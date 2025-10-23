IBM รายงานผลประกอบการ: บิดาแห่งวงการไอที จะทำได้ตามคาดหรือไม่?

- การเร่งตัวของซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนโดย ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ คลาวด์ เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับนักลงทุน พร้อมกับข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับ มูลค่าสัญญาและการสร้างรายได้
- นักลงทุนต้องการเห็น การปรับปรุงอัตรากำไรและกระแสเงินสด รวมถึงคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับ ผลกระทบจากตารางสัญญา
- บริการแบบดั้งเดิม เช่น การบำรุงรักษาระบบและการปรับปรุงระบบ ยังคงเป็น รากฐานของรายได้ซ้ำ
- รอบการต่ออายุของ คอมพิวเตอร์ Z series seventeen mainframe คาดว่าจะเพิ่มคำสั่งซื้อและผลักดันยอดขาย
- ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการบูรณาการการเข้าซื้อกิจการควรช่วย เสริมข้อเสนอและขยายการเข้าถึงตลาด
- โทนของฝ่ายบริหารและ ตัวชี้วัดเฉพาะเกี่ยวกับการนำ AI ไปใช้ จะเป็นกุญแจสำคัญในการประเมินรายงานผลประกอบการ
IBM เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่เก่าแก่และเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก บริษัทเติบโตมาจาก ฮาร์ดแวร์และระบบธุรกรรมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ และปัจจุบันรวม ซอฟต์แวร์ บริการ และคลาวด์ เข้ากับ ระบบนิเวศพันธมิตรที่กว้างขวาง ลูกค้าหลักเป็น สถาบันที่มีความต้องการสูงในด้านความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย
วันนี้ บริษัทกำลังเผยแพร่ผลประกอบการ รายงานสองไตรมาสก่อนหน้า ทำให้นักลงทุนผิดหวัง โดยเฉพาะในส่วนของ กำไรต่อหุ้น (EPS) นักลงทุนจะให้ความสนใจเป็นหลักกับ อัตราการนำโซลูชัน AI ไปใช้ ความน่าเชื่อถือของอัตรากำไรและกระแสเงินสดหลังจากความล้มเหลวล่าสุด สภาพของบริการแบบดั้งเดิม ความสำคัญของสิทธิบัตร และการมีส่วนร่วมของรอบการใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน Z series seventeen ใหม่
- ความคาดหวังที่สำคัญที่สุดของนักลงทุนคือ การเร่งตัวในกลุ่มซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และคลาวด์ บริษัทกำลังก้าวเข้าสู่ AI อย่างระมัดระวัง ขยายพอร์ตโฟลิโอ และผสานคุณสมบัติใหม่เข้ากับแพลตฟอร์มที่มีอยู่ ตลาดจะจับตาดู ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับมูลค่าสัญญาที่เซ็น ผลกระทบจากการใช้งานกับลูกค้ารายใหญ่ รวมถึงแผนการสร้างรายได้และบทบาทของความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
- ความท้าทายที่สองของบริษัทคือ การตอบสนองความคาดหวังที่ระมัดระวังของนักลงทุน หลังจากสองไตรมาสที่ค่อนข้างอ่อนแอ ความสนใจกำลังเปลี่ยนจากรายได้ไปสู่ คุณภาพของอัตรากำไรและกระแสเงินสด นักลงทุนยังมองหา สัญญาณของการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น การคงที่ของค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายขาย รวมถึงการยืนยันเป้าหมายเงินสดทั้งปี พร้อมคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับตารางการดำเนินสัญญา
- เสาหลักที่สามของความคาดหวังคือ บริการ นอกจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI แล้ว บริการแบบดั้งเดิม เช่น การบำรุงรักษา การพัฒนา และการปรับปรุงระบบที่มีอยู่ ถือว่ามีความสำคัญต่อความต่อเนื่องของรายได้ แต่ยังเผชิญแรงกดดันด้านอัตราค่าบริการและการหมุนเวียนสัญญา พอร์ตโฟลิโอสิทธิบัตรที่แข็งแกร่ง ยังคงเป็นสินทรัพย์สำคัญ ช่วยปกป้องอัตรากำไร สนับสนุนการให้สิทธิ์ใช้งาน และให้กรอบป้องกันสำหรับฟีเจอร์ใหม่ในซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐาน
- พื้นที่สำคัญลำดับที่สี่คือ โครงสร้างพื้นฐาน คาดว่า รอบการต่ออายุของคอมพิวเตอร์ Z series seventeen mainframe จะนำไปสู่การเพิ่มคำสั่งซื้อและผลักดันความต้องการซอฟต์แวร์และบริการรอบแพลตฟอร์มนี้ สิ่งสำคัญคือข้อมูลเกี่ยวกับ ระยะเวลาของรอบการใช้งาน อัตราการดำเนินการ และขอบเขตที่รุ่นใหม่รองรับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับ AI
IBM.US (D1)
ที่มา: xStation5
