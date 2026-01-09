Nvidia และจีน: โอกาสทำเงินและเติบโตมหาศาล!📈

NVIDIA ใกล้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาด AI ของจีน
NVIDIA กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่อาจเปลี่ยนเกมในตลาด AI ของจีน ปักกิ่งเตรียมอนุมัติการนำเข้า H200 ชิปสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์บางประเภทตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2026 แม้ว่าการตัดสินใจนี้จะไม่รวมถึงหน่วยงานทหาร โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ และบริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของ แต่ก็เปิดประตูสู่หนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลกสำหรับฮาร์ดแวร์ AI จากสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นทั้งการเพิ่มรายได้ให้ NVIDIA อย่างมีนัยสำคัญและโอกาสเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นในระยะสั้นและระยะยาว
ศักยภาพมหาศาลของตลาดจีน
จีนไม่เพียงแต่เป็นที่ตั้งของผู้ใช้ AI จำนวนมาก แต่ยังเป็นบ้านของบริษัทเทคโนโลยีภายในประเทศขนาดใหญ่หลายแห่ง กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Alibaba และ ByteDance ต่างก็แสดงความสนใจที่จะซื้อ H200 ชิปมากกว่า 200,000 ชิปต่อบริษัท เพื่อเร่งพัฒนาระบบ AI ของตัวเองและแข่งขันกับบริษัทสหรัฐฯ
NVIDIA ยืนยันว่าความต้องการจากจีนสูงมาก และแอปพลิเคชันขออนุญาตส่งออกใกล้จะได้รับการอนุมัติจากสหรัฐฯ ชิป H200 รุ่น Hopper สามารถส่งออกได้ ต่างจากรุ่นใหม่อย่าง Blackwell และ Rubin ทำให้ชิปนี้กลายเป็นสินค้าสำคัญสำหรับบริษัทจีน
ตามข้อมูลจาก CEO Jensen Huang ตลาด AI ของจีนอาจสร้างรายได้ถึง 50 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งเท่ากับประมาณ 1.85 ล้านชิป H200 ที่ราคาต่อหน่วย 27,000 ดอลลาร์ ขณะนี้ NVIDIA มีคำสั่งซื้อ H200 มากกว่า 2 ล้านชิป โดยราคาต่อหน่วยอยู่ระหว่าง 25,000–35,000 ดอลลาร์ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ต่อปีระหว่าง 50–70 พันล้านดอลลาร์
มาตรการป้องกันทางการเงินสำหรับ NVIDIA
เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ NVIDIA ต้องการการชำระเงินเต็มจำนวนล่วงหน้าสำหรับคำสั่งซื้อ H200 จากจีน การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแทบเป็นไปไม่ได้ ยกเว้นกรณีพิเศษที่จะรับเฉพาะหลักประกันหรือประกันเท่านั้น
นโยบายนี้ช่วยลดความเสี่ยงโดยเฉพาะ เมื่อปักกิ่งยังคงสนับสนุนการพัฒนาชิปภายในประเทศ และจำกัดการซื้อบางส่วนเพื่อให้ผู้ผลิตในประเทศ เช่น Huawei และ Cambricon ได้รับประโยชน์
บริบททางภูมิรัฐศาสตร์
การเปิดตลาดจีนถือเป็นโอกาสทางการเงินมหาศาลสำหรับ NVIDIA แต่ไม่ได้หมายความว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะลดลง ปักกิ่งยังคงลงทุนในเทคโนโลยีภายในประเทศและพยายามลดการพึ่งพาชิปสหรัฐฯ
แม้ผู้ผลิตในประเทศจะพยายามมาก แต่ชิปจีนยังล้าหลังโซลูชันของสหรัฐฯ หลายปี บริษัทจีนใหญ่ ๆ ยังคงต้องซื้อชิปขั้นสูงของ NVIDIA เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในสนาม AI
แนวโน้มความต้องการและรายได้
บริษัทจีนได้สั่งซื้อ H200 เป็นจำนวนหลายแสนชิป เมื่อการนำเข้าได้รับอนุมัติเต็มรูปแบบ ตลาดอาจสร้างรายได้ 40–50 พันล้านดอลลาร์ต่อปี อย่างไรก็ตาม การชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนและค่าธรรมเนียมส่งออกของสหรัฐฯ 25% จะส่งผลต่ออัตรากำไร
ความต้องการที่สูงผสมกับอุปทานชิปที่จำกัด สร้างสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยต่อรายได้ของ NVIDIA และโอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้น
ผลกระทบต่อผู้ลงทุน
ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของ NVIDIA หมายความว่าตลาดจีนอาจกลายเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้หลักของบริษัทในไตรมาสถัดไป คำสั่งซื้อขนาดใหญ่และอุปทานชิปที่จำกัดอาจส่งผลบวกต่อมูลค่าบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว การลงทุนของบริษัทจีนในศูนย์ข้อมูลตอกย้ำความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของชิป AI ในระดับโลก
ประเด็นสำคัญ
- การเปิดตลาดจีนสำหรับชิป H200 เป็นโอกาสทางการเงินครั้งใหญ่สำหรับ NVIDIA โดยมีศักยภาพในการสร้างรายได้หลายสิบพันล้านดอลลาร์ต่อปี
- แม้จะมีโอกาสทางการเงินเหล่านี้ ความสัมพันธ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงส่งผลต่อธุรกิจ จีนยังคงสนับสนุนเทคโนโลยีภายในประเทศและพยายามลดการพึ่งพาสหรัฐฯ
- บริษัทจีนใหญ่ที่สุดยังคงพึ่งพาชิปรุ่นล่าสุดจากต่างประเทศเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในสนาม AI
- สถานการณ์เชิงกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนใครเกิดขึ้น: กำไรมหาศาลสำหรับ NVIDIA การพัฒนา AI เร่งตัวในจีน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพึ่งพาผู้ผลิตชิปสหรัฐฯ
