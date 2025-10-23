Teledyne Technologies รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง แต่หุ้นร่วงกว่า 5%

- แม้ Teledyne Technologies จะรายงานผลประกอบการเหนือความคาดหมายและปรับเพิ่มคำแนะนำกำไรทั้งปี แต่ราคาหุ้นกลับปรับตัวลดลงมากกว่า 5% สะท้อนถึงความคาดหวังสูงของนักลงทุน
- แม้ Teledyne Technologies จะรายงานผลประกอบการเหนือความคาดหมายและปรับเพิ่มคำแนะนำกำไรทั้งปี แต่ราคาหุ้นกลับปรับตัวลดลงมากกว่า 5% สะท้อนถึงความคาดหวังสูงของนักลงทุน
- ฝ่ายบริหารชี้ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณรัฐบาลกลางและสัญญาของรัฐบาล ขณะที่การเติบโตที่ไม่สม่ำเสมอในแต่ละกลุ่มธุรกิจยังส่งผลให้ความเชื่อมั่นของตลาดลดลง
Teledyne Technologies รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง แต่ตลาดตอบรับลบ ทำไมราคาหุ้นดิ่งลง?
Teledyne Technologies บริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงที่ดำเนินงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพดาวเทียม เซนเซอร์ความแม่นยำ และซอฟต์แวร์ ได้เผยผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 บริษัทให้บริการในภาคส่วนสำคัญ ได้แก่ อวกาศ การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และพลังงาน ธุรกิจของบริษัทส่วนใหญ่พึ่งพาสัญญาระยะยาวกับรัฐบาล โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา
แม้ผลประกอบการจะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์และมีการปรับเพิ่มคำแนะนำกำไรทั้งปี ราคาหุ้นกลับปรับตัวลดลงมากกว่า 5% ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดมีความคาดหวังสูงกว่าทั้งในแง่อัตราการเติบโตและโทนของการสื่อสารจากฝ่ายบริหาร
Teledyne Technologies เปิดเผยไฮไลต์ทางการเงินของไตรมาส 3 ปี 2025 ดังนี้:
-
รายได้: 1,539.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ (~1,530 ล้านดอลลาร์)
-
EPS ปรับปรุง (non-GAAP): 5.57 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9.2% จากปีก่อน สูงกว่าคาดการณ์ (5.47 ดอลลาร์)
-
กำไรสุทธิ GAAP: 218.8 ล้านดอลลาร์ ลดลง 16% จากปีก่อน (260.9 ล้านดอลลาร์)
-
EPS GAAP: 4.65 ดอลลาร์ ลดลงจาก 5.54 ดอลลาร์ในปีก่อน
-
กระแสเงินสดอิสระ: 313.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มจาก 220.4 ล้านดอลลาร์ใน Q3 2024
-
คำแนะนำ EPS ทั้งปีปรับเพิ่ม: 21.45–21.60 ดอลลาร์ จากเดิม 21.10–21.50 ดอลลาร์
แม้ว่าผลประกอบการจะแข็งแกร่ง นักลงทุนกลับตอบรับด้วยการลดลงของราคาหุ้น ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังที่สูงเกินไป หนึ่งในปัจจัยที่อาจส่งผลคือความแตกต่างระหว่างกำไรสุทธิแบบ GAAP และผลลัพธ์แบบปรับปรุง non-GAAP แม้ว่าการปรับแบบนี้เป็นเรื่องปกติในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี แต่ขนาดของช่องว่างอาจสร้างความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของกำไร
แม้รายได้ของ Teledyne Technologies จะเติบโต แต่ อัตรากำไรปฏิบัติการลดลงเล็กน้อย ซึ่งอาจเกิดจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือการลงทุนขนาดใหญ่ที่ลดความสามารถในการทำกำไรชั่วคราว
การวิเคราะห์แยกตามกลุ่มธุรกิจเผยให้เห็นการเติบโตที่ไม่สม่ำเสมอ กลุ่ม Aerospace & Defense Electronics เติบโตอย่างโดดเด่นกว่า 37% ขณะที่ Digital Imaging ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด เติบโตเพียง 2.2% และกำไรปฏิบัติการลดลง ส่วนกลุ่ม Engineered Systems ก็มีรายได้ลดลงเช่นกัน
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังเน้นถึง ความเสี่ยงสำคัญจากสถานการณ์งบประมาณของสหรัฐฯ รวมถึงความเป็นไปได้ของการปิดรัฐบาลกลาง ซึ่งอาจส่งผลต่อความเร็วในการเซ็นสัญญาใหม่และการส่งมอบคำสั่งซื้อที่มีอยู่ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงสำคัญสำหรับบริษัทที่พึ่งพาการใช้จ่ายของรัฐบาล
ปฏิกิริยาของตลาดยังสะท้อนถึง ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ โดยบริษัทด้านการป้องกันประเทศและเทคโนโลยีขั้นสูงมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายงบประมาณ อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน นโยบายการค้า และข้อกำหนดการส่งออก ในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน แม้ผลประกอบการจะดี แต่ก็อาจไม่เพียงพอที่จะรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะเมื่อราคาหุ้นสะท้อนความคาดหวังสูงอยู่แล้ว
แนวโน้มและความท้าทายในอนาคต
โดยพื้นฐานแล้ว Teledyne ยังคงเป็นบริษัทที่มีรากฐานแข็งแกร่ง สร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงและมีตำแหน่งที่ดีในภาคส่วนกลยุทธ์สำคัญ อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการปัจจุบันสะท้อน อัตราการเติบโตที่ไม่สม่ำเสมอ โดยบางกลุ่มธุรกิจยังต้องปรับปรุงกำไรและเร่งพัฒนาการดำเนินงาน
การสื่อสารของฝ่ายบริหารอย่างระมัดระวังร่วมกับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค อาจ จำกัดศักยภาพการเติบโตของราคาหุ้นในระยะสั้น แม้บริษัทจะมีพื้นฐานที่มั่นคงและกลยุทธ์ระยะยาวที่ชัดเจน
โอกาสสำหรับนักลงทุนระยะยาว
สำหรับ นักลงทุนระยะยาว Teledyne ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะหากบริษัทสามารถปรับปรุงผลประกอบการในกลุ่มธุรกิจที่เติบโตช้า และรักษาสัญญาของรัฐบาลให้อยู่ในระดับมั่นคงในไตรมาสต่อไป ขณะเดียวกัน ตลาดจะจับตาดูความสามารถของบริษัทในการรักษาอัตรากำไร และเร่งการเติบโตในภาคส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ
