NY Fed Survey: higher inflation expectations, but also higher equity price expectations 📄🔎

ผลสำรวจ NY Fed – ความคาดหวังเงินเฟ้อและตลาดหุ้น
1️⃣ ความคาดหวังเงินเฟ้อ
-
ระยะ 1 ปี: 3.4% (เพิ่มจาก 3.2%)
-
ระยะ 5 ปี: 3.0% (ไม่เปลี่ยนแปลง)
แสดงว่าเงินเฟ้อระยะสั้นมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ความคาดหวังระยะกลางถึงยาวยังคงยึดตัวเลขเดิม
2️⃣ ตลาดแรงงาน
-
ความน่าจะเป็นเฉลี่ยของการว่างงานใน 1 ปี: 41.8% (ก่อนหน้า 42.1%)
-
ความน่าจะเป็นเฉลี่ยของการสูญเสียงานใน 12 เดือน: 15.2% (ค่าเฉลี่ย 12 เดือน 14.3%)
-
ความน่าจะเป็นเฉลี่ยของการหางานใหม่หากสูญเสียงาน: 43.1% (ต่ำสุดในซีรีส์)
แรงงานมีความมั่นใจลดลง ความคาดหวังเรื่องรายได้และค่าจ้างลดลง และสัญญาณตลาดแรงงานเริ่มอ่อนแรง
3️⃣ การเงินครัวเรือน
-
ความน่าจะเป็นที่ราคาหุ้นสหรัฐฯ จะสูงขึ้นใน 12 เดือน: 38%
ความเชื่อมั่นต่อหุ้นปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย
สรุปภาพรวมจากผลสำรวจ
-
เงินเฟ้อระยะสั้นเพิ่มขึ้น แต่ระยะยาวยังคงยึดตัวเลขเดิม
-
ตลาดแรงงานอ่อนแรง – ความเสี่ยงการว่างงานและความมั่นใจในการหางานลดลง
-
การเงินครัวเรือน – การเข้าถึงเครดิตแย่ลง แต่คาดหวังการใช้จ่ายและรายได้คงที่
-
ตลาดหุ้น – คาดการณ์ราคาหุ้นปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย
ผลกระทบต่อเงินดอลลาร์
-
ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10
-
EURUSD ลดลง 0.20%
-
ดัชนี USDIDX เพิ่มขึ้น 0.15%
ได้แรงหนุนจากข้อมูล ดุลการค้าสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและการลดช่องว่างขาดดุลอย่างมาก
สรุป: เงินเฟ้อระยะสั้นเพิ่มขึ้น ตลาดแรงงานอ่อนแอ แต่ความเชื่อมั่นหุ้นปรับดีขึ้นเล็กน้อย ดอลลาร์แข็งค่า
Chart of the Day: การฟื้นตัวของ เงินคำเงิน (Silver) กำลังเผชิญแรงขายจากกองทุน BCOM 🚨
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ตัวชี้วัดสำคัญที่ตลาดจับตา
BREAKING: 📈 เงินเฟ้อของนอร์เวย์ (CPI) ปรับตัวสูงขึ้น
สรุปข่าวเช้า