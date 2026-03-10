อ่านเพิ่มเติม
20:03 · 10 มีนาคม 2026

Nvidia ขยายสู่ซอฟต์แวร์ AI? Wired รายงานเกี่ยวกับ NemoClaw

Nvidia กำลังขยายซอฟต์แวร์ AI ด้วยแพลตฟอร์ม NemoClaw

  • ตามรายงานของ Wired บริษัทกำลังพัฒนา แพลตฟอร์ม AI agent แบบโอเพ่นซอร์สชื่อ NemoClaw ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ แพลตฟอร์มนี้คาดว่าจะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถปรับใช้ AI agents ที่สามารถทำงานซับซ้อนแทนพนักงานได้
  • ก่อนการเปิดตลาดสหรัฐฯ หุ้น Nvidia ยังไม่มีปฏิกิริยามากนักต่อข่าวนี้ แต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา หุ้นยังคงทรงตัวได้ดีแม้ Nasdaq 100 จะปรับตัวลดลง ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการ สะสมหุ้นต่อเนื่อง
  • เป้าหมายเชิงกลยุทธ์คือการ สร้างระบบนิเวศ AI รอบเทคโนโลยีของ Nvidia โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สร้าง AI stack ครบวงจร ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ (GPU) ไปจนถึงเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้บริษัทพัฒนา ปรับใช้ และบริหารจัดการแอปพลิเคชัน AI
  • NemoClaw จะช่วยขยายความสามารถของ แพลตฟอร์ม NeMo ของ Nvidia ซึ่งใช้จัดการวงจรชีวิตของโมเดล AI ทั้งการเตรียมข้อมูล การปรับแต่ง การติดตาม และการปรับปรุงโมเดลในระดับการผลิต
  • รายงานระบุว่า Nvidia กำลังเจรจากับบริษัทใหญ่หลายแห่ง เช่น Salesforce, Cisco, Google, Adobe และ CrowdStrike ซึ่งอาจรวมแพลตฟอร์มเข้ากับผลิตภัณฑ์ของตนได้ แต่ในตอนนี้ยังไม่มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการ
  • การทำเป็น โอเพ่นซอร์ส อาจช่วยเร่งการนำไปใช้ โดยพันธมิตรสามารถใช้งานแพลตฟอร์มฟรีแลกกับการมีส่วนร่วมพัฒนา ซึ่งช่วยให้ระบบนิเวศเติบโตอย่างรวดเร็ว
  • แพลตฟอร์มยังจะมาพร้อม ฟีเจอร์ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ซึ่งสำคัญสำหรับลูกค้าองค์กร โดยเฉพาะเมื่อ AI agents ทำงานแทนผู้ใช้
  • Nvidia ยังตั้งเป้าประโยชน์จาก แนวโน้ม AI agents ที่กำลังเติบโต ตลาดเริ่มเคลื่อนจากโมเดลภาษาใหญ่ทั่วไปไปสู่ AI agents ที่สามารถวางแผน ตัดสินใจ และทำงานหลายขั้นตอนได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้องการฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง
  • ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา Nvidia เปิดตัวเครื่องมือเช่น Nemotron และ Cosmos เพื่อเป็นพื้นฐานของแอป AI agent ขณะที่เครื่องมือโอเพ่นซอร์สที่รันบนเครื่องและทำงานอัตโนมัติก็เริ่มได้รับความนิยม เช่น OpenClaw ซึ่งต่อมาถูกซื้อโดย OpenAI
  • Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia กล่าวว่า การพัฒนาแพลตฟอร์มนี้อาจเป็น “ซอฟต์แวร์ที่สำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมา” แสดงให้เห็นถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของ AI agents ต่อวิสัยทัศน์ระยะยาวของ Nvidia

ข่าวของ NemoClaw ปรากฏขึ้นไม่กี่วันก่อนงาน GTC ประจำปีของ Nvidia ที่ San Jose (16–19 มีนาคม) ซึ่งปกติจะมีการเปิดตัวทิศทางใหม่ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ AI หากมีการประกาศอย่างเป็นทางการ จะช่วยเสริมกลยุทธ์ของ Nvidia ในการสร้าง ระบบนิเวศ AI ครบวงจร ให้ลูกค้าพึ่งพาเทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

12 มีนาคม 2026, 21:29

