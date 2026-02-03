อ่านเพิ่มเติม
20:39 · 3 กุมภาพันธ์ 2026

AMD Q4 Preview: ทดสอบ CPU, GPU และ AI

ทำไมผลประกอบการ AMD จึงสำคัญ

AMD เป็นผู้เล่นสำคัญใน เซมิคอนดักเตอร์โลก โดยครอบคลุมทั้ง CPU ดั้งเดิม และตลาด GPU/AI accelerator ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว แข่งขันกับยักษ์ใหญ่อย่าง Nvidia

หลังจากการขยายตัวต่อเนื่องใน data center และการมีส่วนร่วมกับ AI ตลาดจึงคาดหวังหลักฐานชัดเจนว่า AMD สามารถรักษาความได้เปรียบภายใต้ มูลค่าหุ้นสูง, การขาดแคลนชิป, และการแข่งขันที่รุนแรง ผลประกอบการ Q4 2025 จะเป็นตัวทดสอบ คุณภาพการเติบโต และแสดงว่า AMD สามารถเปลี่ยนแรงขับใน CPU และพัฒนาการใน GPU/AI เป็นผลลัพธ์ทางการเงินที่จับต้องได้ พร้อมควบคุมค่าใช้จ่ายและการลงทุนในอนาคต

คาดการณ์ผลประกอบการ Q4 2025

  • EPS ปรับแล้ว: 1.32 USD

  • รายได้รวม: 9.65 พันล้าน USD

  • รายได้ Data Center: 4.97 พันล้าน USD

  • รายได้ Gaming: 855.3 ล้าน USD

  • รายได้ Client (PC): 2.89 พันล้าน USD

  • รายได้ Embedded: 960.7 ล้าน USD

  • กำไรจากการดำเนินงาน: 2.47 พันล้าน USD

  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 25.4%

  • อัตรากำไรขั้นต้น: 54.5%

  • CapEx: 231.4 ล้าน USD

  • ค่าใช้จ่าย R&D: 2.16 พันล้าน USD

คาดการณ์ Q1 2026

  • รายได้รวม: 9.39 พันล้าน USD

  • อัตรากำไรขั้นต้น: 54.3%

  • CapEx: 213.9 ล้าน USD

 

CPU – หัวใจของตลาดดั้งเดิม
AMD ยังคงขยายส่วนแบ่งตลาด Server Processor โดยชิป x86 ของบริษัทมีข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพเหนือ Intel

  • ปัญหาการจัดส่งของ Intel และความต้องการเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงที่เพิ่มขึ้น เป็นโอกาสให้ AMD เสริมความแข็งแกร่ง

  • แรงขับใน CPU ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของรายได้ และเป็นจุดที่ตลาดจับตามองอย่างใกล้ชิด

GPU – แข่งขันกับ Nvidia

  • ในตลาด Graphics Processor AMD ยังคงตามหลัง Nvidia โดยเฉพาะใน Server GPU

  • การเปิดตัวชิปใหม่ Instinct MI455 และการเตรียมใช้งาน Helios สำหรับ OpenAI แสดงให้เห็นว่า AMD มุ่งตอบสนองความต้องการที่เติบโตของ งาน AI

  • อัตราการนำ GPU ไปใช้ใน Data Center จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าบริษัทสามารถแข่งขันใน AI segment ได้ดีแค่ไหน

AI และความร่วมมือกับ OpenAI

  • AMD ลงทุนอย่างมากใน การพัฒนา AI โดยวางแผนติดตั้งระบบ 6-gigawatt สำหรับ OpenAI

  • ความร่วมมือนี้เป็น การทดสอบครั้งใหญ่ครั้งแรกของกลยุทธ์ AI ของ AMD และอาจกำหนดแรงขับใน segment นี้

  • ตลาดจับตาว่า AMD จะสามารถ:

    1. ขยายฐานลูกค้า AI ได้หรือไม่

    2. ขยายการติดตั้งระบบได้รวดเร็วแค่ไหน

    3. การลงทุนใน GPU จะให้ผลตอบแทนเพียงพอหรือไม่

การเติบโตและการวิเคราะห์การแข่งขัน

  • การเติบโตของ AMD ขึ้นอยู่กับ แรงขับจาก CPU, การนำ GPU ไปใช้, และความสามารถในการสร้างรายได้จาก AI

  • การแข่งขันกับ Nvidia และบริษัทอื่นในตลาด AI จะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการรักษาโมเมนตัมในอนาคต

AMD – ภาพรวมตลาดและโอกาส

  • Server CPU: AMD ยังคงเป็นผู้นำในตลาด Server CPU ด้วยข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพเหนือ Intel และข้อจำกัดด้านการผลิตของคู่แข่ง

