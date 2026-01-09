อ่านเพิ่มเติม
08:58 · 9 มกราคม 2026

NY Fed Survey: higher inflation expectations, but also higher equity price expectations 📄🔎

ผลสำรวจ NY Fed – ความคาดหวังเงินเฟ้อและตลาดหุ้น

1️⃣ ความคาดหวังเงินเฟ้อ

  • ระยะ 1 ปี: 3.4% (เพิ่มจาก 3.2%)

  • ระยะ 5 ปี: 3.0% (ไม่เปลี่ยนแปลง)

แสดงว่าเงินเฟ้อระยะสั้นมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ความคาดหวังระยะกลางถึงยาวยังคงยึดตัวเลขเดิม

2️⃣ ตลาดแรงงาน

  • ความน่าจะเป็นเฉลี่ยของการว่างงานใน 1 ปี: 41.8% (ก่อนหน้า 42.1%)

  • ความน่าจะเป็นเฉลี่ยของการสูญเสียงานใน 12 เดือน: 15.2% (ค่าเฉลี่ย 12 เดือน 14.3%)

  • ความน่าจะเป็นเฉลี่ยของการหางานใหม่หากสูญเสียงาน: 43.1% (ต่ำสุดในซีรีส์)

แรงงานมีความมั่นใจลดลง ความคาดหวังเรื่องรายได้และค่าจ้างลดลง และสัญญาณตลาดแรงงานเริ่มอ่อนแรง

3️⃣ การเงินครัวเรือน

  • ความน่าจะเป็นที่ราคาหุ้นสหรัฐฯ จะสูงขึ้นใน 12 เดือน: 38%

ความเชื่อมั่นต่อหุ้นปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย

สรุปภาพรวมจากผลสำรวจ

  • เงินเฟ้อระยะสั้นเพิ่มขึ้น แต่ระยะยาวยังคงยึดตัวเลขเดิม

  • ตลาดแรงงานอ่อนแรง – ความเสี่ยงการว่างงานและความมั่นใจในการหางานลดลง

  • การเงินครัวเรือน – การเข้าถึงเครดิตแย่ลง แต่คาดหวังการใช้จ่ายและรายได้คงที่

  • ตลาดหุ้น – คาดการณ์ราคาหุ้นปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย

ผลกระทบต่อเงินดอลลาร์

  • ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10

  • EURUSD ลดลง 0.20%

  • ดัชนี USDIDX เพิ่มขึ้น 0.15%

ได้แรงหนุนจากข้อมูล ดุลการค้าสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและการลดช่องว่างขาดดุลอย่างมาก

สรุป: เงินเฟ้อระยะสั้นเพิ่มขึ้น ตลาดแรงงานอ่อนแอ แต่ความเชื่อมั่นหุ้นปรับดีขึ้นเล็กน้อย ดอลลาร์แข็งค่า

9 มกราคม 2026, 17:06

9 มกราคม 2026, 15:46

9 มกราคม 2026, 15:45

9 มกราคม 2026, 15:42

