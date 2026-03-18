Nvidia จะทำรายได้แตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์ได้หรือไม่? เป้าหมายทะเยอทะยานในยุค AI 🚀💻

ในงานประชุม GTC 2026 ล่าสุด Nvidia ได้แสดงให้เห็นอีกครั้งว่า บริษัทอยู่ในระดับของตัวเอง เป้าหมายที่เคยตั้งไว้ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการคาดการณ์รายได้ที่ทะเยอทะยานถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2027 ซึ่งทำให้นักลงทุนตั้งคำถามทันทีว่าเป้าหมายนี้มีความเป็นไปได้มากเพียงใด เป็นเพียงคำประกาศเชิงกลยุทธ์ หรือเป็นการส่งสัญญาณทิศทางของตลาด AI ทั้งระบบกันแน่?
เมื่อมองในเบื้องต้น ตัวเลขดังกล่าวดูแทบเป็นไปไม่ได้ หากสมมติว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ถูกกระจายภายใน 2 ปี จะเท่ากับรายได้ประมาณ 500,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี หรือราว 125,000 ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาส เพื่อเปรียบเทียบ ไตรมาสล่าสุดของ Nvidia ทำรายได้เกือบ 70,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่โดดเด่นและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ แต่ก็ยังต่ำกว่าระดับเชิงสัญลักษณ์ที่ 100,000 ล้านดอลลาร์
ตามการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถแตะระดับดังกล่าวได้ภายในสิ้นปีนี้ภายใต้กรณีที่มองโลกในแง่ดีที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนาดของความท้าทายที่ Nvidia ตั้งเป้าไว้สำหรับตนเองอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่า Nvidia ได้ให้คำมั่นในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ บริษัทได้กลายเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งรองรับโมเดลขนาดใหญ่และศูนย์ข้อมูลระดับโลก การฝึกโมเดล AI ใหม่ ๆ และการขยายศูนย์ข้อมูลจำเป็นต้องใช้ชิปขั้นสูงในปริมาณมหาศาล ทั้งจาก Nvidia และคู่แข่ง ซึ่งตามธรรมชาติแล้วจะผลักดันอุปสงค์ให้สูงขึ้น และสนับสนุนการเติบโตของรายได้ตามที่คาดการณ์ไว้
ชิปของ Nvidia โดยเฉพาะรุ่น Blackwell และ Vera Rubin มอบประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายระบบ (scalability) ที่คู่แข่งยังไม่สามารถเทียบเคียงได้ ความได้เปรียบทางเทคโนโลยีนี้ทำให้บริษัทไม่เพียงสามารถกำหนดราคาได้ แต่ยังสามารถดึงดูดลูกค้าได้ แม้ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลในการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ก็ตาม
ในขณะเดียวกัน บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ มีแผนใช้จ่ายด้านเงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ประมาณ 650,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ ครอบคลุมทั้งศูนย์ข้อมูล ฮาร์ดแวร์ และโครงสร้างพื้นฐาน หากการลงทุนยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นนี้ Nvidia ก็มีโอกาสที่แท้จริงในการบรรลุเป้าหมายรายได้ระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชิปของบริษัทอาจมีความเหนือกว่าเชิงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ทำให้คู่แข่งยากที่จะลอกเลียนแบบความได้เปรียบดังกล่าว
แน่นอนว่าไม่มีสิ่งใดรับประกันได้ ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ ความเร็วในการใช้จ่ายลงทุนของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ การแข่งขันจากทั้งผู้ผลิตชิปฝั่งตะวันตกและบริษัท AI ของจีนที่เสนอทางเลือกต้นทุนต่ำกว่า รวมถึงตัวแปรมหภาค เช่น ต้นทุนพลังงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อการเติบโตของศูนย์ข้อมูล อย่างไรก็ตาม สัญญาณตลาดในปัจจุบันบ่งชี้ว่า บิ๊กเทคไม่สามารถชะลอการลงทุนได้ เนื่องจากการแข่งขันเพื่อความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีไม่อนุญาตให้หยุดพัก และความล่าช้าใด ๆ อาจนำไปสู่การสูญเสียความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน นอกจากนี้ การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากจีนและบริษัทจีน ซึ่งกำลังติดตามตลาดโลกอย่างใกล้ชิด ก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณา
ดังนั้น การคาดการณ์ของ Nvidia เป็นเพียงวิสัยทัศน์ หรือสะท้อนกลยุทธ์ในการเป็นผู้เล่นหลักในระบบนิเวศ AI ทั้งหมดกันแน่? นอกเหนือจากการจำหน่ายชิป บริษัทกำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ เครื่องมือสำหรับการฝึกโมเดล และแพลตฟอร์ม AI ซึ่งช่วยเสริมความภักดีของลูกค้า และลดความเสี่ยงในการย้ายไปใช้คู่แข่ง ในทางปฏิบัติ Nvidia กำลังตั้งเป้าหมายระดับมหภาคที่อาจดูเป็นไปไม่ได้สำหรับหลายบริษัท แต่สำหรับ Nvidia หากมีการลงทุนจากลูกค้าอย่างเพียงพอ ความได้เปรียบทางเทคโนโลยี และกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้
อีกครั้งที่บริษัทแสดงให้เห็นว่าได้กำหนดมาตรฐานของตนเองในอุตสาหกรรม AI เป้าหมายรายได้ระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2027 แม้จะทะเยอทะยานอย่างยิ่ง แต่ก็สามารถบรรลุได้ หากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยังคงรักษาระดับการลงทุนไว้ในระดับสูง Nvidia ไม่ได้เพียงขายชิปเท่านั้น แต่กำลังสร้างระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบครบวงจร ซึ่งช่วยยกระดับอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของคู่แข่ง
แม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่กลยุทธ์และตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทบ่งชี้ว่า เป้าหมายรายได้ระดับล้านล้านดอลลาร์อาจกลายเป็นความจริง ไม่ใช่เพียงคำประกาศที่ทะเยอทะยานเท่านั้น Nvidia กำลังยกระดับมาตรฐาน และมีศักยภาพที่จะทำได้ ขณะที่ตลาดกำลังจับตามองการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สู่การเป็นเสาหลักสำคัญของการปฏิวัติ AI ระดับโลก
