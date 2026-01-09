อ่านเพิ่มเติม
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลง 📉 Ripple ร่วง แม้มีความร่วมมือกับ Amazon

การปรับตัวลดลงของ Bitcoin กระตุ้นแรงขายในตลาดคริปโตโดยรวม ส่งผลให้โทเค็นหลายร้อยตัวปรับตัวลดลง รวมถึงเหรียญยอดนิยมอย่าง Dogecoin และ XRP (Ripple) ความมองโลกแง่ลบครอบงำตลาด โดย BTC ร่วงต่ำกว่า 90,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum พยายามรักษาระดับเหนือ 3,000 ดอลลาร์

กราฟ XRP และ Dogecoin

  • XRP ลดลงอย่างรุนแรงในวันนี้ และเกือบลบผลกำไรช่วงปีใหม่ทั้งหมด ร่วงต่ำกว่า EMA200 (เส้นสีแดง) แม้จะมีข้อตกลงกับ Amazon Web Services (AWS) ผ่านแพลตฟอร์ม AI สร้างสรรค์ Amazon Bedrock ที่เข้ามาช่วยปรับปรุง XRP Ledger ด้วยการติดตามและวิเคราะห์บล็อกเชน

  • การปรับฐานหลังจาก “แตะ” ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลา อาจถูกมองโดยตลาดเป็นสัญญาณของความอ่อนแอเชิงโครงสร้าง และยืนยันแนวโน้มขาลง ตราบใดที่ราคายังคงต่ำกว่า 2.40 ดอลลาร์ การขาดทุนจากจุดสูงสุดล่าสุดเกือบ 25%

Source: xStation5

เช่นเดียวกับ XRP Dogecoin ก็ปรับตัวลดลงไปอยู่ที่ 0.138 ดอลลาร์ ลบกำไรจากช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ราคากลับลงต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา (EMA50) อีกครั้ง และไม่สามารถรักษาระดับเหนือเส้นนี้ได้นานเกินกว่าวันแรก ๆ ของเดือนมกราคม

Source: xStation5

