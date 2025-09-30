AMD ขึ้นต่อเนื่อง! นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทคาดการณ์บวก พร้อมเทคโนโลยี AI ใหม่

นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทคาดว่า หุ้น AMD มีโอกาสปรับตัวขึ้น 40–50% ภายในปีหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
การลงทุนเพิ่มขึ้นของบริษัทต่าง ๆ ในโซลูชันคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ช่วยสร้างเงื่อนไขให้ AMD เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
AMD ขยายพอร์ตสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้ง CPU, GPU และ AI Accelerators สำหรับ Data Center และ High-Performance Computing
บริษัทได้รับการยอมรับจากนักลงทุนว่าเป็นนวัตกรรมและมีฐานการเงินแข็งแกร่ง → สนับสนุนแนวโน้มบวกของราคาหุ้น
ปัจจัยสำคัญที่จะหนุนรายได้ในอนาคตคือ ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Instinct MI400
Another important element of AMD’s strategy is the Helios platform. This integrated infrastructure is designed to meet the demands of the most advanced AI applications, such as training large language models, which require enormous computing power. Deliveries of the Helios platform are planned for the second half of 2026, which could strengthen AMD’s position in the enterprise-class AI solutions market.
ด้วยนวัตกรรมเหล่านี้ AMD คาดการณ์การเติบโตของรายได้จาก AI Accelerator อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจสูงถึง หลายสิบพันล้านดอลลาร์ ในช่วงหลายปีข้างหน้า
การคาดการณ์ชี้ให้เห็นถึง การพัฒนาที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว
พอร์ตสินค้าที่หลากหลายและความสนใจจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้ AMD อยู่ใน ตำแหน่งแข็งแกร่ง ในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและแข่งขันกับผู้นำอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ NVIDIA
นักวิเคราะห์เห็นตรงกันว่า ปี 2026 อาจเป็นปีสำคัญและเป็น จุดเปลี่ยนสำคัญ ในประวัติศาสตร์ของบริษัท
การเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ เช่น Instinct MI450 Accelerators และ แพลตฟอร์ม Helios คาดว่าจะช่วย เพิ่มรายได้และปรับปรุงอัตรากำไร → ทำให้ความสามารถทำกำไรสูงขึ้น
เทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้ พร้อมกับความต้องการโซลูชัน AI ที่เพิ่มขึ้น จะช่วยให้ AMD แข่งขันกับผู้นำตลาดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสไม่เพียง รักษาตำแหน่ง แต่ยังสามารถ เพิ่มส่วนแบ่งตลาดเซมิคอนดักเตอร์โลก อย่างมีนัยสำคัญ และเสริมสร้างสถานะเป็นผู้เล่นสำคัญใน อุตสาหกรรม AI และ Data Center