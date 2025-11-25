📈 US100 พุ่ง 2.1%

- หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำการปรับตัวขึ้นช่วงต้นสัปดาห์
- Alphabet ช่วยหนุนดัชนีอีกครั้งหลังเปิดตัว Gemini 3 และเซ็นสัญญาใหม่กับ NATO
- ความต้องการความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นไม่ได้กระทบต่อหุ้น กลุ่มป้องกันความเสี่ยง เช่น Healthcare และ Pharmaceuticals
- หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำการปรับตัวขึ้นช่วงต้นสัปดาห์
- Alphabet ช่วยหนุนดัชนีอีกครั้งหลังเปิดตัว Gemini 3 และเซ็นสัญญาใหม่กับ NATO
- ความต้องการความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นไม่ได้กระทบต่อหุ้น กลุ่มป้องกันความเสี่ยง เช่น Healthcare และ Pharmaceuticals
หุ้นสหรัฐฯ ยังคงยืนแรงซื้อจากวันศุกร์ พยายามชดเชยแรงขายล่าสุดที่แม้แต่ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Nvidia ก็ไม่สามารถหยุดได้ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นผู้นำการปรับตัวขึ้น (US100: +2%, US30: +0.3%) โดยแรงเสี่ยงของนักลงทุนได้รับแรงหนุนจาก ความหวังในการลดดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคม
ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยพุ่งขึ้นเกิน 70% เมื่อวันศุกร์ หลังคำกล่าวของ John Williams จาก New York Fed ที่ระบุว่า นโยบายการเงินยังค่อนข้างเข้มงวด ขณะเดียวกัน Christopher Waller — ผู้ถูกมองว่าเป็นตัวเลือกแทนประธาน Fed — ก็ส่งสัญญาณผ่อนคลายโดยอ้างความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน และสนับสนุนการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
คำพูดเชิงผ่อนคลายกลับมาสร้างแรงหนุนใหม่ให้วอลล์สตรีท พร้อมกับข่าวเชิงบวกจากบริษัทเทคโนโลยีสำคัญ รวมถึงการเปิดตัว Gemini 3 โมเดล AI ล่าสุดของ Alphabet และสัญญาบริการคลาวด์มูลค่าหลายล้านดอลลาร์กับ NATO
Big Tech ขับเคลื่อนการปรับตัวขึ้นของตลาด รวมถึง Magnificent 7
-
Alphabet: +5.4%
-
Amazon: +2.5%
-
Tesla: +6.5%
-
Meta: +3.4%
เกือบทั้ง กลุ่ม Semiconductor อยู่ในแดนบวกเช่นกัน
-
Broadcom: +9%
-
AMD: +4%
-
Micron: +6.7%
น่าสนใจว่า ความบวกของหุ้นเทควันนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่ม Defensive เช่น Pharmaceuticals และ Healthcare
-
Pfizer: +1.1%
-
Merck: +3.5%
แหล่งที่มา: xStation5
สัญญา US100 ยังคงปรับตัวขึ้น แม้ตลาดเปิดตัวในแดนบวกแล้ว
ดัชนีได้ ทะลุเหนือระดับ Fibonacci retracement 23.6% และกำลังมุ่งทดสอบ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน (EMA สีเหลือง) ซึ่งใกล้เคียงกับ ระดับ Fibo 38.2% และ ขอบบนของกรอบเทคนิค การลบแรงขายของวันพฤหัสบดีออกไปจะเปิดทางให้เกิด การฟื้นตัวที่กว้างขึ้นของวอลล์สตรีท โดยได้รับการสนับสนุนจาก RSI เป็นกลาง
อย่างไรก็ตาม หากเกิด แรงต้านที่ EMA 10 วัน จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า นักลงทุนเริ่มระมัดระวังมากขึ้น ก่อนการตัดสินใจของ Fed
แหล่งที่มา: xStation5
Alibaba หลังรายงานผลประกอบการ: กลยุทธ์ที่ต่างออกไปจะได้ผลหรือไม่?
Constellation Energy และ Three Mile Island — อดีตและอนาคตของพลังงานนิวเคลียร์
US100 ปรับตัวขึ้น 1% ก่อนประกาศผลประกอบการของ Nvidia 📈
US OPEN: ทุกสายตาจับจ้องไปที่ Nvidia