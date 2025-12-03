อ่านเพิ่มเติม
09:18 · 3 ธันวาคม 2025

AOSL พุ่งขึ้นหลังเปิดตัว MOSFET รุ่นใหม่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI

หุ้นของ Alpha and Omega Semiconductor (AOSL) ปรับตัวขึ้น 2% หลังประกาศเปิดตัว MOSFET รุ่นใหม่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI ที่ใช้แรงดันไฟ 48V

MOSFET เป็นทรานซิสเตอร์ชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่เป็น สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องขยายกระแสในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีบทบาทสำคัญใน การจัดการพลังงานและไฟฟ้า โดยเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูล ที่ความเสถียรและประสิทธิภาพการจ่ายไฟมีความสำคัญ

ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ตอบโจทย์ความต้องการจริงของศูนย์ข้อมูล เพราะ ออกแบบกะทัดรัดและทนทานสูง ช่วยประหยัดพื้นที่และเพิ่มความน่าเชื่อถือในเซิร์ฟเวอร์ AI โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้งาน accelerator ของ NVIDIA และ AMD เพิ่มขึ้น

การเปิดตัว MOSFET ครั้งนี้ช่วย เสริมตำแหน่งของ AOSL ในตลาดเซมิคอนดักเตอร์กำลังสำหรับ AI และศูนย์ข้อมูล แข่งขันกับบริษัทเช่น NXP และ Infineon ปฏิกิริยาตลาดเชิงบวกสะท้อนว่า นักลงทุนเห็น ศักยภาพการเติบโตของยอดขายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากบริษัทสร้างพันธมิตรกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่

ความสนใจของตลาดสะท้อนถึง ความนิยมในผลิตภัณฑ์ใหม่และศักยภาพในการตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในโครงสร้างพื้นฐาน AI ในระยะยาว การพัฒนา MOSFET และการนำไปใช้ในโครงการเซิร์ฟเวอร์อาจ ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท แม้ว่าการแข่งขันและความชะลอตัวในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ


 
