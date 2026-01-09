Chart of the Day: การฟื้นตัวของ เงินคำเงิน (Silver) กำลังเผชิญแรงขายจากกองทุน BCOM 🚨

เงินคำเงิน (Silver) ปรับขึ้นกว่า 1.5% วันนี้ ตลาดสปอตยังคงตึงตัว อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะกำหนดแนวโน้มขาขึ้นต่อไป อัตราการยืมเงินคำเงินอยู่ที่ 7.3% แม้จะสูงกว่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงหลายเท่า แต่ก็เริ่มผ่อนคลายในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปัจจัยพื้นฐานสนับสนุน เช่น การขาดดุลเชิงโครงสร้าง ความต้องการอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง (ได้รับแรงหนุนจากศูนย์ข้อมูลและการขยายตัวของเทคโนโลยีโดยรวม) การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของทองคำ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ (ยูเครน อิหร่าน) ทำให้ เงินคำเงินมีโอกาสปรับขึ้นไปยังกรอบบนของช่องแนวโน้มขาขึ้น ประมาณ 82 ดอลลาร์/ออนซ์
ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงระยะสั้นที่สำคัญคือ การปรับน้ำหนักการลงทุนโดยกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ ที่ติดตามดัชนีขนาดกว้าง เช่น Bloomberg Commodity Index หลังจากรอบการฟื้นตัวล่าสุด กองทุนเหล่านี้ลดสัดส่วนเงินคำเงินในพอร์ตจากราว 9% เหลือต่ำกว่า 3.5% และอาจต่ำสุด 1.5% หากประเมินแบบรุนแรง ช่วงปรับสมดุลอยู่ระหว่าง 8–14 มกราคม อาจเกิดแรงขายเงินคำเงินมูลค่า 4–7 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ความผันผวนพุ่งขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์ถึงมากกว่า 10%
นอกจากนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังเป็นแรงกดดัน ดอลลาร์แข็งค่าในช่วงหลัง ขณะที่ข้อมูลชี้ว่า Fed อาจระมัดระวังในการลดดอกเบี้ยในครึ่งแรกของปี 2026 แต่แรงหนุนเชิง “นโยบายผ่อนคลาย” (dovish) จากรัฐบาลสหรัฐและทรัมป์ เช่น แผนซื้อ MBS มูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ และงบกระทรวงกลาโหม 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ ก็ช่วยลดแรงกดดันบางส่วน การออกเงิน 5 แสนล้านดอลลาร์เพิ่มเติมโดยไม่ทำให้ขาดดุลพุ่งเป็นเรื่องยาก
ภาพทางเทคนิค (Silver H1, D1)
เงินคำเงินยังคงปรับตัวขึ้น ทะลุ EMA200 และ EMA50 (เส้นแดงและส้ม)
การขึ้นไปยังกรอบบนของช่องแนวโน้มอาจให้ผลตอบแทนเพิ่มราว 5% จากระดับปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมตลาดชี้ว่า แรงขายทำกำไรอาจเริ่มปรากฏ หลังจากการฟื้นตัวแรงครั้งนี้
Source: xStation5
