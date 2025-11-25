สรุปข่าวเช้า

- การซื้อขายเมื่อวานนี้ในสหรัฐฯ ปิดตลาดด้วยการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดย Nasdaq ปรับขึ้น 2.69%, S&P 500 ขึ้น 1.55% และ Dow Jones ขึ้น 1.4% การปรับตัวขึ้นได้รับการสนับสนุนจากความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นของ การลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed
- ความคิดเห็นล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ Fed รวมถึง Daly, Waller และ Williams ระบุว่า โอกาสลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมมีมากขึ้น โดยชี้ว่าการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับ ข้อมูลเศรษฐกิจปัจจุบัน เช่น อัตราเงินเฟ้อ, ภาวะตลาดแรงงาน และสุขภาพของภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันตลาดประเมินความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอยู่ที่ประมาณ 70–75% ซึ่งช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นต่อ หุ้นและสินทรัพย์เสี่ยง
- Takaichi และ Trump คาดว่าจะหารือเกี่ยวกับการสนทนาของ Trump กับ Xi ในบริบทของความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับไต้หวัน
- ทำเนียบขาวระบุว่าการเจรจากับยูเครนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ คณะกรรมาธิการยุโรป ประกาศแผนส่งทีมไปวอชิงตันเพื่อหารือประเด็นต่าง ๆ
- ประธานาธิบดีจีน Xi ประกาศการเข้มงวดความร่วมมือด้านพลังงานกับรัสเซีย และทั้งสองฝ่ายกำลังเจรจาขยายการส่งออกน้ำมันเพื่อตอบสนองต่อ มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาน้ำมันทรงตัวที่ประมาณ 58.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- ในเอเชีย ดัชนีปรับตัวขึ้นเล็กน้อยตามแรงบวกจาก Wall Street Nikkei 225 เพิ่มขึ้น 0.14%, Hang Seng ขึ้น 1.2% และ Shanghai Composite ขึ้น 1.1% ขณะที่ S&P/ASX 200 ของออสเตรเลีย ลดลงเล็กน้อย 0.1%
- ธนาคารแห่งเกาหลี (BOK) รักษาอัตราดอกเบี้ยที่ 2.50% แต่ค่าเงินวอนอ่อนและความเสี่ยงในตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจทำให้การลดอัตราดอกเบี้ยล่าช้าไปจนถึงต้นปี 2026
- ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) กำหนดอัตราแลกเปลี่ยน USD/CNY ที่ 7.0826 ต่ำกว่าระดับประมาณการที่ 7.1056
- ในตลาดเงินดอลลาร์แสดงพฤติกรรมผสม แข็งค่าขึ้นเทียบกับเยนญี่ปุ่น แต่ลดลงเล็กน้อยเทียบกับยูโรและปอนด์
- ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ โลหะมีค่า ปรับตัวสูงขึ้น ทองคำ เคลื่อนไหวราว 4,140 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ เงิน อยู่ใกล้ 51.4 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ในตลาดคริปโต ความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย รองรับโดยการเปลี่ยนทิศทางของข่าวเกี่ยวกับ โอกาสลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคม Bitcoin ซื้อขายราว 87,975 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum อยู่ใกล้ 2,915 ดอลลาร์
- ในภาคเทคโนโลยี Alphabet ขยายตัวเข้าสู่ตลาด AI ด้วยชิป TPU ใหม่ อาจเป็นคู่แข่งกับ Nvidia ในตลาด AI GPU นอกจากนี้ Meta กำลังพิจารณาย้ายบางส่วนของ ศูนย์ข้อมูลไปใช้ Google TPU เริ่มปี 2027 และเช่ากำลังประมวลผลจาก Google Cloud
- Tesla เผชิญข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิบัตรเกี่ยวกับระบบหุ่นยนต์ Autopilot
ข่าวเด่นวันนี้
ข่าวเด่น: ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวแบบผสม หลังตัวเลข EIA ต่ำกว่าคาด
ข่าวเด่น: ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวลง หลังคลังน้ำมันสหรัฐเพิ่มสูงกว่าคาดการณ์
การปรับทิศทางอีกครั้งของเยอรมนีจะจบลงอย่างไร?