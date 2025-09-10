อ่านเพิ่มเติม

08:57 10 กันยายน 2025

หุ้น Apple ปรับลด 0.5% ระหว่างงาน Apple Event 📉

สรุป Apple Event:
บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่สหรัฐ Apple (AAPL.US) เปิดตัวสินค้าใหม่หลายรายการวันนี้ รวมถึง iPhone 17, AirPods รุ่นใหม่, และ สมาร์ทวอทช์เจนเนอเรชันล่าสุด อย่างไรก็ตาม หุ้นปรับตัวลดเพียง 0.5% นักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อ กลยุทธ์การตั้งราคา และฟีเจอร์ใหม่ หากตลาดมองว่าการเปิดตัวไม่เพียงพอ ราคาอาจถูกกดลงสู่โซน 220–225 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับ EMA50 และ EMA200

  • การไม่ปรับราคาของ Apple Watch และ AirPods อาจกดดัน margin

  • การขึ้นราคาที่เป็นไปได้ของ iPhone 17 ($50–100) ช่วยชดเชยค่าภาษีและหนุนรายได้

  • ฟีเจอร์ใหม่ด้าน สุขภาพและ AI เช่น การแปลบทสนทนาแบบเรียลไทม์ใน AirPods เน้นกลยุทธ์ Apple ในด้าน AI และ digital healthcare

  • ความสนใจผู้บริโภคยังแข็งแกร่ง สตรีมบน YouTube ของ Apple มีผู้ชมกว่า 650,000 คน ก่อนงาน

iPhone 17

  • สี: lavender, mist blue, black, white, sage

  • Ceramic Shield 2: ทนรอยขีดข่วนได้ 3 เท่า

  • iOS 26: ดีไซน์ “Liquid Glass” ใหม่ ใช้ได้กับอุปกรณ์รุ่นเก่า

  • ราคาคาด: อาจปรับขึ้น $50–100 จากค่าภาษี

Apple Watch Series 11 & Ultra 3

  • ราคาคงที่:

    • SE 3: $249

    • Series 11: $399

    • Ultra 3: $799

  • Series 11: บางและสวมสบายที่สุด พร้อม 5G modem, ประหยัดพลังงาน, แบตฯ 24 ชั่วโมง

  • ฟีเจอร์สุขภาพ: ตรวจวัด ความดันโลหิต (รอการอนุมัติ FDA)

  • Ultra 3: จอปรับปรุง, การเชื่อมต่อดาวเทียม, รองรับ 5G

AirPods Pro 3

  • ราคาคงที่: $249, วางจำหน่าย 19 กันยายน

  • ฟีเจอร์ใหม่:

    • แปลบทสนทนาแบบเรียลไทม์ (AI)

    • ปรับปรุงระบบตัดเสียงรบกวนและเสียงรอบทิศทาง

    • แบตฯ 8 ชั่วโมง

    • ขนาดหูฟัง 5 แบบเพื่อการสวมใส่ที่เหมาะสม

กราฟหุ้น Apple (D1 interval)


Source: xStation5

หุ้น:
