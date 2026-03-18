Memory Shortage จนถึงปี 2030?

- แรงหนุนหุ้นกลุ่ม AI/หน่วยความจำ อาจยืดเยื้อกว่าที่คิด
ตลาดหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์โลกกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงขาดแคลนระยะยาวรอบใหม่ ซึ่งอาจยืดเยื้อต่อเนื่องไปจนถึงปี 2030 นี่คือมุมมองของ ชเว แท-วอน ประธานบริษัท SK Hynix ซึ่งได้เน้นย้ำว่าความต้องการ DRAM และ HBM ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากภาคปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ (hyperscalers) สูงเกินกว่ากำลังการผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด สถานการณ์นี้สะท้อนว่าตลาดไม่ได้เผชิญเพียงความผันผวนระยะสั้นของอุปสงค์ แต่กำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนเชิงโครงสร้างของชิ้นส่วนที่สำคัญต่อศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลขั้นสูง
ในทางปฏิบัติ หมายความว่าบริษัทอย่าง Micron Technology, Samsung Electronics และ SK Hynix อยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งอย่างมาก ความต้องการหน่วยความจำสูงมากจนทำให้หนังสือคำสั่งซื้อยังคงเต็ม และแนวโน้มในไตรมาสถัดไปดูแข็งแกร่งเป็นพิเศษ โดยพรุ่งนี้ ตลาดจะมีโอกาสประเมินผลประกอบการรายไตรมาสของ Micron ซึ่งตามคาดการณ์ปัจจุบันควรสะท้อนการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง และอัตรากำไรทำสถิติใหม่ในกลุ่มหน่วยความจำ AI นี่จะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของรากฐานการเติบโตทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความต้องการหน่วยความจำจำนวนมหาศาล และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสามารถวางแผนระยะยาวได้อย่างมั่นใจ
ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการผลิต DRAM ซัมซุงกำลังใช้ประโยชน์จากแนวโน้มนี้อย่างเต็มที่ โดยบริหารสมดุลการผลิตระหว่างตลาดผู้บริโภคทั่วไปและ HBM สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI กลยุทธ์นี้ช่วยให้บริษัทได้รับประโยชน์จากราคาหน่วยความจำที่ปรับตัวสูงขึ้น พร้อมรักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้ารายใหญ่ที่สุด ซึ่งส่งผลให้รายได้มีเสถียรภาพสูง SK Hynix ซึ่งเป็นผู้จัดหา HBM ให้กับบริษัทอย่าง Nvidia ก็ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์นี้เช่นกัน กำลังการผลิตถูกใช้เต็มศักยภาพ และความต้องการผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมยังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งสามบริษัทจึงอยู่ในตำแหน่งที่สบาย โดยสามารถควบคุมหนังสือคำสั่งซื้อได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสะท้อนความมั่นคงและความคาดการณ์ได้ของผลประกอบการทางการเงิน
ภาวะการเติบโตในปัจจุบันของภาคหน่วยความจำยังแสดงให้เห็นว่า ระบบนิเวศเทคโนโลยีทั้งหมดกำลังดำเนินอยู่บนพื้นฐานที่เอื้ออำนวยอย่างยิ่ง การเข้าถึงหน่วยความจำยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล บริการคลาวด์ และปัญญาประดิษฐ์ ความต้องการที่สูงเป็นพิเศษทำให้ผู้ผลิตสามารถพึ่งพารายได้ที่มั่นคง อัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการในไตรมาสถัดไป นักลงทุนสามารถมองภาคหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ด้วยความมั่นใจ เนื่องจากอุปสงค์ยังคงแข็งแกร่ง และแนวโน้มการเติบโตมีศักยภาพสูง
ในระยะยาว หมายความว่าการเติบโตของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย DRAM และ HBM มีรากฐานที่มั่นคง ตลาดยังคงมีลักษณะ “หิวหน่วยความจำ” อย่างมาก และ Micron, Samsung และ SK Hynix สามารถมองไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของตนจะยังคงเป็นที่ต้องการสูง สถานะหนังสือคำสั่งซื้อที่มั่นคง อัตรากำไรที่แข็งแกร่ง และรายได้ที่เพิ่มขึ้น มอบความได้เปรียบที่ชัดเจนให้กับบริษัทเหล่านี้ และนักลงทุนสามารถคาดหวังว่าแนวโน้มเชิงบวกของภาคส่วนนี้จะดำเนินต่อไปอีกหลายปี ช่วงเวลานี้ถือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าภาคหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ไม่เพียงแต่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่ยังสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับการพัฒนาตลาดเทคโนโลยีโดยรวมในอนาคตด้วย
Source: xStation5
