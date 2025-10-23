อ่านเพิ่มเติม
10:52 · 23 ตุลาคม 2025

Teledyne Technologies รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง แต่หุ้นร่วงกว่า 5%

ประเด็นหลัก
Teledyne Technologies
หุ้น
TDY.US, Teledyne Technologies Inc
-
-
ประเด็นหลัก
  • แม้ Teledyne Technologies จะรายงานผลประกอบการเหนือความคาดหมายและปรับเพิ่มคำแนะนำกำไรทั้งปี แต่ราคาหุ้นกลับปรับตัวลดลงมากกว่า 5% สะท้อนถึงความคาดหวังสูงของนักลงทุน
  • ฝ่ายบริหารชี้ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณรัฐบาลกลางและสัญญาของรัฐบาล ขณะที่การเติบโตที่ไม่สม่ำเสมอในแต่ละกลุ่มธุรกิจยังส่งผลให้ความเชื่อมั่นของตลาดลดลง

Teledyne Technologies รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง แต่ตลาดตอบรับลบ ทำไมราคาหุ้นดิ่งลง?

Teledyne Technologies บริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงที่ดำเนินงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพดาวเทียม เซนเซอร์ความแม่นยำ และซอฟต์แวร์ ได้เผยผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 บริษัทให้บริการในภาคส่วนสำคัญ ได้แก่ อวกาศ การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และพลังงาน ธุรกิจของบริษัทส่วนใหญ่พึ่งพาสัญญาระยะยาวกับรัฐบาล โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา

แม้ผลประกอบการจะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์และมีการปรับเพิ่มคำแนะนำกำไรทั้งปี ราคาหุ้นกลับปรับตัวลดลงมากกว่า 5% ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดมีความคาดหวังสูงกว่าทั้งในแง่อัตราการเติบโตและโทนของการสื่อสารจากฝ่ายบริหาร

Teledyne Technologies เปิดเผยไฮไลต์ทางการเงินของไตรมาส 3 ปี 2025 ดังนี้:

  • รายได้: 1,539.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ (~1,530 ล้านดอลลาร์)

  • EPS ปรับปรุง (non-GAAP): 5.57 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9.2% จากปีก่อน สูงกว่าคาดการณ์ (5.47 ดอลลาร์)

  • กำไรสุทธิ GAAP: 218.8 ล้านดอลลาร์ ลดลง 16% จากปีก่อน (260.9 ล้านดอลลาร์)

  • EPS GAAP: 4.65 ดอลลาร์ ลดลงจาก 5.54 ดอลลาร์ในปีก่อน

  • กระแสเงินสดอิสระ: 313.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มจาก 220.4 ล้านดอลลาร์ใน Q3 2024

  • คำแนะนำ EPS ทั้งปีปรับเพิ่ม: 21.45–21.60 ดอลลาร์ จากเดิม 21.10–21.50 ดอลลาร์

แม้ว่าผลประกอบการจะแข็งแกร่ง นักลงทุนกลับตอบรับด้วยการลดลงของราคาหุ้น ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังที่สูงเกินไป หนึ่งในปัจจัยที่อาจส่งผลคือความแตกต่างระหว่างกำไรสุทธิแบบ GAAP และผลลัพธ์แบบปรับปรุง non-GAAP แม้ว่าการปรับแบบนี้เป็นเรื่องปกติในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี แต่ขนาดของช่องว่างอาจสร้างความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของกำไร

 

Source: xStation

แม้รายได้ของ Teledyne Technologies จะเติบโต แต่ อัตรากำไรปฏิบัติการลดลงเล็กน้อย ซึ่งอาจเกิดจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือการลงทุนขนาดใหญ่ที่ลดความสามารถในการทำกำไรชั่วคราว

การวิเคราะห์แยกตามกลุ่มธุรกิจเผยให้เห็นการเติบโตที่ไม่สม่ำเสมอ กลุ่ม Aerospace & Defense Electronics เติบโตอย่างโดดเด่นกว่า 37% ขณะที่ Digital Imaging ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด เติบโตเพียง 2.2% และกำไรปฏิบัติการลดลง ส่วนกลุ่ม Engineered Systems ก็มีรายได้ลดลงเช่นกัน

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังเน้นถึง ความเสี่ยงสำคัญจากสถานการณ์งบประมาณของสหรัฐฯ รวมถึงความเป็นไปได้ของการปิดรัฐบาลกลาง ซึ่งอาจส่งผลต่อความเร็วในการเซ็นสัญญาใหม่และการส่งมอบคำสั่งซื้อที่มีอยู่ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงสำคัญสำหรับบริษัทที่พึ่งพาการใช้จ่ายของรัฐบาล

ปฏิกิริยาของตลาดยังสะท้อนถึง ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ โดยบริษัทด้านการป้องกันประเทศและเทคโนโลยีขั้นสูงมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายงบประมาณ อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน นโยบายการค้า และข้อกำหนดการส่งออก ในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน แม้ผลประกอบการจะดี แต่ก็อาจไม่เพียงพอที่จะรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะเมื่อราคาหุ้นสะท้อนความคาดหวังสูงอยู่แล้ว

แนวโน้มและความท้าทายในอนาคต

โดยพื้นฐานแล้ว Teledyne ยังคงเป็นบริษัทที่มีรากฐานแข็งแกร่ง สร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงและมีตำแหน่งที่ดีในภาคส่วนกลยุทธ์สำคัญ อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการปัจจุบันสะท้อน อัตราการเติบโตที่ไม่สม่ำเสมอ โดยบางกลุ่มธุรกิจยังต้องปรับปรุงกำไรและเร่งพัฒนาการดำเนินงาน

การสื่อสารของฝ่ายบริหารอย่างระมัดระวังร่วมกับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค อาจ จำกัดศักยภาพการเติบโตของราคาหุ้นในระยะสั้น แม้บริษัทจะมีพื้นฐานที่มั่นคงและกลยุทธ์ระยะยาวที่ชัดเจน

 

โอกาสสำหรับนักลงทุนระยะยาว

สำหรับ นักลงทุนระยะยาว Teledyne ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะหากบริษัทสามารถปรับปรุงผลประกอบการในกลุ่มธุรกิจที่เติบโตช้า และรักษาสัญญาของรัฐบาลให้อยู่ในระดับมั่นคงในไตรมาสต่อไป ขณะเดียวกัน ตลาดจะจับตาดูความสามารถของบริษัทในการรักษาอัตรากำไร และเร่งการเติบโตในภาคส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ

24 ตุลาคม 2025, 16:18

ด่วน! EUR/GBP นิ่ง แม้ PMI อังกฤษแข็งแกร่ง🔎
24 ตุลาคม 2025, 15:30

วิเคราะห์กราฟทองคำ GOLD (24.10.2025)
24 ตุลาคม 2025, 11:15

หุ้นเด่นประจำสัปดาห์ – Merck & Co Inc (23.10.2025)
24 ตุลาคม 2025, 10:58

IBM Earnings: เติบโตชะลอ ตลาดผิดหวัง

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก