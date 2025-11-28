อ่านเพิ่มเติม
Alibaba ทุ่มเดิมพันบนแว่นตา AI เชิงปฏิบัติ แต่เงาของเพนตากอนยังคงปกคลุมตลาด

อาลีบาบาเปิดตัวแว่นตา Quark AI รุ่นแรกในจีน เดินอีกก้าวในศึกชิงความเป็นผู้นำตลาดอุปกรณ์สวมใส่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยตั้งราคาเริ่มต้นที่ 1,899 หยวน หรือราว 268 ดอลลาร์ สะท้อนความทะเยอทะยานในการผลักดันให้สินค้านี้เข้าถึงผู้ใช้ในประเทศได้อย่างกว้างขวาง การผสานการทำงานกับ Alipay และ Taobao อย่างลึกซึ้งช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ทั้งด้านการชำระเงินและการเทียบราคาสินค้าแบบเรียลไทม์ แตกต่างจากอุปกรณ์ VR ขนาดใหญ่ของ Meta ที่ถือครองส่วนแบ่งตลาดกว่า 80% แว่นตา Quark AI มีรูปลักษณ์คล้ายแว่นตาปกติ จึงดึงดูดผู้ใช้ที่ไม่อยากใส่อุปกรณ์ล้ำอนาคตลักษณะกอเกิล โดยแว่นมาพร้อมฟีเจอร์อย่างการแปลภาษาแบบสดและการระบุป้ายราคา

แรงบุกของบริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจีนในสนามปัญญาประดิษฐ์ยังคงทวีความร้อนแรง นอกจากการอัปเดตแชตบอตล่าสุดของอาลีบาบาแล้ว เสียวหมี่และไป่ตู้ก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกัน ทำให้เหลือพื้นที่ให้ผู้นำระดับโลกอย่าง Apple Vision Pro หรือ Samsung Galaxy XR น้อยลง ขณะเดียวกัน หุ้นของอาลีบาบา ไป่ตู้ และ BYD ก็เผชิญแรงกดดัน หลังมีรายงานว่าบริษัทเหล่านี้อาจถูกเพิ่มเข้าบัญชี 1260H ของเพนตากอน ซึ่งเป็นบัญชีที่ระบุองค์กรที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพจีนและดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ แม้การถูกรวมชื่อจะไม่ส่งผลเป็นมาตรการคว่ำบาตรโดยตรง แต่ก็เป็นสัญญาณความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ และอาจทำให้คู่ค้าเกิดความกังวล ส่งผลต่อมูลค่าประเมินของบริษัทในกลุ่ม AI และยานยนต์ไฟฟ้า

การเปิดตัวแว่นตา Quark AI สะท้อนกลยุทธ์ของอาลีบาบาในการขยายธุรกิจ AI สู่ผู้บริโภคโดยตรง แต่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีน ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันบริษัทเทคโนโลยีจีนอยู่ต่อเนื่อง

 

