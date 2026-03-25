คลื่น AI boom เริ่มสูญเสียแรงหนุนหรือไม่? หุ้น Microsoft ร่วง 33% สะท้อนการขายทำกำไรคล้ายกับปี 2022

AI Boom: แรงหนุนเริ่มชะลอหรือไม่?
การขายหุ้น Microsoft และกลุ่มเทคโนโลยีเมื่อเร็ว ๆ นี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นผลจากการชนกันของสองแรง:
- Narrative ของการปฏิวัติ AI หลายปี
- สภาพเศรษฐกิจมหภาคที่เข้มงวดมากขึ้น
นักลงทุนที่เคยสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยไม่ลังเล เริ่มตั้งคำถามเชิงลึกเกี่ยวกับ ความยั่งยืนของการเติบโต ท่ามกลางแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลก รวมถึงสหรัฐฯ
แม้ Microsoft จะซื้อขายที่ประมาณ 20x forward 12-month earnings ราคาหุ้นยังปรับลดต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความกังวลของตลาดเกี่ยวกับ:
- ขนาด CAPEX ขนาดใหญ่
- การแข่งขันที่รุนแรงในตลาด AI
- ความเป็นไปได้ที่ Wall Street อาจเผชิญความท้าทายอีกครั้งหลังตลาดหมี 2022
มุมมอง Macro กลับมาเด่น
Microsoft เป็นหนึ่งในผู้ได้ประโยชน์หลักจาก AI แต่ก็กลายเป็น ตัวชี้วัดความเสี่ยงของตลาด ในเวลาเดียวกัน บริษัทลงทุนหลายสิบพันล้านดอลลาร์ใน:
- Data centers
- ขยาย Azure
- รวมเครื่องมือ Copilot ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ตลาดไม่เพียงให้รางวัลแค่การลงทุนและการเติบโตอีกต่อไป แต่คาดหวัง monetization ที่จับต้องได้
- การพึ่งพา OpenAI ซึ่งแข่งขันกับ Anthropic, Google และ Perplexity เพิ่มคำถามเกี่ยวกับการจัดสรรทุนที่เหมาะสม
นักลงทุนจากการซื้อ “คำสัญญา AI” ตอนนี้ต้องการผลลัพธ์ชัดเจน:
- Margin
- Revenue
- การประยุกต์ใช้งานจริง
แม้ ผลประกอบการล่าสุด Microsoft ยังแข็งแกร่ง แต่ตลาดเริ่มตีความความชะลอตัวเล็ก ๆ ใน Azure หรือการใช้งาน AI ต่ำกว่าคาดเป็นสัญญาณเตือน
น้ำมัน, อัตราผลตอบแทน, และความเสี่ยงถดถอย
ราคาน้ำมันพุ่งเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากความตึงเครียดตะวันออกกลาง ทำให้แรงกดดันมหภาคเพิ่มขึ้น
- น้ำมันสูง → กระตุ้นเงินเฟ้อ → ลดรายได้จริง → ธนาคารกลางอาจคงดอกเบี้ยสูง
- ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่ม → ต้นทุนเงินทุนสูง → กดดันบริษัทเทคโนโลยี
สำหรับ Microsoft:
- ดอกเบี้ยสูงลด valuation ของ growth asset
- ความชะลอตัวเศรษฐกิจอาจกดดัน Cloud & AI demand
AI = วงจรการลงทุน ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี
AI เป็น วงจรลงทุนใช้ทุนสูงสุดในประวัติศาสตร์เทคโนโลยี
- การสร้าง infrastructure (chips → data centers) ต้องใช้เงินมหาศาล
- ความต้องการขึ้นอยู่กับ เศรษฐกิจมหภาค และมีความ cyclical สูง
ในสภาวะเศรษฐกิจอ่อน:
- บริษัทอาจชะลอ cloud migration
- ลดการทดลองเครื่องมือ AI
- ลดงบ IT infrastructure
นี่หมายความว่า แม้เทคโนโลยียัง transformative แต่ adoption curve อาจ cyclical มากกว่าที่คิด
ความเสี่ยงจาก OpenAI และการลงทุนขนาดใหญ่
- Microsoft ลงทุน ~13 พันล้านดอลลาร์ ใน OpenAI
- OpenAI ใช้ Azure มาก → ครึ่งหนึ่งของ contracted cloud revenue backlog (RPO)
- Compute spending ของ OpenAI อาจถึง 600 พันล้านดอลลาร์ ภายใน 2030 ในขณะที่รายได้คาดการณ์ ~280 พันล้านดอลลาร์/ปี → infrastructure cost สูงกว่ารายได้ระยะสั้น
ตลาดเริ่มกังวล ความไม่สมดุลระหว่าง CAPEX กับรายได้ที่ไม่ชัดเจน
หุ้น Microsoft: แค่ปรับฐานหรือโครงสร้างเปลี่ยน?
- หุ้น Microsoft ร่วง 33% จากจุดสูงสุดปี 2025
- เทียบเท่าการลดลง ~36% ในปี 2022
- การขายครั้งนี้เร็วกว่าเดิม RSI ใกล้ 30 → oversold
- แม้ความเสี่ยงตลาดหมียังมี แต่หุ้นอาจสะท้อนส่วนหนึ่งของสถานการณ์แล้ว
สรุปเชิงวิเคราะห์
- AI ยังไม่จบ แต่ตลาดเริ่มให้ความสำคัญกับ adoption + monetization มากขึ้น
- บริษัทที่ลงทุนหนักใน CAPEX ต้องเผชิญ scrutiny สูงขึ้น
- Valuation ถูกกระทบจาก เศรษฐกิจมหภาค
- Microsoft กลายเป็น ตัวชี้วัดความสำเร็จของวงการ AI
- คำถามสำคัญ: Timing ของการเติบโต ไม่ใช่ทิศทาง
Source: xStation5
