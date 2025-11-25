ยุคใหม่ของชิป AI: Google ท้าทาย Nvidia

Alphabet ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่ากำลังพัฒนาชิป TPU ของตัวเองเพื่อใช้ฝึกสอนโมเดล AI และรายงานล่าสุดระบุว่า Meta กำลังพิจารณาใช้ชิปเหล่านี้ในศูนย์ข้อมูลอย่างจริงจัง การพัฒนานี้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อ ตลาดฮาร์ดแวร์ AI และส่งผลโดยตรงต่อ ตำแหน่งของ Nvidia ซึ่งจนถึงขณะนี้ถือว่าแทบจะผูกขาดตลาด GPU สำหรับโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลถือเป็นเสาหลักสำคัญของธุรกิจ Nvidia โดยคิดเป็นประมาณ 90% ของรายได้บริษัท GPU อันโดดเด่นของ Nvidia ถูกใช้เพื่อฝึกสอนและดำเนินการโมเดล AI ในคลาวด์ใหญ่ที่สุดทั่วโลก ทำให้เป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงและมีกำไรสูง การตัดสินใจของ Meta ที่จะย้ายส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานไปใช้ TPU ของ Google หมายความว่า Nvidia อาจเริ่มสูญเสียลูกค้าหลักในเซ็กเมนต์เชิงกลยุทธ์นี้ แม้การลดกำลังประมวลผลในศูนย์ข้อมูลเพียงเล็กน้อยก็อาจมีผลต่อผลประกอบการทางการเงินและอัตราการเติบโตในธุรกิจที่ทำกำไรสูงสุดของบริษัท
ในขณะเดียวกัน Alphabet กำลังขยายโครงสร้างพื้นฐาน TPU ของตน และร่วมมือกับ Broadcom พัฒนาชิปที่ให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยการใช้พลังงานต่ำลง รุ่นเรือธง Gemini 3 ซึ่งฝึกสอนหลักบน TPU แสดงให้เห็นว่า Google กำลังทดสอบและสร้างรายได้จากโปรเซสเซอร์ในสถานการณ์ AI จริงอย่างจริงจัง ทำให้บริษัทมีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีและอาจสร้างกระแสรายได้ใหม่ ๆ สำหรับ Nvidia นี่หมายถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านกำลังประมวลผลดิบเท่านั้น แต่ยังรวมถึง ประสิทธิภาพพลังงานและความคุ้มค่า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการขยายศูนย์ข้อมูล
ตลาดได้ตอบสนองต่อพัฒนาการเหล่านี้แล้ว หุ้น Alphabet ปรับตัวขึ้นในการซื้อขายหลังเวลาทำการ ขณะที่หุ้น Nvidia ลดลง สะท้อนความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับภัยคุกคามต่อความเป็นผู้นำ GPU ในศูนย์ข้อมูล ในขณะเดียวกัน Broadcom ในฐานะพันธมิตรของ Google ในการผลิต TPU ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม หุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่า 10% เน้นย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของระบบนิเวศรอบชิป AI ใหม่
สำหรับนักลงทุน สถานการณ์ของ Nvidia กลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก Meta และผู้นำเทคโนโลยีอื่น ๆ อาจนำ TPU มาใช้ในวงกว้าง Nvidia อาจจำเป็นต้องพิจารณากลยุทธ์การตั้งราคาใหม่และเร่งลงทุนใน GPU รุ่นใหม่เพื่อรักษาความได้เปรียบในเซ็กเมนต์ศูนย์ข้อมูลที่ทำกำไรสูงสุด การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลโดยตรงต่อทั้ง อัตรากำไรและการเติบโตของรายได้ ในพื้นที่สำคัญนี้
ความเป็นไปได้ในการร่วมมือระหว่าง Meta และ Google เกี่ยวกับ TPU ชี้ให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนอำนาจครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรม AI Alphabet และ Broadcom กำลังเสริมความแข็งแกร่งในตลาด ขณะที่ Nvidia เผชิญความเสี่ยงจริงที่จะสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในเซ็กเมนต์ศูนย์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ ซึ่งคิดเป็นเกือบ 90% ของรายได้บริษัท ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า อัตราการนำ TPU มาใช้โดยบริษัทใหญ่ ๆ และการพัฒนาต่อของรุ่น Gemini 3 อาจเป็นตัวกำหนดว่า สมดุลอำนาจในตลาดฮาร์ดแวร์ AI จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