    • ส่งผลให้บริษัทสามารถขยายส่วนแบ่งตลาด Data Center ได้ต่อเนื่อง โดยที่ ประสิทธิภาพและความประหยัดพลังงานของโปรเซสเซอร์ เป็นเกณฑ์สำคัญในการเลือก

  • GPU และ AI: AMD ยังคงตามหลัง Nvidia แต่ความร่วมมือกับ OpenAI และการพัฒนาชิป Instinct MI455 และ MI400 เปิดโอกาสในการสร้าง ความก้าวหน้าในงาน AI บนเซิร์ฟเวอร์

    • การติดตั้ง Helios อาจเป็น ไมล์สโตนสำคัญในกลยุทธ์ AI ของ AMD แสดงถึงการจัดการความต้องการ AI แบบสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น

  • ตลาดจะจับตา:

    1. การเติบโตของรายได้จาก Data Center และ GPU

    2. ประสิทธิผลของการติดตั้ง AI

    3. ความสามารถในการขยายฐานลูกค้าใน segment AI

    4. การเคลื่อนไหวของ ตลาด PC ซึ่งยังสนับสนุนรายได้ แต่มีความเสี่ยงจาก ต้นทุนหน่วยความจำที่สูงขึ้น และ ความผันผวนของความต้องการผู้บริโภค

CapEx และ Margins

  • การลงทุนใน CapEx และการบริหาร Margin จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าบริษัทสามารถรักษา โมเมนตัมการเติบโต และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใน CPU, GPU และ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

AMD – ประเด็นสำคัญ Q4 2025

การลงทุนและการจัดการมาร์จิ้น

  • การลงทุนใน Data Center, GPU และ AI เติบโตเร็วกว่า รายได้ ทำให้เกิด แรงกดดันต่อค่าใช้จ่าย และต้องบริหาร Margin อย่างรอบคอบ

  • นักลงทุนจะจับตา:

    1. ROI จากการลงทุน

    2. ตารางการติดตั้ง AI GPU

    3. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายในเทคโนโลยีใหม่

  • ไม่เพียงแค่ ความเร็วของการเติบโต แต่คุณภาพและความสามารถในการขยายธุรกิจให้ ทำกำไรได้ ก็สำคัญ

  • การวิเคราะห์ Gross Margin และ Operating Margin พร้อมกับการลงทุน จะช่วยประเมินว่า AMD สามารถแปลงค่าใช้จ่ายใน Data Center และ AI เป็น ผลลัพธ์ทางการเงินที่จับต้องได้ โดยไม่กระทบกำไรระยะยาว

ความเสี่ยงสำหรับนักลงทุน

  • แม้ AMD มีตำแหน่งตลาดแข็งแกร่ง แต่ยังเผชิญกับความท้าทาย:

    • แข่งขันใน CPU กับ Intel และใน GPU/AI กับ Nvidia

    • การเข้ามาของ Arm ในตลาดเซิร์ฟเวอร์อาจเพิ่มแรงกดดัน

    • การพึ่งพา ลูกค้า AI หลักอย่าง OpenAI ทำให้ความเร็วในการทำงานร่วมกันมีผลต่อผลลัพธ์

    • ความเสี่ยงอื่น ๆ: ข้อจำกัดด้านชิป, ราคาหน่วยความจำและพลังงานใน Data Center เพิ่มขึ้น, การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและภูมิรัฐศาสตร์

การทดสอบคุณภาพกลยุทธ์

  • Q4 2025 จะเป็นการทดสอบว่า AMD สามารถ:

    1. ขยายยอดขาย CPU/GPU ในเซิร์ฟเวอร์

    2. ขยายความร่วมมือ AI พร้อมการลงทุนเพิ่ม

    3. รักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน

    4. สร้าง Free Cash Flow ท่ามกลางต้นทุนที่สูงขึ้น

  • ผลประกอบการไตรมาสนี้จะแสดงว่า การลงทุนใน AI และ Data Center แปลงเป็นผลทางการเงินได้ดีแค่ไหน

  • หากสำเร็จ จะยืนยัน ความมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์ AMD และส่งสัญญาณต่อผู้ลงทุนถึง ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

Key Takeaways

  • การเติบโตของ CPU ยังเป็นแรงขับหลัก

  • GPU/AI เป็นโอกาสใหม่ แต่การแข่งขันสูง

  • การลงทุนเติบโตเร็วกว่าเงินได้ → ต้องบริหาร Margin อย่างรอบคอบ

  • Q4 2025 จะทดสอบ คุณภาพกลยุทธ์และความสามารถในการสร้างรายได้จาก AI/Data Center

 
5 กุมภาพันธ์ 2026, 08:09

