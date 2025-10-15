อ่านเพิ่มเติม
08:43 · 15 ตุลาคม 2025

AMD พุ่ง 3% หลังประกาศ การรวมชิปประมวลผลกับ Oracle

ประเด็นหลัก
AMD
หุ้น
AMD.US, Advanced Micro Devices Inc
-
-
Oracle
หุ้น
ORCL.US, Oracle Corp
-
-
ประเด็นหลัก
  •  Oracle จะติดตั้ง ชิป AMD จำนวน 50,000 ตัว ในระบบคลาวด์ของตนเป็นทางเลือกแทน Nvidia
  •  การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตชิปเริ่มเข้มข้นขึ้น และการตัดสินใจของ Oracle อาจ เปลี่ยนสมดุลอำนาจในตลาด ได้

Oracle (ORCL.US) ประกาศว่า Cloud Infrastructure division จะติดตั้ง 50,000 GPUs ของ AMD (AMD.US) ในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 เป็นทางเลือกแทน Nvidia สำหรับงาน AI

 การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นใน ตลาด GPU สำหรับ AI ซึ่ง Nvidia ครองส่วนแบ่งตลาดศูนย์ข้อมูลกว่า 90% และใช้ชิปของตนพัฒนา ChatGPT

 สำหรับ Oracle ชิป AMD Instinct MI450 รุ่นใหม่จะถูกใช้งานใน cloud infrastructure สำหรับแอปพลิเคชัน AI ขั้นสูง โดยเน้นไปที่ inference ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการนำไปใช้กับลูกค้า

ตลาดหุ้นตอบสนองทันที หุ้น AMD เพิ่มขึ้น 3.07% ใน pre-market บนวอลล์สตรีท

นอกจากนี้ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI เริ่มเปลี่ยนชัดเจนในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย OpenAI ซึ่งเดิมใกล้ชิดกับ Nvidia ได้เซ็นสัญญาระยะหลายปีกับ AMD สำหรับชิป 6 GW ซึ่งหากดำเนินการครบทั้งหมด อาจเท่ากับ OpenAI ถือหุ้น AMD ราว 10%

 

With today's gains before the US markets open, the company's shares remain close to their all-time highs. Source: xStation

17 ตุลาคม 2025, 15:37

หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!
17 ตุลาคม 2025, 09:04

Salesforce พุ่ง 8% หลังปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ระยะยาว 📈
17 ตุลาคม 2025, 08:59

J.B. Hunt พุ่ง 18% หลังผลประกอบการไตรมาสแข็งแกร่ง 🚀
17 ตุลาคม 2025, 08:48

หุ้นเด่นประจำสัปดาห์ — Lam Research Corp (LRCX.US)

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก