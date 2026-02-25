อ่านเพิ่มเติม
25 กุมภาพันธ์ 2026

ผลิตในสหรัฐฯ: กลยุทธ์ใหม่ของ Apple

Apple เร่งขยายการผลิตชิปและ Mac ในสหรัฐฯ เป็นกลยุทธ์สำคัญเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของซัพพลายเชน

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา Apple ได้เร่งลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ความตึงเครียดระหว่าง United States และ China และความเป็นไปได้ที่โรงงานในเอเชียอาจหยุดชะงัก แม้ว่าการผลิต iPhone และ Mac ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเอเชีย แต่การลงทุนในสหรัฐฯ จะช่วยให้บริษัทเข้าถึงชิ้นส่วนสำคัญและเพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยีในประเทศ

หนึ่งในโครงการหลักคือโรงงานผลิตชิปขนาดใหญ่ใน Arizona มูลค่าประมาณ 165 พันล้านดอลลาร์ ประกอบด้วยโรงงาน 6 แห่ง รองรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงสำหรับอุปกรณ์ Apple ใหม่ แม้เทคโนโลยียังตามหลังโรงงาน TSMC ในไต้หวัน การลงทุนนี้ช่วยให้ Apple มีแหล่งผลิตในกรณีฉุกเฉินและลดการพึ่งพาผู้ผลิตต่างประเทศ

Apple ยังขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในสหรัฐฯ เช่น

  • GlobalWafers ใน Texas ดูแลการผลิตเวเฟอร์

  • Corning ใน Kentucky ผลิตกระจกพิเศษ

  • Amkor ใน Arizona รับผิดชอบการบรรจุชิป

นอกจากนี้ Apple จะย้ายการผลิต Mac Mini ไปที่โรงงาน Foxconn ใน Houston ซึ่งใช้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ AI อยู่แล้ว แม้ Mac Mini จะมีสัดส่วนการขายเล็ก แต่เป็นที่นิยมในกลุ่มนักพัฒนาและผู้ใช้ AI ทำให้การผลิตในสหรัฐฯ เพิ่มความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของตลาด

ผลเชิงกลยุทธ์ต่อบริษัท

  • ลดความเสี่ยงจากปัญหาการผลิตที่ TSMC

  • บรรเทาผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงจากการปิดช่องแคบไต้หวัน

  • เพิ่มความทนทานต่อความไม่แน่นอนในซัพพลายเชนโลก

  • สำหรับนักลงทุน สัญญาณนี้บ่งชี้ว่า Apple จัดการความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างจริงจังและเสริมสร้างระบบผลิตในสหรัฐฯ

ในระยะยาว การลงทุนเหล่านี้อาจช่วยเพิ่มเสถียรภาพการดำเนินงาน ควบคุมชิ้นส่วนสำคัญได้มากขึ้น และลดความเปราะบางต่อความผันผวนของตลาดโลก

