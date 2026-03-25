09:22 · 25 มีนาคม 2026

คลื่น AI boom เริ่มสูญเสียแรงหนุนหรือไม่? หุ้น Microsoft ร่วง 33% สะท้อนการขายทำกำไรคล้ายกับปี 2022

AI Boom: แรงหนุนเริ่มชะลอหรือไม่?

การขายหุ้น Microsoft และกลุ่มเทคโนโลยีเมื่อเร็ว ๆ นี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นผลจากการชนกันของสองแรง:

  1. Narrative ของการปฏิวัติ AI หลายปี
  2. สภาพเศรษฐกิจมหภาคที่เข้มงวดมากขึ้น

นักลงทุนที่เคยสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยไม่ลังเล เริ่มตั้งคำถามเชิงลึกเกี่ยวกับ ความยั่งยืนของการเติบโต ท่ามกลางแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลก รวมถึงสหรัฐฯ

แม้ Microsoft จะซื้อขายที่ประมาณ 20x forward 12-month earnings ราคาหุ้นยังปรับลดต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความกังวลของตลาดเกี่ยวกับ:

  • ขนาด CAPEX ขนาดใหญ่
  • การแข่งขันที่รุนแรงในตลาด AI
  • ความเป็นไปได้ที่ Wall Street อาจเผชิญความท้าทายอีกครั้งหลังตลาดหมี 2022

มุมมอง Macro กลับมาเด่น

Microsoft เป็นหนึ่งในผู้ได้ประโยชน์หลักจาก AI แต่ก็กลายเป็น ตัวชี้วัดความเสี่ยงของตลาด ในเวลาเดียวกัน บริษัทลงทุนหลายสิบพันล้านดอลลาร์ใน:

  • Data centers
  • ขยาย Azure
  • รวมเครื่องมือ Copilot ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ตลาดไม่เพียงให้รางวัลแค่การลงทุนและการเติบโตอีกต่อไป แต่คาดหวัง monetization ที่จับต้องได้

  • การพึ่งพา OpenAI ซึ่งแข่งขันกับ Anthropic, Google และ Perplexity เพิ่มคำถามเกี่ยวกับการจัดสรรทุนที่เหมาะสม

นักลงทุนจากการซื้อ “คำสัญญา AI” ตอนนี้ต้องการผลลัพธ์ชัดเจน:

  • Margin
  • Revenue
  • การประยุกต์ใช้งานจริง

แม้ ผลประกอบการล่าสุด Microsoft ยังแข็งแกร่ง แต่ตลาดเริ่มตีความความชะลอตัวเล็ก ๆ ใน Azure หรือการใช้งาน AI ต่ำกว่าคาดเป็นสัญญาณเตือน

น้ำมัน, อัตราผลตอบแทน, และความเสี่ยงถดถอย

ราคาน้ำมันพุ่งเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากความตึงเครียดตะวันออกกลาง ทำให้แรงกดดันมหภาคเพิ่มขึ้น

  • น้ำมันสูง → กระตุ้นเงินเฟ้อ → ลดรายได้จริง → ธนาคารกลางอาจคงดอกเบี้ยสูง
  • ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่ม → ต้นทุนเงินทุนสูง → กดดันบริษัทเทคโนโลยี

สำหรับ Microsoft:

  • ดอกเบี้ยสูงลด valuation ของ growth asset
  • ความชะลอตัวเศรษฐกิจอาจกดดัน Cloud & AI demand

AI = วงจรการลงทุน ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี

AI เป็น วงจรลงทุนใช้ทุนสูงสุดในประวัติศาสตร์เทคโนโลยี

  • การสร้าง infrastructure (chips → data centers) ต้องใช้เงินมหาศาล
  • ความต้องการขึ้นอยู่กับ เศรษฐกิจมหภาค และมีความ cyclical สูง

ในสภาวะเศรษฐกิจอ่อน:

  • บริษัทอาจชะลอ cloud migration
  • ลดการทดลองเครื่องมือ AI
  • ลดงบ IT infrastructure

นี่หมายความว่า แม้เทคโนโลยียัง transformative แต่ adoption curve อาจ cyclical มากกว่าที่คิด

ความเสี่ยงจาก OpenAI และการลงทุนขนาดใหญ่

  • Microsoft ลงทุน ~13 พันล้านดอลลาร์ ใน OpenAI
  • OpenAI ใช้ Azure มาก → ครึ่งหนึ่งของ contracted cloud revenue backlog (RPO)
  • Compute spending ของ OpenAI อาจถึง 600 พันล้านดอลลาร์ ภายใน 2030 ในขณะที่รายได้คาดการณ์ ~280 พันล้านดอลลาร์/ปี → infrastructure cost สูงกว่ารายได้ระยะสั้น

ตลาดเริ่มกังวล ความไม่สมดุลระหว่าง CAPEX กับรายได้ที่ไม่ชัดเจน

หุ้น Microsoft: แค่ปรับฐานหรือโครงสร้างเปลี่ยน?

  • หุ้น Microsoft ร่วง 33% จากจุดสูงสุดปี 2025
  • เทียบเท่าการลดลง ~36% ในปี 2022
  • การขายครั้งนี้เร็วกว่าเดิม RSI ใกล้ 30 → oversold
  • แม้ความเสี่ยงตลาดหมียังมี แต่หุ้นอาจสะท้อนส่วนหนึ่งของสถานการณ์แล้ว

สรุปเชิงวิเคราะห์

  1. AI ยังไม่จบ แต่ตลาดเริ่มให้ความสำคัญกับ adoption + monetization มากขึ้น
  2. บริษัทที่ลงทุนหนักใน CAPEX ต้องเผชิญ scrutiny สูงขึ้น
  3. Valuation ถูกกระทบจาก เศรษฐกิจมหภาค
  4. Microsoft กลายเป็น ตัวชี้วัดความสำเร็จของวงการ AI
  5. คำถามสำคัญ: Timing ของการเติบโต ไม่ใช่ทิศทาง

26 มีนาคม 2026, 21:32

TurboQuant จาก Google: ภัยคุกคามหรือโอกาสสำหรับตลาด AI?
26 มีนาคม 2026, 20:12

26 มีนาคม 2026, 08:27

Arm Holdings ปฏิวัติครั้งใหญ่: จากผู้ออกแบบสู่ผู้ผลิตชิปของตัวเอง
26 มีนาคม 2026, 08:24

Rivian – ความร่วมมือกับ Uber และ R2: นี่คือ “Tesla killer” หรือไม่?
