AI War: ความย้อนแย้งของ Nvidia ในจีน และภาพลวงตาของการแยกขาดทางเทคโนโลยี

ณ จุดตัดระหว่างภูมิรัฐศาสตร์และตลาดการเงิน กำลังเกิด “ความย้อนแย้ง” ที่น่าสนใจที่สุดของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยุคใหม่ นโยบายอย่างเป็นทางการของมหาอำนาจโลกกำลังปะทะกับความจริงอันโหดร้ายของอุปสงค์ตลาด ก่อให้เกิดภาวะชะงักงันแบบก้ำกึ่งระหว่างวอชิงตัน ปักกิ่ง และ Nvidia แทนที่จะเป็นการแยกขาดอย่างสมบูรณ์ของสองเศรษฐกิจ เรากลับกำลังเห็นโมเดล “พึ่งพากันแบบผสม” ที่ถ้อยแถลงทางการเมืองกับความต้องการที่แท้จริงของเศรษฐกิจและภาคกลาโหมแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง
“เกมแห่งเงา”: การปิดกั้นอย่างเป็นทางการ vs ความต้องการทางทหารแบบไม่เป็นทางการ
ในด้านหนึ่ง จีนกำลังผลักดันการพัฒนา AI ภายในประเทศอย่างจริงจัง สั่งให้ภาคธุรกิจลดการพึ่งพาเทคโนโลยีตะวันตก และสนับสนุนผู้เล่นในประเทศอย่าง Huawei อย่างเต็มที่ ในอีกด้านหนึ่ง ความจริงกลับเผยให้เห็นช่องว่างทางเทคโนโลยีที่ยังคงกว้างระหว่างจีนกับตะวันตก รายงานล่าสุดจากสื่อระบุว่า หน่วยงานที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับกองทัพจีนและสถาบันวิจัยด้านกลาโหมระดับสูง กำลังพยายามเข้าถึงชิปของ Nvidia ผ่านช่องทางไม่เป็นทางการ สิ่งนี้สะท้อนอย่างชัดเจนว่า สำหรับการใช้งานทางทหารและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ ซิลิคอนของสหรัฐฯ ยังคงแทบไม่สามารถถูกแทนที่ได้ในขณะนี้
ภาวะชะงักงันสามฝ่ายของตลาด
ความแตกแยกเชิงโครงสร้างนี้สร้างแรงตึงเครียดพื้นฐาน โดยผู้เล่นแต่ละฝ่ายเคลื่อนไปในทิศทางที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง Nvidia ฝั่งสหรัฐฯ ต้องการรักษาการเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่และทำกำไรสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ขณะที่ผู้ซื้อในจีน แม้จะมีข้อจำกัดทางการเมืองและคำสั่งจากรัฐบาล ก็ยังจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสหรัฐฯ เพื่อไม่ให้แพ้ในสงคราม AI ส่วนรัฐบาลสหรัฐฯ เองก็ยังคงเข้มงวดในการจำกัดการส่งออกชิปขั้นสูง โดยถือเป็นประเด็นความมั่นคงแห่งชาติที่สำคัญสูงสุด
ห่วงโซ่อุปทานโลกไม่มีพรมแดน
อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของภาพซับซ้อนนี้มาจากการประเมินภายในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ CEO ของ ARM Holdings เคยชี้ว่า การห้ามส่งออกเทคโนโลยี AI ไปยังจีนอย่างสมบูรณ์อาจเป็นสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้สำหรับรัฐบาลสหรัฐฯ โครงสร้างการค้าระดับโลกที่กระจัดกระจาย เครือข่ายตัวกลางในประเทศที่สาม และความสามารถที่เพิ่มขึ้นของผู้เล่นในเอเชียในการหลีกเลี่ยงข้อจำกัด (เช่น การใช้บริการคลาวด์เช่า) ทำให้การควบคุมการไหลของชิปขั้นสูงแบบ 100% กลายเป็นภาพลวงตา
กรณีมุมมองเชิงบวก: ความได้เปรียบเชิงโครงสร้างของ Nvidia
สำหรับนักลงทุนสายเติบโต สถานการณ์ในจีนกลับเป็นหลักฐานยืนยันถึง “moat” ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและแทบไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ของ Nvidia ความต้องการชิปสถาปัตยกรรม Blackwell หรือ H200 มีลักษณะเป็นพื้นฐานและอย่างน้อยในตอนนี้ยังไม่สามารถถูกแทนที่ได้
การที่ผู้ซื้อในจีน โดยเฉพาะบางภาคส่วนยอมเสี่ยงความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อเข้าถึงชิปเหล่านี้ แทนที่จะใช้ทางเลือกในประเทศ เป็นสัญญาณชัดเจนว่าสถานะผู้นำของ Nvidia ยังไม่ถูกท้าทาย
หากอุปสงค์ไม่สามารถผ่านช่องทางทางการได้ ตลาดก็ยังคงหาทางของมันเอง
กรณีมุมมองเชิงลบ: ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการเมือง
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่ระมัดระวังต้องตระหนักว่า ความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์นี้สร้างความเสี่ยงระยะยาวมหาศาล ทุกกรณีการรายงานว่าจีนหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร จะยิ่งผลักดันให้สหรัฐฯ ออกมาตรการที่เข้มงวดขึ้น ลงโทษตัวกลาง และเพิ่มความเข้มงวดของการควบคุมการส่งออก
แม้อุปสงค์ในจีนจะมหาศาล แต่การถูกตัดออกจากรายได้อย่างเป็นทางการในตลาดนี้ ทำให้ Nvidia ต้องรักษาสมดุลบนเส้นบาง ๆ ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง
หากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนทวีความรุนแรงขึ้น อาจนำไปสู่ความผันผวนอย่างรุนแรงและฉับพลันของราคาหุ้นบริษัทได้
Source: xStation5
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