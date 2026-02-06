📉 Amazon ร่วง 10% หลังนักลงทุนหวั่นค่าใช้จ่าย AI

Amazon ปิดปี 2025 ด้วยผลประกอบการทำลายสถิติ แต่หุ้นร่วงหลังนักลงทุนกังวลค่าใช้จ่าย AI มหาศาล
Amazon ทำรายได้ไตรมาส 4/2025 สูงถึง $213.4 พันล้าน เพิ่มขึ้น 13.6% จากปีก่อน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ราว $2.17 พันล้าน แต่ EPS อยู่ที่ $1.95 ต่ำกว่า consensus เพียง 1 เซนต์
-
Operating Income: ~$25 พันล้าน (เพิ่มจาก $21.2 พันล้าน) แม้โดนค่าใช้จ่ายพิเศษ $2.44 พันล้าน จากข้อพิพาทภาษีและค่าชดเชย
-
AWS: รายได้ $35.6 พันล้าน (+24% YoY) เติบโตเร็วขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ 20%
-
ยอดขายตามภูมิภาค: North America $127.1 พันล้าน (+10%), International $50.7 พันล้าน (+17%)
แนวทาง Q1 2026:
-
Net Sales: $173.5–178.5 พันล้าน (เกิน consensus $173.2 พันล้าน)
-
Operating Income: $16.5–21.5 พันล้าน ต่ำกว่าคาด ~22 พันล้าน
-
Capex 2026: สูงถึง $200 พันล้าน (จาก $125 พันล้านใน 2025) เน้นการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Amazon Leo, ขยายระบบ logistics และ "quick commerce"
วิเคราะห์:
-
ไตรมาสนี้เป็นตัวอย่างของบริษัทที่สร้าง รายได้สูง แต่ต้องเผชิญแรงกดดันต้นทุนสูง
-
การเติบโตของ AWS 24% ชี้ให้เห็นว่าการลงทุนด้าน AI และงบคลาวด์สำหรับองค์กรเริ่มสะท้อนเป็นตัวเลขจริง
-
กลยุทธ์ของ Amazon คือ “growth at all costs” เสียสละกระแสเงินสดระยะสั้นเพื่อสร้างความได้เปรียบระยะยาว
แรงกดดันต่อตลาด:
-
การลงทุน Capex $200 พันล้านต่อปีทำให้นักลงทุนกังวลเรื่อง Free Cash Flow ในอนาคต
-
คำแนะนำ Operating Income ที่ค่อนข้างระมัดระวังสำหรับ Q1 2026 ทำให้ตลาดตอบสนองแรง หุ้นร่วงถึง 10% หลังเวลาทำการ
-
รวมกับการปรับตัวลดลง 4% ในช่วงปกติ หุ้น Amazon ขณะนี้ร่วงราว 8% หลังตลาด และหากเปิดตลาดที่ ~$205 จะเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ พ.ค. 2025 คิดเป็นการลดลง ~25% จากจุดสูงสุด
สรุป:
Amazon ยังคงมี รายได้และการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะ AWS และตลาดคลาวด์ แต่ ความทะเยอทะยานด้านการลงทุน AI มหาศาล ทำให้นักลงทุนระมัดระวังและส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงอย่างรุนแรง
