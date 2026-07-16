AI Stocks Slide 🚩 Dell ดิ่ง 11% หลังแรงขายถล่มหุ้น AI

- หุ้น Dell ร่วงลงมากกว่า 10% แม้ไม่มีข่าวลบโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- บริษัทได้รับการมองว่าเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์รายใหญ่ที่สุดจากวัฏจักรการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI
- ยอดจัดส่ง PC ทั่วโลกลดลงเกือบ 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในไตรมาส 2
- หุ้น Dell ร่วงลงมากกว่า 10% แม้ไม่มีข่าวลบโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- บริษัทได้รับการมองว่าเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์รายใหญ่ที่สุดจากวัฏจักรการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI
- ยอดจัดส่ง PC ทั่วโลกลดลงเกือบ 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในไตรมาส 2
หุ้น Dell Technologies ร่วงลงมากกว่า 11% ในวันนี้ ขณะที่หุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI อื่น ๆ เช่น Micron และ Sandisk ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน แม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยรวมยังคงเคลื่อนไหวในแดนบวกเล็กน้อย
ขนาดของการปรับตัวลงสะท้อนว่านักลงทุนไม่ได้ตอบสนองต่อภาพรวมตลาดโดยรวม แต่กำลังกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับ คุณภาพและความยั่งยืนในระยะยาวของการเติบโตด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI
ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ AI ที่ใช้ชิป Nvidia รายใหญ่ที่สุด Dell อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน AI โดยตรง ทำให้ Valuation ของบริษัทมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังเกี่ยวกับการลงทุนศูนย์ข้อมูลของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Hyperscalers)
หุ้น Dell ซื้อขายใกล้ระดับ 400 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการปรับตัวลงรายวันที่รุนแรงที่สุดของหุ้นในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา
ความกังวลเรื่องการลงทุน AI ที่อาจชะลอตัว
แรงกดดันหลักมาจากความกังวลว่า Hyperscalers อาจลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI มากเกินความจำเป็น
รายงานที่ระบุว่า Meta กำลังพิจารณาปล่อยเช่ากำลังประมวลผล AI ส่วนเกินสำหรับการฝึกโมเดล (AI Training) และการใช้งานโมเดล (Inference) ให้กับลูกค้าองค์กร ได้สร้างความกังวลว่า ความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI ในอนาคตอาจชะลอตัวลง
Dell มีความเสี่ยงโดยตรงต่อสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทผลิตเซิร์ฟเวอร์ AI ที่ใช้ชิป Nvidia หากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ลดลง ผลกระทบจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ผลิตชิปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ประกอบระบบอย่าง Dell ด้วย
ต้นทุน Memory เพิ่มขึ้นกดดันกำไร
ราคาหน่วยความจำที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยกดดัน
เซิร์ฟเวอร์ที่ออกแบบสำหรับ AI มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าธุรกิจฮาร์ดแวร์แบบดั้งเดิมของ Dell อยู่แล้ว ทำให้ต้นทุนส่วนประกอบที่สูงขึ้นอาจส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรลดลงเพิ่มเติม
การขายหุ้นของผู้บริหารกดดันความเชื่อมั่น
กิจกรรมการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ผู้บริหารและบุคคลภายในบริษัทขายหุ้นมูลค่าประมาณ 1.56 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยไม่มีการซื้อหุ้นกลับอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่มีการเปิดเผยเอกสาร Form 4 เพิ่มเติมอีก 2 รายการในวันที่ 14 กรกฎาคม
แรงเทขายของ Dell ในครั้งนี้ดูเหมือนจะเกิดจากปัจจัยเฉพาะของบริษัทและอุตสาหกรรมมากกว่าปัจจัยตลาดโดยรวม
นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นว่า ความคาดหวังที่สูงมากต่อการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงสมเหตุสมผลหรือไม่ หลังจากช่วงที่ผ่านมาเกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วของคำสั่งซื้อและยอด Backlog
ปัญหาชั่วคราวจาก Windows 11 Update
อีกหนึ่งความเสี่ยงระยะสั้นมาจากการอัปเดต Windows 11 ล่าสุด
Microsoft ได้ระงับการปล่อยอัปเดต KB5101650 สำหรับอุปกรณ์ Dell บางรุ่น หลังมีรายงานปัญหา เช่น:
- เครื่องปิดตัวลงโดยไม่คาดคิด
- ประสิทธิภาพลดลง
- เครื่องร้อนเกินไป
- แบตเตอรี่หมดเร็วผิดปกติ
ปัญหาดังกล่าวเกิดจากความเข้ากันไม่ได้ระหว่างระบบ USB-C Connection Manager ใหม่ของ Microsoft กับไดรเวอร์ Intel Innovation Platform Framework ซึ่งควบคุมการจัดการพลังงานและอุณหภูมิของโปรเซสเซอร์
Microsoft และ Dell กำลังร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยคาดว่าจะมีการอัปเดตแก้ไขภายในไม่กี่วันข้างหน้า
แม้ว่าผลกระทบทางการเงินน่าจะจำกัด แต่เหตุการณ์นี้อาจส่งผลกระทบชั่วคราวต่อภาพลักษณ์ด้านคุณภาพสินค้า และเพิ่มภาระด้านบริการลูกค้า
นักลงทุนเริ่มแยก "การเติบโตของรายได้" กับ "การเติบโตของกำไร"
นักลงทุนกำลังให้ความสำคัญมากขึ้นกับความแตกต่างระหว่างการเติบโตของรายได้และการเติบโตของกำไร
สำหรับ Dell ความเสี่ยงสำคัญคือ วัฏจักรเซิร์ฟเวอร์ AI อาจให้ผลกำไรต่ำกว่าและมีความยั่งยืนน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้
ตลาด PC อ่อนแอ แต่ไม่เปลี่ยนเรื่องราว AI ระยะยาวของ Dell
ธุรกิจหลักอีกด้านของ Dell คือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) กำลังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุน Memory และ Storage ที่เพิ่มขึ้น
ยอดจัดส่ง PC ทั่วโลกลดลงเกือบ 5% YoY ในไตรมาส 2 เนื่องจากต้นทุนส่วนประกอบที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ผลิตต้องขึ้นราคาสินค้า และกระตุ้นให้ลูกค้าชะลอการซื้อ
อย่างไรก็ตาม Dell ยังคงทำผลงานได้ดีกว่าตลาดโดยรวม ขณะที่เซิร์ฟเวอร์ AI ยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักของการเติบโต
ตัวเลขสำคัญ:
- ยอดจัดส่ง PC ทั่วโลกลดลง 4.9% YoY ในไตรมาส 2 ปี 2026 ตามข้อมูลจาก IDC
- ราคา Memory และ Storage เพิ่มขึ้น 20–40%
- Dell ส่งมอบ PC ประมาณ 9.3 ล้านเครื่อง
- ครองส่วนแบ่งตลาดโลกประมาณ 14%
Dell ยังคงได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์กับลูกค้าองค์กรและธุรกิจ Commercial ที่แข็งแกร่ง ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้ แม้ความต้องการ PC สำหรับผู้บริโภคยังอ่อนแอ
AI Infrastructure ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของ Dell
ในไตรมาสแรกของปีการเงิน 2027:
- รายได้เพิ่มขึ้น 88% YoY สู่ 43.8 พันล้านดอลลาร์
- กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 256% สู่ 3.44 พันล้านดอลลาร์
- EPS แบบ GAAP อยู่ที่ 5.24 ดอลลาร์
- Adjusted EPS อยู่ที่ 4.86 ดอลลาร์
- กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) อยู่ที่ประมาณ 3.2 พันล้านดอลลาร์
รายได้จากกลุ่ม Infrastructure Solutions Group (ISG) เพิ่มขึ้น 181% สู่ 29 พันล้านดอลลาร์ จากความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI และระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ที่ทำสถิติสูงสุด
ขณะที่กลุ่ม Client Solutions Group (CSG) ซึ่งรวมธุรกิจ PC สร้างรายได้ 14.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17% YoY แม้ตลาด PC ทั่วโลกอ่อนแอ
ในภาพรวม Dell กำลังถูกดึงไปในสองทิศทาง:
- ธุรกิจ PC แบบดั้งเดิมกำลังเผชิญแรงกดดันจากอุปสงค์ที่อ่อนแอและต้นทุนส่วนประกอบที่สูงขึ้น
- ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และกำลังเปลี่ยนโครงสร้างทางการเงินของบริษัท
คำถามสำคัญสำหรับนักลงทุนจึงไม่ใช่แค่ Dell ได้ประโยชน์จาก AI หรือไม่ แต่คือ การเติบโตของเซิร์ฟเวอร์ AI และกำไรในปัจจุบันจะยั่งยืนเพียงพอที่จะรองรับ Valuation ระดับสูงในปัจจุบันหรือไม่
หุ้น Dell (กราฟ D1)
หุ้น Dell กำลังทดสอบขอบล่างของแนวโน้มขาขึ้น หลังราคาปรับตัวลงเข้าใกล้ระดับเปิดของ Gap ขาขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
Valuation ยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของหุ้นตัวนี้
ปัจจุบัน Dell ซื้อขายที่ประมาณ 30–35 เท่าของกำไรคาดการณ์ล่วงหน้า (Forward P/E) ซึ่งสูงกว่าผู้ผลิต PC แบบดั้งเดิม เช่น HP อย่างมาก
ระดับ Valuation ดังกล่าวสะท้อนความคาดหวังว่า วัฏจักรการลงทุนเซิร์ฟเวอร์ AI จะดำเนินต่อไปอีกหลายปี
อย่างไรก็ตาม หากเกิด:
- การชะลอตัวของการลงทุน AI ในภาคองค์กร
- ความล่าช้าในการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐาน
- ต้นทุน Memory เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
อาจส่งผลกดดันต่ออัตรากำไร และลดความเต็มใจของนักลงทุนที่จะให้ Valuation ระดับสูงเช่นปัจจุบัน
Source: xStation5
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