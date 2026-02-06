อ่านเพิ่มเติม
08:45 · 6 กุมภาพันธ์ 2026

📉 Amazon ร่วง 10% หลังนักลงทุนหวั่นค่าใช้จ่าย AI

-
-
Open account Download free app

Amazon ปิดปี 2025 ด้วยผลประกอบการทำลายสถิติ แต่หุ้นร่วงหลังนักลงทุนกังวลค่าใช้จ่าย AI มหาศาล

Amazon ทำรายได้ไตรมาส 4/2025 สูงถึง $213.4 พันล้าน เพิ่มขึ้น 13.6% จากปีก่อน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ราว $2.17 พันล้าน แต่ EPS อยู่ที่ $1.95 ต่ำกว่า consensus เพียง 1 เซนต์

  • Operating Income: ~$25 พันล้าน (เพิ่มจาก $21.2 พันล้าน) แม้โดนค่าใช้จ่ายพิเศษ $2.44 พันล้าน จากข้อพิพาทภาษีและค่าชดเชย

  • AWS: รายได้ $35.6 พันล้าน (+24% YoY) เติบโตเร็วขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ 20%

  • ยอดขายตามภูมิภาค: North America $127.1 พันล้าน (+10%), International $50.7 พันล้าน (+17%)

แนวทาง Q1 2026:

  • Net Sales: $173.5–178.5 พันล้าน (เกิน consensus $173.2 พันล้าน)

  • Operating Income: $16.5–21.5 พันล้าน ต่ำกว่าคาด ~22 พันล้าน

  • Capex 2026: สูงถึง $200 พันล้าน (จาก $125 พันล้านใน 2025) เน้นการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Amazon Leo, ขยายระบบ logistics และ "quick commerce"

วิเคราะห์:

  • ไตรมาสนี้เป็นตัวอย่างของบริษัทที่สร้าง รายได้สูง แต่ต้องเผชิญแรงกดดันต้นทุนสูง

  • การเติบโตของ AWS 24% ชี้ให้เห็นว่าการลงทุนด้าน AI และงบคลาวด์สำหรับองค์กรเริ่มสะท้อนเป็นตัวเลขจริง

  • กลยุทธ์ของ Amazon คือ “growth at all costs” เสียสละกระแสเงินสดระยะสั้นเพื่อสร้างความได้เปรียบระยะยาว

แรงกดดันต่อตลาด:

  • การลงทุน Capex $200 พันล้านต่อปีทำให้นักลงทุนกังวลเรื่อง Free Cash Flow ในอนาคต

  • คำแนะนำ Operating Income ที่ค่อนข้างระมัดระวังสำหรับ Q1 2026 ทำให้ตลาดตอบสนองแรง หุ้นร่วงถึง 10% หลังเวลาทำการ

  • รวมกับการปรับตัวลดลง 4% ในช่วงปกติ หุ้น Amazon ขณะนี้ร่วงราว 8% หลังตลาด และหากเปิดตลาดที่ ~$205 จะเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ พ.ค. 2025 คิดเป็นการลดลง ~25% จากจุดสูงสุด

สรุป:
Amazon ยังคงมี รายได้และการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะ AWS และตลาดคลาวด์ แต่ ความทะเยอทะยานด้านการลงทุน AI มหาศาล ทำให้นักลงทุนระมัดระวังและส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงอย่างรุนแรง

 

 

6 กุมภาพันธ์ 2026, 01:41

ข่าวเด่นวันนี้
3 กุมภาพันธ์ 2026, 19:05

Palantir หลังรายงานผลประกอบการ: ไตรมาสใหม่ ไตรมาสนี้ ทำสถิติใหม่อีกครั้ง
3 กุมภาพันธ์ 2026, 15:52

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลสหรัฐฯ บิดเบือนจากการปิดทำการบางส่วนของรัฐบาล
2 กุมภาพันธ์ 2026, 23:18

Palantir Preview: ราคาหุ้นสะท้อนความสมบูรณ์แบบแล้วหรือยัง?
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก