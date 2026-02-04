ปฏิทินเศรษฐกิจ: ผลประกอบการ Alphabet อยู่ในความสนใจ 💡

📊 ตลาดการเงินวันพุธ: แนวโน้มผสม หลังแรงขายเมื่อคืน
คาดว่าการซื้อขายในตลาดการเงินวันพุธจะออกมา ผสม หลังจากแรงขายหนักบน Wall Street เมื่อวานนี้
ในขณะเดียวกัน สัญญาฟิวเจอร์สก่อนเปิดตลาดยุโรป ชี้ไปที่ความพยายามฟื้นตัวหลังแรงขาย
-
DE40 ปรับขึ้น 0.3%
-
EU50 ปรับขึ้น 0.19%
-
US100 ปรับขึ้น 0.22%
-
US500 ปรับขึ้น 0.26%
นอกจากนี้ ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด ในยุโรปได้ถูกนำเสนอโดย UBS, Novartis และ Crédit Agricole
💼 ผลประกอบการรายไตรมาส
UBS (ไตรมาส 4/2025)
-
กำไรก่อนภาษี: 1.70 พันล้านดอลลาร์ (คาด: 1.46 พันล้าน)
-
กำไรสุทธิ: 1.20 พันล้านดอลลาร์ (คาด: 966.7 ล้าน)
-
ประกาศซื้อหุ้นคืนมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 และอาจมีมาตรการเพิ่มเติม
-
คาดว่าจะลดต้นทุนเพิ่มอีก 2.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026
Crédit Agricole (ไตรมาส 4/2025)
-
รายได้: 6.97 พันล้านยูโร (คาด: 6.78 พันล้าน)
-
กำไรสุทธิ: 1.03 พันล้านยูโร (คาด: 1.10 พันล้าน)
-
รายได้ CIB: 2.15 พันล้านยูโร (คาด: 2.14 พันล้าน)
-
กำไรสุทธิจากธุรกิจธนาคารค้าปลีกฝรั่งเศส: 150 ล้านยูโร (-18% y/y)
-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน: 4.10 พันล้านยูโร (คาด: 3.90 พันล้าน)
Novartis (ไตรมาส 4/2025)
-
รายได้: 13.34 พันล้านดอลลาร์ (คาด: 13.68 พันล้าน)
-
กำไรพื้นฐานต่อหุ้น: 2.03 ดอลลาร์ (คาด: 2.01)
-
เงินปันผลปีการเงิน: 3.70 ฟรังก์สวิส
-
คาดอัตราการเติบโตยอดขายสุทธิปี 2026: ตัวเลขหลักเดียว
🗓️ ปฏิทินเศรษฐกิจที่ควรจับตา
ในช่วงข้างหน้า นักลงทุนควรติดตามข้อมูลสำคัญหลายตัว เช่น:
-
PMI ภาคบริการขั้นสุดท้าย (เดือนมกราคม) จากหลายประเทศ
-
ดัชนี HICP เบื้องต้นของยูโรโซน (ม.ค.)
-
CPI เบื้องต้นของอิตาลี (ม.ค.)
-
ดัชนี ADP สหรัฐ (ม.ค.)
-
ISM ภาคบริการ (ม.ค.)
-
รายงานประชุม Riksbank (ม.ค.)
-
ประกาศการรีไฟแนนซ์รัฐบาล (ม.ค.)
-
นโยบาย NBP
-
ผลประกอบการสำคัญ: Alphabet, Arm, Qualcomm, ELF, Snap, Uber, Eli Lilly, AbbVie, CME และ Bunge
US100 รีบาวด์หลังข้อมูล UoM 🗽 Nvidia ดีดแรง +5%
Geopolitical Briefing : Iran ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่หรือไม่?
Kongsberg Gruppen หลังประกาศผลประกอบการ: บริษัทไล่ตามแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมได้
Market wrap: ดัชนียุโรปพยายามรีบาวด์ หลังวอลล์สตรีทเผชิญแรงเทขายหนักเป็นประวัติการณ์ 🔨