
ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง:
- Brent Futures: -1.1% อยู่ที่ 87.20 ดอลลาร์/บาร์เรล
- WTI: -0.5% อยู่ที่ 84.30 ดอลลาร์/บาร์เรล
ขณะที่:
- ก๊าซธรรมชาติยุโรป Futures ลดลง 4.0%
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX เพิ่มขึ้น 0.9%
โลหะมีค่า
ทองคำและเงินฟื้นตัวตามการอ่อนค่าของดอลลาร์ และความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยที่ลดลง
- 🟡 Gold: +1.0% อยู่ที่ 4,105 ดอลลาร์/ออนซ์
- ⚪ Silver: +2.05% อยู่ที่ 58.84 ดอลลาร์/ออนซ์
ตลาดยังคงให้ความสนใจกับทิศทางนโยบายการเงินของ Fed และผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อแนวโน้มการลงทุนในระยะถัดไป
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