13:31 · 23 ตุลาคม 2025

หุ้น Texas Instruments ดิ่งแรงหลังรายงานผลประกอบการ

Texas Instruments
หุ้น
TXN.US, Texas Instruments Inc
ประเด็นหลัก
  • บริษัทประกาศผลกำไรที่น่าพอใจ
  • คำแนะนำที่แย่กว่าคาดทำให้ราคาหุ้นร่วงลง
  • Texas Instruments ได้ประโยชน์จากกฎหมายชิป แต่ได้รับผลกระทบจากภาษี
  • ความตึงเครียดทางการค้าอาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาว
  • แม้สถานการณ์การเงินตึงเครียด บริษัทก็ยังคืนเงินสดให้แก่นักลงทุน

Texas Instruments เป็นผู้นำด้านเซมิคอนดักเตอร์อะนาล็อก บริษัทออกแบบและผลิตระบบพลังงาน สัญญาณ และไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ใช้ในยานยนต์ อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ นอกจากนี้ บริษัทกำลังสร้างสายการผลิตของตนเองบนเวเฟอร์ขนาด 300 มิลลิเมตรในสหรัฐอเมริกา เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองจากซัพพลายเออร์ภายนอกและเพิ่มความสามารถในการควบคุมต้นทุน

เมื่อพิจารณาครั้งแรก รายงานผลประกอบการไตรมาสสามที่เผยแพร่วันนี้มีภาพรวมที่น่าพอใจ

  • รายได้อยู่ที่ 4.74 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าความคาดหมายของนักวิเคราะห์

  • ยอดขายเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีก่อน

  • กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.48 ดอลลาร์ ต่ำกว่าความคาดหมายของตลาดเพียง 0.01 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม หุ้นร่วงประมาณ 8% ก่อนเปิดตลาด เหตุผลหลักคือ บริษัทให้คำแนะนำสำหรับไตรมาสสี่ที่อ่อนกว่าความคาดหมายอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดตีความว่าเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวที่ช้ากว่าในอุตสาหกรรมอะนาล็อกโดยรวม

นอกจากนี้ บริษัทยังเผชิญแรงกดดันจากภาษีศุลกากรและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีใหม่ รวมถึงการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากผู้ผลิตจีน การขยายกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์รุ่นเก่าในจีนสร้างแรงกดดันด้านราคา และการฟื้นตัวของอุปสงค์ในยานยนต์และอุตสาหกรรมช้ากว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ ทำให้ตลาดกังวลว่าสั่งซื้อในช่วงหลายเดือนข้างหน้าอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หนี้สินรวมของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์ และแม้อัตรากำไรจะฟื้นตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ยังคงต่ำกว่าระดับของปี 2022

 

ตัวเลขสองตัวเด่นในรายงานคือ กระแสเงินสดอิสระในช่วงสิบสองเดือนเพิ่มขึ้นถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ และการใช้จ่ายในการซื้อหุ้นคืนเพิ่มขึ้นประมาณสองร้อยห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ต้องสังเกตว่าการซื้อหุ้นคืนส่วนใหญ่มาจากฐานต่ำ และยังห่างไกลจากระดับของปี 2022 สำหรับกระแสเงินสดอิสระ ภาพรวมดีกว่าเนื่องจากค่าใช้จ่าย CAPEX ที่ลดลงช่วยปรับปรุงสถานการณ์ได้อย่างชัดเจน ด้วยเงินอุดหนุนจากโครงการ CHIPS Act บริษัทสามารถรักษาอัตราการลงทุนได้ในต้นทุนเงินสดที่ต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประโยชน์จากการจัดการสินค้าคงคลังและลูกหนี้ที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยลดอัตราวงจรสินค้าคงคลัง

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างสูญเสียไป

ฝ่ายบริหารยังคงดำเนินโครงการปรับโครงสร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพต่อไป พร้อมทั้งขยายกำลังการผลิตภายในประเทศ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่ยังคงนโยบายจ่ายเงินปันผลและซื้อหุ้นคืนอย่างใจกว้าง ในระยะยาว ความตึงเครียดทางการค้าในปัจจุบันอาจกลับกลายเป็นข้อได้เปรียบ หากลูกค้าอเมริกันเริ่มให้ความสำคัญกับซัพพลายเออร์ในประเทศ และการลงทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเริ่มสะท้อนผลลัพธ์ในรูปแบบของประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและกระแสเงินสดอิสระ

 

สถานการณ์ดังกล่าวไม่สามารถรับประกันได้ แต่ยังคงเป็นทางเลือกที่นักลงทุนควรพิจารณา

สถานการณ์ของ Texas Instruments มีความซับซ้อนและไม่ได้สร้างความมั่นใจในผลประกอบการไตรมาสถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทกำลังดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขจุดอ่อนสำคัญต่าง ๆ

หากนโยบายภาษีศุลกากรมีความโปร่งใสมากขึ้น การแข่งขันในตลาดที่เติบโตเต็มที่มีเสถียรภาพ และการลงทุนที่ดำเนินอยู่เริ่มส่งผลให้ประสิทธิภาพดีขึ้น ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ความอ่อนแอในปัจจุบันอาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นเพียงช่วงเปลี่ยนผ่าน ที่ช่วยวางรากฐานสำหรับการเติบโตอย่างมั่นคงมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ตลาดมีเหตุผลที่ประเมินมูลค่าหุ้นลดลง เนื่องจากแนวโน้มที่อ่อนแอของไตรมาสสี่และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโดยรอบที่เพิ่มสูงขึ้น

TXN.US (D1)

ที่มา: xStation5
24 ตุลาคม 2025, 16:18

