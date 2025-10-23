หุ้น Texas Instruments ดิ่งแรงหลังรายงานผลประกอบการ

- บริษัทประกาศผลกำไรที่น่าพอใจ
- คำแนะนำที่แย่กว่าคาดทำให้ราคาหุ้นร่วงลง
- Texas Instruments ได้ประโยชน์จากกฎหมายชิป แต่ได้รับผลกระทบจากภาษี
- ความตึงเครียดทางการค้าอาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาว
- แม้สถานการณ์การเงินตึงเครียด บริษัทก็ยังคืนเงินสดให้แก่นักลงทุน
- บริษัทประกาศผลกำไรที่น่าพอใจ
- คำแนะนำที่แย่กว่าคาดทำให้ราคาหุ้นร่วงลง
- Texas Instruments ได้ประโยชน์จากกฎหมายชิป แต่ได้รับผลกระทบจากภาษี
- ความตึงเครียดทางการค้าอาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาว
- แม้สถานการณ์การเงินตึงเครียด บริษัทก็ยังคืนเงินสดให้แก่นักลงทุน
Texas Instruments เป็นผู้นำด้านเซมิคอนดักเตอร์อะนาล็อก บริษัทออกแบบและผลิตระบบพลังงาน สัญญาณ และไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ใช้ในยานยนต์ อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ นอกจากนี้ บริษัทกำลังสร้างสายการผลิตของตนเองบนเวเฟอร์ขนาด 300 มิลลิเมตรในสหรัฐอเมริกา เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองจากซัพพลายเออร์ภายนอกและเพิ่มความสามารถในการควบคุมต้นทุน
เมื่อพิจารณาครั้งแรก รายงานผลประกอบการไตรมาสสามที่เผยแพร่วันนี้มีภาพรวมที่น่าพอใจ
-
รายได้อยู่ที่ 4.74 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าความคาดหมายของนักวิเคราะห์
-
ยอดขายเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีก่อน
-
กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.48 ดอลลาร์ ต่ำกว่าความคาดหมายของตลาดเพียง 0.01 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม หุ้นร่วงประมาณ 8% ก่อนเปิดตลาด เหตุผลหลักคือ บริษัทให้คำแนะนำสำหรับไตรมาสสี่ที่อ่อนกว่าความคาดหมายอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดตีความว่าเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวที่ช้ากว่าในอุตสาหกรรมอะนาล็อกโดยรวม
นอกจากนี้ บริษัทยังเผชิญแรงกดดันจากภาษีศุลกากรและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีใหม่ รวมถึงการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากผู้ผลิตจีน การขยายกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์รุ่นเก่าในจีนสร้างแรงกดดันด้านราคา และการฟื้นตัวของอุปสงค์ในยานยนต์และอุตสาหกรรมช้ากว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ ทำให้ตลาดกังวลว่าสั่งซื้อในช่วงหลายเดือนข้างหน้าอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
หนี้สินรวมของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์ และแม้อัตรากำไรจะฟื้นตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ยังคงต่ำกว่าระดับของปี 2022
ตัวเลขสองตัวเด่นในรายงานคือ กระแสเงินสดอิสระในช่วงสิบสองเดือนเพิ่มขึ้นถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ และการใช้จ่ายในการซื้อหุ้นคืนเพิ่มขึ้นประมาณสองร้อยห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ต้องสังเกตว่าการซื้อหุ้นคืนส่วนใหญ่มาจากฐานต่ำ และยังห่างไกลจากระดับของปี 2022 สำหรับกระแสเงินสดอิสระ ภาพรวมดีกว่าเนื่องจากค่าใช้จ่าย CAPEX ที่ลดลงช่วยปรับปรุงสถานการณ์ได้อย่างชัดเจน ด้วยเงินอุดหนุนจากโครงการ CHIPS Act บริษัทสามารถรักษาอัตราการลงทุนได้ในต้นทุนเงินสดที่ต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประโยชน์จากการจัดการสินค้าคงคลังและลูกหนี้ที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยลดอัตราวงจรสินค้าคงคลัง
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างสูญเสียไป
ฝ่ายบริหารยังคงดำเนินโครงการปรับโครงสร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพต่อไป พร้อมทั้งขยายกำลังการผลิตภายในประเทศ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่ยังคงนโยบายจ่ายเงินปันผลและซื้อหุ้นคืนอย่างใจกว้าง ในระยะยาว ความตึงเครียดทางการค้าในปัจจุบันอาจกลับกลายเป็นข้อได้เปรียบ หากลูกค้าอเมริกันเริ่มให้ความสำคัญกับซัพพลายเออร์ในประเทศ และการลงทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเริ่มสะท้อนผลลัพธ์ในรูปแบบของประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและกระแสเงินสดอิสระ
สถานการณ์ดังกล่าวไม่สามารถรับประกันได้ แต่ยังคงเป็นทางเลือกที่นักลงทุนควรพิจารณา
สถานการณ์ของ Texas Instruments มีความซับซ้อนและไม่ได้สร้างความมั่นใจในผลประกอบการไตรมาสถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทกำลังดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขจุดอ่อนสำคัญต่าง ๆ
หากนโยบายภาษีศุลกากรมีความโปร่งใสมากขึ้น การแข่งขันในตลาดที่เติบโตเต็มที่มีเสถียรภาพ และการลงทุนที่ดำเนินอยู่เริ่มส่งผลให้ประสิทธิภาพดีขึ้น ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ความอ่อนแอในปัจจุบันอาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นเพียงช่วงเปลี่ยนผ่าน ที่ช่วยวางรากฐานสำหรับการเติบโตอย่างมั่นคงมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ตลาดมีเหตุผลที่ประเมินมูลค่าหุ้นลดลง เนื่องจากแนวโน้มที่อ่อนแอของไตรมาสสี่และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโดยรอบที่เพิ่มสูงขึ้น
TXN.US (D1)
ด่วน! EUR/GBP นิ่ง แม้ PMI อังกฤษแข็งแกร่ง🔎
วิเคราะห์กราฟทองคำ GOLD (24.10.2025)
หุ้นเด่นประจำสัปดาห์ – Merck & Co Inc (23.10.2025)
IBM Earnings: เติบโตชะลอ ตลาดผิดหวัง