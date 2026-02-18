อ่านเพิ่มเติม
23:01 · 18 กุมภาพันธ์ 2026

Analog Devices (ADI) ไตรมาสแข็งแกร่งและแนวโน้มสถิติใหม่ 📈

Analog Devices (ADI) – ไตรมาสแรก 2026 แข็งแกร่งเกินคาด และแนวโน้มไตรมาสสองเป็นสถิติใหม่ 📈

ผลประกอบการ Q1 2026

  • รายได้: $3.16 พันล้าน (+30% YoY; คาดการณ์ $3.12 พันล้าน)

  • EPS: $2.46 (คาด $2.31; ปีที่แล้ว $1.63)

  • รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ:

    • Industrial: $1.49 พันล้าน (คาด $1.50 พันล้าน)

    • Communications: $476.8 ล้าน (คาด $432 ล้าน)

    • Automotive: $794.4 ล้าน (คาด $815.3 ล้าน)

    • Consumer: $399.8 ล้าน (คาด $362.7 ล้าน)

  • Gross margin: 71.2% (คาด 70%)

  • Operating margin: 45.5% (คาด 43.8%)

หุ้น ADI ปรับตัวขึ้นกว่า 3% หลังประกาศผลสะท้อน การตอบสนองเชิงบวกจากตลาด

แนวโน้ม Q2 2026

  • รายได้: $3.50 พันล้าน (คาด $3.23 พันล้าน)

  • EPS: $2.88 (คาด $2.31)

  • การเติบโตมาจาก ความต้องการสูงในตลาดอุตสาหกรรม, การสื่อสาร, และศูนย์ข้อมูล

  • การลงทุนใน Generative AI เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก

  • รายได้ Q2 อาจ ทำลายสถิติใหม่ของบริษัท

Analog Devices (ADI) – การตอบสนองตลาดและมุมมองนักลงทุน 📊

การตอบสนองตลาด

  • ราคาหุ้น ปรับตัวขึ้นทันทีหลังประกาศผลประกอบการและแนวโน้มไตรมาสสอง

  • สะท้อน ความเชื่อมั่นเชิงบวกของนักลงทุน

  • ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดและแนวโน้มข้างหน้าชี้ให้เห็นว่า บริษัทยังสามารถขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรักษาการเติบโตในตลาดเซมิคอนดักเตอร์และ AI

บริบทธุรกิจและแนวโน้ม

  • ADI เป็น ผู้นำตลาดเซมิคอนดักเตอร์แบบอะนาล็อกและโซลูชันอุตสาหกรรม

  • การเติบโตสนับสนุนโดย:

    • การลงทุนเพิ่มใน โครงสร้างพื้นฐาน AI

    • การขยาย ศูนย์ข้อมูล

    • ความต้องการคงตัวจาก ลูกค้าอุตสาหกรรมหลัก

จุดแข็งหลัก

  • ขนาดการดำเนินงานและการมองเห็นรายได้

  • ความต้องการสูงในกลุ่ม Industrial, Communications, Consumer

  • อัตรากำไรขั้นต้นและกำไรจากการดำเนินงานสูง

ความท้าทายหลัก

  • ความกดดันจาก เศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์

  • การแข่งขันรุนแรงในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

  • ความจำเป็นในการสร้างนวัตกรรมต่อเนื่อง ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Analog Devices (ADI) – Key Takeaways Q1/Q2 2026 📌

  1. ผลประกอบการ Q1 2026 แข็งแกร่ง

    • รายได้: $3.16 พันล้าน (+30% YoY)

    • EPS: $2.46

    • ทั้งสองตัวเลข สูงกว่าค่า consensus

  2. แนวโน้ม Q2 2026 แข็งแกร่ง

    • รายได้: $3.50 พันล้าน

    • EPS: $2.88

    • ได้แรงหนุนจาก ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI

  3. การตอบสนองของตลาดเชิงบวก

    • ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นสะท้อน ความเชื่อมั่นของนักลงทุน

  4. ตำแหน่งการแข่งขันแข็งแกร่ง

    • ขนาดการดำเนินงานและการมองเห็นรายได้

    • อัตรากำไรสูง

    • การเข้าถึงตลาด AI และเซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรม อย่างแข็งแกร่ง

20 กุมภาพันธ์ 2026, 22:56

20 กุมภาพันธ์ 2026, 09:49

19 กุมภาพันธ์ 2026, 21:41

19 กุมภาพันธ์ 2026, 10:36

