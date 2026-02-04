อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ผลประกอบการ Alphabet อยู่ในความสนใจ 💡

-
-
📊 ตลาดการเงินวันพุธ: แนวโน้มผสม หลังแรงขายเมื่อคืน

คาดว่าการซื้อขายในตลาดการเงินวันพุธจะออกมา ผสม หลังจากแรงขายหนักบน Wall Street เมื่อวานนี้
ในขณะเดียวกัน สัญญาฟิวเจอร์สก่อนเปิดตลาดยุโรป ชี้ไปที่ความพยายามฟื้นตัวหลังแรงขาย

  • DE40 ปรับขึ้น 0.3%

  • EU50 ปรับขึ้น 0.19%

  • US100 ปรับขึ้น 0.22%

  • US500 ปรับขึ้น 0.26%

นอกจากนี้ ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด ในยุโรปได้ถูกนำเสนอโดย UBS, Novartis และ Crédit Agricole

💼 ผลประกอบการรายไตรมาส

UBS (ไตรมาส 4/2025)

  • กำไรก่อนภาษี: 1.70 พันล้านดอลลาร์ (คาด: 1.46 พันล้าน)

  • กำไรสุทธิ: 1.20 พันล้านดอลลาร์ (คาด: 966.7 ล้าน)

  • ประกาศซื้อหุ้นคืนมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 และอาจมีมาตรการเพิ่มเติม

  • คาดว่าจะลดต้นทุนเพิ่มอีก 2.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026

Crédit Agricole (ไตรมาส 4/2025)

  • รายได้: 6.97 พันล้านยูโร (คาด: 6.78 พันล้าน)

  • กำไรสุทธิ: 1.03 พันล้านยูโร (คาด: 1.10 พันล้าน)

  • รายได้ CIB: 2.15 พันล้านยูโร (คาด: 2.14 พันล้าน)

  • กำไรสุทธิจากธุรกิจธนาคารค้าปลีกฝรั่งเศส: 150 ล้านยูโร (-18% y/y)

  • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน: 4.10 พันล้านยูโร (คาด: 3.90 พันล้าน)

Novartis (ไตรมาส 4/2025)

  • รายได้: 13.34 พันล้านดอลลาร์ (คาด: 13.68 พันล้าน)

  • กำไรพื้นฐานต่อหุ้น: 2.03 ดอลลาร์ (คาด: 2.01)

  • เงินปันผลปีการเงิน: 3.70 ฟรังก์สวิส

  • คาดอัตราการเติบโตยอดขายสุทธิปี 2026: ตัวเลขหลักเดียว

🗓️ ปฏิทินเศรษฐกิจที่ควรจับตา

ในช่วงข้างหน้า นักลงทุนควรติดตามข้อมูลสำคัญหลายตัว เช่น:

  • PMI ภาคบริการขั้นสุดท้าย (เดือนมกราคม) จากหลายประเทศ

  • ดัชนี HICP เบื้องต้นของยูโรโซน (ม.ค.)

  • CPI เบื้องต้นของอิตาลี (ม.ค.)

  • ดัชนี ADP สหรัฐ (ม.ค.)

  • ISM ภาคบริการ (ม.ค.)

  • รายงานประชุม Riksbank (ม.ค.)

  • ประกาศการรีไฟแนนซ์รัฐบาล (ม.ค.)

  • นโยบาย NBP

  • ผลประกอบการสำคัญ: Alphabet, Arm, Qualcomm, ELF, Snap, Uber, Eli Lilly, AbbVie, CME และ Bunge

 

