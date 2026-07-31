  
09:03 · 31 กรกฎาคม 2026

Nasdaq futures พุ่งแรงกว่า 3% 🚀

ดัชนี Nasdaq 100 futures (US100) พุ่งขึ้น 3.1% โดยได้รับแรงหนุนจากการหมุนเวียนเงินลงทุนครั้งใหญ่จากหุ้นกลุ่ม Value และ Defensive ไปยังหุ้นเทคโนโลยี เซมิคอนดักเตอร์ และธีม AI

Technical Analysis: US100 (Nasdaq 100 Futures)

Nasdaq 100 futures กำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากจุดต่ำสุดล่าสุด โดย RSI รายวัน (14) ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 41.8

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคายังคงถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA100 (D1) บริเวณ 28,276 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญระยะสั้น รวมถึงระดับ 28,400

การกลับมายืนเหนือโซนดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสำคัญในการยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นครั้งนี้มีความยั่งยืนมากขึ้น

ที่น่าสนใจคือ การปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงโดดเด่นกว่าหุ้น Value แบบดั้งเดิมที่สะท้อนผ่าน DJIA futures (US30; สีฟ้าอ่อน) ซึ่งสะท้อนถึงความแตกต่างของตลาดอย่างชัดเจน และแสดงให้เห็นว่าแรงซื้อยังคงมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลัก

 

ที่มา: xStation5

อะไรอยู่เบื้องหลังการฟื้นตัวครั้งนี้?

การพุ่งขึ้นของกลุ่มเทคโนโลยี (Sector Surge)

กลุ่มเทคโนโลยีโดยรวมภายในดัชนี Nasdaq ปรับตัวเพิ่มขึ้น +4.8% ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการฟื้นตัวในครั้งนี้

การหมุนเวียนเงินลงทุนครั้งใหญ่ (Deep Rotation)

อย่างไรก็ตาม การโยกย้ายเงินทุนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่เกิดขึ้นแม้กระทั่งภายในหุ้นขนาดใหญ่ (Mega-cap) และหุ้น Value แบบดั้งเดิม

เงินทุนไหลออกจากหุ้นอย่าง Apple, Google, Walmart, PepsiCo, Pfizer, Chevron และ Honeywell เพื่อถูกนำไปลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

แรงส่งจากกลุ่ม SaaS (SaaS Momentum)

หุ้นกลุ่ม Software-as-a-Service (SaaS) ได้รับแรงซื้ออย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานด้านคลาวด์ที่โดดเด่นของผู้ให้บริการ Hyperscaler รายใหญ่หลายราย

การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนกำลังกลับมาให้ความสนใจกับธีม AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อีกครั้ง โดยมองว่าการเติบโตของบริการคลาวด์และ AI อาจยังมีศักยภาพในการขับเคลื่อนรายได้ในระยะยาว

 
 

ที่มา: XTB Research

ทำไม: ผลประกอบการปลุกกระแส AI Trade กลับมา

หลังจากที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญแรงส่งที่ชะลอตัวมาหลายสัปดาห์ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ (ดัชนี PHLX Semiconductor Index ยังคงลดลง 21% จากเดือนก่อนหน้า) ผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากสองบริษัทใหญ่ได้ช่วยฟื้นแรงซื้อในตลาด Nasdaq

ผลประกอบการที่โดดเด่นจาก Microsoft ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในธุรกิจคลาวด์ AI และ Lam Research ผู้จัดหาอุปกรณ์สำคัญให้กับ ASML ได้ช่วยสร้างแรงหนุน หลังจากดัชนี Nasdaq ร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเอ็กซ์โพเนนเชียล 100 วันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน

Microsoft (MSFT)

ราคาหุ้น Microsoft พุ่งขึ้นเกือบ 17% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ที่สูงกว่าคาดการณ์ทั้งด้านรายได้และกำไรต่อหุ้น

  • รายได้: 90.01 พันล้านดอลลาร์ (+18% YoY)
  • EPS: 4.81 ดอลลาร์

การเติบโตหลักมาจากรายได้ Azure Cloud ที่เร่งตัวขึ้น 43% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีมูลค่ารายได้ต่อปีเกินกว่า 100 พันล้านดอลลาร์

ขณะเดียวกัน Microsoft 365 Copilot มีจำนวนผู้ใช้งานแบบชำระเงินเพิ่มขึ้นแตะ 30 ล้านราย

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม หลังบริษัทปรับลดประมาณการ CapEx ทั้งปีลงมาอยู่ที่ประมาณ 175 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 190 พันล้านดอลลาร์ อันเป็นผลจากการปรับปรุงด้านบัญชี

Lam Research (LRCX)

หุ้น Lam Research ปรับตัวขึ้นเกือบ 20% หลังบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ที่สูงกว่าคาด พร้อมปรับเพิ่มแนวโน้มในอนาคต

ปัจจัยสำคัญมาจาก:

  • รายได้เพิ่มขึ้น 30% YoY แตะ 6.72 พันล้านดอลลาร์
  • กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้ว (Adjusted EPS) อยู่ที่ 1.82 ดอลลาร์
  • รายได้จากบริการสนับสนุนลูกค้าเพิ่มขึ้น 43% แตะ 2.47 พันล้านดอลลาร์ ช่วยขยายอัตรากำไร

นอกจากนี้ Guidance สำหรับไตรมาส 1 คาดว่า Adjusted EPS จะอยู่ที่ 2.00–2.30 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของวอลล์สตรีทที่ 1.84 ดอลลาร์อย่างชัดเจน

ปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจมหภาค: ผลกระทบหลัง FOMC ส่งสัญญาณผ่อนคลาย

ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากท่าทีที่ไม่ชัดเจนของประธาน Fed อย่าง Kevin Warsh ในการแถลงข่าวหลังการประชุมอัตราดอกเบี้ยเมื่อวานนี้

แม้ว่า Warsh จะใช้ถ้อยคำที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และย้ำถึงความสำคัญของเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% แต่เขาไม่ได้คัดค้านมติของคณะกรรมการ แม้ว่าสมาชิก FOMC จำนวน 3 รายจะโหวตสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ตลาดเริ่มตั้งคำถามต่อความแข็งกร้าวของจุดยืนด้านนโยบายการเงินของเขา

การเปลี่ยนแปลงของมุมมองนี้ช่วยลดความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงในช่วงที่เหลือของปี 2026 และเปิดทางให้ตลาดหุ้นฟื้นตัว หลังจากก่อนหน้านี้ได้รับแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Treasury yields)

เส้นทางคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ จากมุมมองของตลาดปรับตัวลดลงตลอดทั้งช่วงเวลาคาดการณ์ หลังการแถลงข่าวของ Kevin Warsh

ขณะนี้ตลาดได้สะท้อนราคาอย่างเต็มที่แล้วว่า การขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2026 เท่านั้น

ที่มา: XTB Research อ้างอิงข้อมูลจาก Bloomberg Finance LP

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