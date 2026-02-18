Analog Devices (ADI) ไตรมาสแข็งแกร่งและแนวโน้มสถิติใหม่ 📈

Analog Devices (ADI) – ไตรมาสแรก 2026 แข็งแกร่งเกินคาด และแนวโน้มไตรมาสสองเป็นสถิติใหม่ 📈
ผลประกอบการ Q1 2026
-
รายได้: $3.16 พันล้าน (+30% YoY; คาดการณ์ $3.12 พันล้าน)
-
EPS: $2.46 (คาด $2.31; ปีที่แล้ว $1.63)
-
รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ:
-
Industrial: $1.49 พันล้าน (คาด $1.50 พันล้าน)
-
Communications: $476.8 ล้าน (คาด $432 ล้าน)
-
Automotive: $794.4 ล้าน (คาด $815.3 ล้าน)
-
Consumer: $399.8 ล้าน (คาด $362.7 ล้าน)
-
-
Gross margin: 71.2% (คาด 70%)
-
Operating margin: 45.5% (คาด 43.8%)
หุ้น ADI ปรับตัวขึ้นกว่า 3% หลังประกาศผลสะท้อน การตอบสนองเชิงบวกจากตลาด
แนวโน้ม Q2 2026
-
รายได้: $3.50 พันล้าน (คาด $3.23 พันล้าน)
-
EPS: $2.88 (คาด $2.31)
-
การเติบโตมาจาก ความต้องการสูงในตลาดอุตสาหกรรม, การสื่อสาร, และศูนย์ข้อมูล
-
การลงทุนใน Generative AI เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
-
รายได้ Q2 อาจ ทำลายสถิติใหม่ของบริษัท
Analog Devices (ADI) – การตอบสนองตลาดและมุมมองนักลงทุน 📊
การตอบสนองตลาด
-
ราคาหุ้น ปรับตัวขึ้นทันทีหลังประกาศผลประกอบการและแนวโน้มไตรมาสสอง
-
สะท้อน ความเชื่อมั่นเชิงบวกของนักลงทุน
-
ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดและแนวโน้มข้างหน้าชี้ให้เห็นว่า บริษัทยังสามารถขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรักษาการเติบโตในตลาดเซมิคอนดักเตอร์และ AI
บริบทธุรกิจและแนวโน้ม
-
ADI เป็น ผู้นำตลาดเซมิคอนดักเตอร์แบบอะนาล็อกและโซลูชันอุตสาหกรรม
-
การเติบโตสนับสนุนโดย:
-
การลงทุนเพิ่มใน โครงสร้างพื้นฐาน AI
-
การขยาย ศูนย์ข้อมูล
-
ความต้องการคงตัวจาก ลูกค้าอุตสาหกรรมหลัก
-
จุดแข็งหลัก
-
ขนาดการดำเนินงานและการมองเห็นรายได้
-
ความต้องการสูงในกลุ่ม Industrial, Communications, Consumer
-
อัตรากำไรขั้นต้นและกำไรจากการดำเนินงานสูง
ความท้าทายหลัก
-
ความกดดันจาก เศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์
-
การแข่งขันรุนแรงในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
-
ความจำเป็นในการสร้างนวัตกรรมต่อเนื่อง ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
Analog Devices (ADI) – Key Takeaways Q1/Q2 2026 📌
-
ผลประกอบการ Q1 2026 แข็งแกร่ง
-
รายได้: $3.16 พันล้าน (+30% YoY)
-
EPS: $2.46
-
ทั้งสองตัวเลข สูงกว่าค่า consensus
-
-
แนวโน้ม Q2 2026 แข็งแกร่ง
-
รายได้: $3.50 พันล้าน
-
EPS: $2.88
-
ได้แรงหนุนจาก ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI
-
-
การตอบสนองของตลาดเชิงบวก
-
ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นสะท้อน ความเชื่อมั่นของนักลงทุน
-
-
ตำแหน่งการแข่งขันแข็งแกร่ง
-
ขนาดการดำเนินงานและการมองเห็นรายได้
-
อัตรากำไรสูง
-
การเข้าถึงตลาด AI และเซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรม อย่างแข็งแกร่ง
-
