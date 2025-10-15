AMD พุ่ง 3% หลังประกาศ การรวมชิปประมวลผลกับ Oracle

- Oracle จะติดตั้ง ชิป AMD จำนวน 50,000 ตัว ในระบบคลาวด์ของตนเป็นทางเลือกแทน Nvidia
- การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตชิปเริ่มเข้มข้นขึ้น และการตัดสินใจของ Oracle อาจ เปลี่ยนสมดุลอำนาจในตลาด ได้
Oracle (ORCL.US) ประกาศว่า Cloud Infrastructure division จะติดตั้ง 50,000 GPUs ของ AMD (AMD.US) ในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 เป็นทางเลือกแทน Nvidia สำหรับงาน AI
การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นใน ตลาด GPU สำหรับ AI ซึ่ง Nvidia ครองส่วนแบ่งตลาดศูนย์ข้อมูลกว่า 90% และใช้ชิปของตนพัฒนา ChatGPT
สำหรับ Oracle ชิป AMD Instinct MI450 รุ่นใหม่จะถูกใช้งานใน cloud infrastructure สำหรับแอปพลิเคชัน AI ขั้นสูง โดยเน้นไปที่ inference ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการนำไปใช้กับลูกค้า
ตลาดหุ้นตอบสนองทันที หุ้น AMD เพิ่มขึ้น 3.07% ใน pre-market บนวอลล์สตรีท
นอกจากนี้ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI เริ่มเปลี่ยนชัดเจนในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย OpenAI ซึ่งเดิมใกล้ชิดกับ Nvidia ได้เซ็นสัญญาระยะหลายปีกับ AMD สำหรับชิป 6 GW ซึ่งหากดำเนินการครบทั้งหมด อาจเท่ากับ OpenAI ถือหุ้น AMD ราว 10%
With today's gains before the US markets open, the company's shares remain close to their all-time highs. Source: xStation
