  
09:11 · 31 กรกฎาคม 2026

Daily Summary: หุ้นพุ่งรับ Fed ไม่ Hawkish อย่างที่คาด AI Trade กลับมาเด่น เยนแข็งค่า น้ำมันอ่อนตัว

📈 หุ้นและภาพรวมตลาด

Wall Street ฟื้นตัวแรง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง หลังได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่โดดเด่นของ Microsoft และ Lam Research รวมถึงท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ไม่ได้ส่งสัญญาณเข้มงวดอย่างที่ตลาดกังวล

  • S&P 500 futures (US500) เพิ่มขึ้น 1.6%
  • Dow Jones futures (US30) เพิ่มขึ้น 1.1%

นักลงทุนกำลังจับตาผลประกอบการของ Amazon, Apple และ Chevron หลังตลาดปิด

Tech & AI กลับมาโดดเด่น

Nasdaq 100 futures (US100) พุ่งขึ้น 3.4% หลังเกิดการหมุนเวียนเงินลงทุนครั้งใหญ่จากหุ้นกลุ่ม Value และ Defensive เช่น Apple, Walmart, Chevron และ PepsiCo ไปยังหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์

หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวขึ้น +5.5% โดยธีม AI กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ:

  • Microsoft (+17%) จากการเติบโตของ Azure ที่ 43%
  • Lam Research จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 30%

ผลลัพธ์ดังกล่าวช่วยหนุนภาพรวมของกลุ่ม SaaS และผู้ผลิตชิป ให้ฟื้นตัวตามไปด้วย

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นทั่วกระดาน

ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกอย่างแข็งแกร่ง โดยมีดัชนีหลักปรับตัวขึ้นดังนี้:

  • 🇪🇸 IBEX 35 (SPA35): +2.0%
  • 🇮🇹 FTSE MIB (ITA40): +1.9%
  • 🇳🇱 AEX: +1.65%
  • 🇵🇱 WIG20 (W20): +1.2%
  • 🇩🇪 DAX (DE40): +1.1%
  • 🇫🇷 CAC 40 (FRA40): +1.1%
  • 🇬🇧 FTSE 100 (UK100): +0.7%

📊 ประเด็นเศรษฐกิจมหภาค

GDP สหรัฐฯ

การเติบโตของ GDP สหรัฐฯ ในไตรมาส 2 ปี 2026 ชะลอลงเหลือ 1.5% ต่อปี

ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 2.1% และต่ำกว่าช่วงก่อนหน้า โดยได้รับแรงกดดันจาก:

  • การส่งออกที่ลดลง
  • การใช้จ่ายภาครัฐที่ลดลง
  • การลงทุนภาคธุรกิจที่ชะลอตัวจากความไม่แน่นอนด้านสงคราม

PCE สหรัฐฯ

ตัวเลขการบริโภคส่วนบุคคล (Personal Consumption) เพิ่มขึ้น 0.3%

ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 0.4%

ขณะที่ Core PCE Inflation เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% MoM ต่ำกว่าคาดที่ 0.2% โดยตัวเลขรายปีอยู่ที่ 3.3% YoY ตามคาด

ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่า แรงกดดันด้านราคาในระยะสั้นยังอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายลง

อัตราว่างงานยูโรโซน

อัตราว่างงานในยูโรโซนทรงตัวที่ 6.3% ในเดือนมิถุนายน เท่ากับเดือนพฤษภาคม

🏦 ธนาคารกลางและตลาด FX

ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

BoE คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.75% ด้วยมติที่เข้มงวดกว่าคาด:

6-3 เสียง

โดยสมาชิก:

  • Pill
  • Greene
  • Mann

โหวตสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย 25 bps

ผู้ว่าการ Bailey สนับสนุนการคงดอกเบี้ย และการสื่อสารที่ Hawkish น้อยลงทำให้ตลาดยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

GBPUSD เพิ่มขึ้น 0.8%

ตลาดเงิน (FX)

ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องหลังการประชุม FOMC

  • USD Index (USDIDX): -0.9%

ขณะที่เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 ท่ามกลางความคาดการณ์ว่าทางการญี่ปุ่นอาจเข้ามาแทรกแซงตลาดค่าเงิน

  • USDJPY: -2.7%
  • EURJPY: -2.1%

สกุลเงินเสี่ยงฟื้นตัว:

  • AUDUSD: +1.2%
  • NZDUSD: +1.6%

ขณะที่:

  • EURUSD เพิ่มขึ้น 0.6% แตะ 1.1530

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์และโลหะมีค่า

พลังงาน

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง:

  • Brent Futures: -1.1% อยู่ที่ 87.20 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • WTI: -0.5% อยู่ที่ 84.30 ดอลลาร์/บาร์เรล

ขณะที่:

  • ก๊าซธรรมชาติยุโรป Futures ลดลง 4.0%
  • ก๊าซธรรมชาติ NYMEX เพิ่มขึ้น 0.9%

โลหะมีค่า

ทองคำและเงินฟื้นตัวตามการอ่อนค่าของดอลลาร์ และความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

  • 🟡 Gold: +1.0% อยู่ที่ 4,105 ดอลลาร์/ออนซ์
  • Silver: +2.05% อยู่ที่ 58.84 ดอลลาร์/ออนซ์

ตลาดยังคงให้ความสนใจกับทิศทางนโยบายการเงินของ Fed และผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อแนวโน้มการลงทุนในระยะถัดไป

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