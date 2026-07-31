Nasdaq futures พุ่งแรงกว่า 3% 🚀

ดัชนี Nasdaq 100 futures (US100) พุ่งขึ้น 3.1% โดยได้รับแรงหนุนจากการหมุนเวียนเงินลงทุนครั้งใหญ่จากหุ้นกลุ่ม Value และ Defensive ไปยังหุ้นเทคโนโลยี เซมิคอนดักเตอร์ และธีม AI
Technical Analysis: US100 (Nasdaq 100 Futures)
Nasdaq 100 futures กำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากจุดต่ำสุดล่าสุด โดย RSI รายวัน (14) ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 41.8
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคายังคงถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA100 (D1) บริเวณ 28,276 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญระยะสั้น รวมถึงระดับ 28,400
การกลับมายืนเหนือโซนดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสำคัญในการยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นครั้งนี้มีความยั่งยืนมากขึ้น
ที่น่าสนใจคือ การปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงโดดเด่นกว่าหุ้น Value แบบดั้งเดิมที่สะท้อนผ่าน DJIA futures (US30; สีฟ้าอ่อน) ซึ่งสะท้อนถึงความแตกต่างของตลาดอย่างชัดเจน และแสดงให้เห็นว่าแรงซื้อยังคงมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลัก
ที่มา: xStation5
อะไรอยู่เบื้องหลังการฟื้นตัวครั้งนี้?
การพุ่งขึ้นของกลุ่มเทคโนโลยี (Sector Surge)
กลุ่มเทคโนโลยีโดยรวมภายในดัชนี Nasdaq ปรับตัวเพิ่มขึ้น +4.8% ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการฟื้นตัวในครั้งนี้
การหมุนเวียนเงินลงทุนครั้งใหญ่ (Deep Rotation)
อย่างไรก็ตาม การโยกย้ายเงินทุนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่เกิดขึ้นแม้กระทั่งภายในหุ้นขนาดใหญ่ (Mega-cap) และหุ้น Value แบบดั้งเดิม
เงินทุนไหลออกจากหุ้นอย่าง Apple, Google, Walmart, PepsiCo, Pfizer, Chevron และ Honeywell เพื่อถูกนำไปลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
แรงส่งจากกลุ่ม SaaS (SaaS Momentum)
หุ้นกลุ่ม Software-as-a-Service (SaaS) ได้รับแรงซื้ออย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานด้านคลาวด์ที่โดดเด่นของผู้ให้บริการ Hyperscaler รายใหญ่หลายราย
การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนกำลังกลับมาให้ความสนใจกับธีม AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อีกครั้ง โดยมองว่าการเติบโตของบริการคลาวด์และ AI อาจยังมีศักยภาพในการขับเคลื่อนรายได้ในระยะยาว
ที่มา: XTB Research
ทำไม: ผลประกอบการปลุกกระแส AI Trade กลับมา
หลังจากที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญแรงส่งที่ชะลอตัวมาหลายสัปดาห์ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ (ดัชนี PHLX Semiconductor Index ยังคงลดลง 21% จากเดือนก่อนหน้า) ผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากสองบริษัทใหญ่ได้ช่วยฟื้นแรงซื้อในตลาด Nasdaq
ผลประกอบการที่โดดเด่นจาก Microsoft ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในธุรกิจคลาวด์ AI และ Lam Research ผู้จัดหาอุปกรณ์สำคัญให้กับ ASML ได้ช่วยสร้างแรงหนุน หลังจากดัชนี Nasdaq ร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเอ็กซ์โพเนนเชียล 100 วันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน
Microsoft (MSFT)
ราคาหุ้น Microsoft พุ่งขึ้นเกือบ 17% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ที่สูงกว่าคาดการณ์ทั้งด้านรายได้และกำไรต่อหุ้น
- รายได้: 90.01 พันล้านดอลลาร์ (+18% YoY)
- EPS: 4.81 ดอลลาร์
การเติบโตหลักมาจากรายได้ Azure Cloud ที่เร่งตัวขึ้น 43% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีมูลค่ารายได้ต่อปีเกินกว่า 100 พันล้านดอลลาร์
ขณะเดียวกัน Microsoft 365 Copilot มีจำนวนผู้ใช้งานแบบชำระเงินเพิ่มขึ้นแตะ 30 ล้านราย
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม หลังบริษัทปรับลดประมาณการ CapEx ทั้งปีลงมาอยู่ที่ประมาณ 175 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 190 พันล้านดอลลาร์ อันเป็นผลจากการปรับปรุงด้านบัญชี
Lam Research (LRCX)
หุ้น Lam Research ปรับตัวขึ้นเกือบ 20% หลังบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ที่สูงกว่าคาด พร้อมปรับเพิ่มแนวโน้มในอนาคต
ปัจจัยสำคัญมาจาก:
- รายได้เพิ่มขึ้น 30% YoY แตะ 6.72 พันล้านดอลลาร์
- กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้ว (Adjusted EPS) อยู่ที่ 1.82 ดอลลาร์
- รายได้จากบริการสนับสนุนลูกค้าเพิ่มขึ้น 43% แตะ 2.47 พันล้านดอลลาร์ ช่วยขยายอัตรากำไร
นอกจากนี้ Guidance สำหรับไตรมาส 1 คาดว่า Adjusted EPS จะอยู่ที่ 2.00–2.30 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของวอลล์สตรีทที่ 1.84 ดอลลาร์อย่างชัดเจน
ปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจมหภาค: ผลกระทบหลัง FOMC ส่งสัญญาณผ่อนคลาย
ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากท่าทีที่ไม่ชัดเจนของประธาน Fed อย่าง Kevin Warsh ในการแถลงข่าวหลังการประชุมอัตราดอกเบี้ยเมื่อวานนี้
แม้ว่า Warsh จะใช้ถ้อยคำที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และย้ำถึงความสำคัญของเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% แต่เขาไม่ได้คัดค้านมติของคณะกรรมการ แม้ว่าสมาชิก FOMC จำนวน 3 รายจะโหวตสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ตลาดเริ่มตั้งคำถามต่อความแข็งกร้าวของจุดยืนด้านนโยบายการเงินของเขา
การเปลี่ยนแปลงของมุมมองนี้ช่วยลดความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงในช่วงที่เหลือของปี 2026 และเปิดทางให้ตลาดหุ้นฟื้นตัว หลังจากก่อนหน้านี้ได้รับแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Treasury yields)
เส้นทางคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ จากมุมมองของตลาดปรับตัวลดลงตลอดทั้งช่วงเวลาคาดการณ์ หลังการแถลงข่าวของ Kevin Warsh
ขณะนี้ตลาดได้สะท้อนราคาอย่างเต็มที่แล้วว่า การขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2026 เท่านั้น
ที่มา: XTB Research อ้างอิงข้อมูลจาก Bloomberg Finance LP
Apple ยังคงแข็งแกร่ง แต่ตลาดต้องการมากกว่าผลประกอบการที่ดี
การเดิมพัน AI ครั้งใหญ่ของ Amazon เริ่มสร้างผลตอบแทน
Daily Summary: หุ้นพุ่งรับ Fed ไม่ Hawkish อย่างที่คาด AI Trade กลับมาเด่น เยนแข็งค่า น้ำมันอ่อนตัว
USDJPY ดิ่งกว่า 2% หลังตลาดจับตาการแทรกแซงค่าเงินญี่ปุ่น