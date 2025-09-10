หุ้น Apple ปรับลด 0.5% ระหว่างงาน Apple Event 📉
สรุป Apple Event:
บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่สหรัฐ Apple (AAPL.US) เปิดตัวสินค้าใหม่หลายรายการวันนี้ รวมถึง iPhone 17, AirPods รุ่นใหม่, และ สมาร์ทวอทช์เจนเนอเรชันล่าสุด อย่างไรก็ตาม หุ้นปรับตัวลดเพียง 0.5% นักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อ กลยุทธ์การตั้งราคา และฟีเจอร์ใหม่ หากตลาดมองว่าการเปิดตัวไม่เพียงพอ ราคาอาจถูกกดลงสู่โซน 220–225 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับ EMA50 และ EMA200
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
-
การไม่ปรับราคาของ Apple Watch และ AirPods อาจกดดัน margin
-
การขึ้นราคาที่เป็นไปได้ของ iPhone 17 ($50–100) ช่วยชดเชยค่าภาษีและหนุนรายได้
-
ฟีเจอร์ใหม่ด้าน สุขภาพและ AI เช่น การแปลบทสนทนาแบบเรียลไทม์ใน AirPods เน้นกลยุทธ์ Apple ในด้าน AI และ digital healthcare
-
ความสนใจผู้บริโภคยังแข็งแกร่ง สตรีมบน YouTube ของ Apple มีผู้ชมกว่า 650,000 คน ก่อนงาน
iPhone 17
-
สี: lavender, mist blue, black, white, sage
-
Ceramic Shield 2: ทนรอยขีดข่วนได้ 3 เท่า
-
iOS 26: ดีไซน์ “Liquid Glass” ใหม่ ใช้ได้กับอุปกรณ์รุ่นเก่า
-
ราคาคาด: อาจปรับขึ้น $50–100 จากค่าภาษี
Apple Watch Series 11 & Ultra 3
-
ราคาคงที่:
-
SE 3: $249
-
Series 11: $399
-
Ultra 3: $799
-
-
Series 11: บางและสวมสบายที่สุด พร้อม 5G modem, ประหยัดพลังงาน, แบตฯ 24 ชั่วโมง
-
ฟีเจอร์สุขภาพ: ตรวจวัด ความดันโลหิต (รอการอนุมัติ FDA)
-
Ultra 3: จอปรับปรุง, การเชื่อมต่อดาวเทียม, รองรับ 5G
AirPods Pro 3
-
ราคาคงที่: $249, วางจำหน่าย 19 กันยายน
-
ฟีเจอร์ใหม่:
-
แปลบทสนทนาแบบเรียลไทม์ (AI)
-
ปรับปรุงระบบตัดเสียงรบกวนและเสียงรอบทิศทาง
-
แบตฯ 8 ชั่วโมง
-
ขนาดหูฟัง 5 แบบเพื่อการสวมใส่ที่เหมาะสม
-
กราฟหุ้น Apple (D1 interval)