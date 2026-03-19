Micron – คาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026: วัฏจักรซูเปอร์ไซเคิลของหน่วยความจำกำลังดำเนินอยู่เต็มกำลังหรือไม่?

วันนี้ หลังตลาดปิดทำการ Micron Technology จะประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2026 เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจอย่างมาก ไม่เพียงจากนักลงทุนเท่านั้น แต่รวมถึงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และผู้เล่นในภาคปัญญาประดิษฐ์ รายงานผลประกอบการของ Micron อาจกำหนดทิศทางของกลุ่มหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) โดยเฉพาะในบริบทที่ความต้องการ DRAM, NAND และ HBM เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากศูนย์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ความคาดหวังต่อ Micron อยู่ในระดับสูงมาก โดยฉันทามติของนักวิเคราะห์คาดการณ์รายได้ประมาณ 19.4 พันล้านดอลลาร์ หรือเติบโตประมาณ 150% เมื่อเทียบกับปีก่อน พร้อมกำไรต่อหุ้น (EPS) ราว 8.7 ดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้นคาดที่ประมาณ 69% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานประมาณ 62%
ความคาดหวังของตลาด:
รายได้ Q2 FY26: 19.4 พันล้านดอลลาร์ (โต 150% YoY)
EPS: 8.7 ดอลลาร์
Gross margin: 69%
Operating margin: 62%
แนวโน้มไตรมาสถัดไป (Q3 FY26):
รายได้ประมาณ 23.8 พันล้านดอลลาร์
Gross margin มากกว่า 71%
EPS ประมาณ 11 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์คาดว่า Micron มีโอกาสทำผลประกอบการสูงกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ จากราคาหน่วยความจำที่ปรับตัวขึ้นแรงตามความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI การคาดการณ์ไตรมาส 3 ยังสะท้อนตัวเลขรายได้ 23.8 พันล้านดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้นมากกว่า 71% และ EPS ราว 11 ดอลลาร์ ซึ่งตอกย้ำลักษณะพิเศษของวัฏจักรซูเปอร์ไซเคิลของอุตสาหกรรมหน่วยความจำในปัจจุบัน ที่ขับเคลื่อนโดยการลงทุนด้าน AI และข้อจำกัดด้านอุปทาน
ตำแหน่งทางการตลาดและความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
ในปี 2026 ราคาหุ้น Micron เพิ่มขึ้นประมาณ 60% หลังจากที่พุ่งขึ้นเกือบสามเท่าในปี 2025 เมื่อเทียบกันแล้ว ผู้เล่นรายอื่นในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มีผลตอบแทนที่ค่อนข้างจำกัด มูลค่าตลาดของ Micron ทะลุ 500 พันล้านดอลลาร์ แซงหน้าบริษัทอย่าง Oracle และจัดอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตหน่วยความจำชั้นนำของโลก
ราคาหน่วยความจำที่ปรับตัวสูงขึ้นและความต้องการที่แข็งแกร่งจากศูนย์ข้อมูลช่วยให้ Micron ควบคุมรายได้และอัตรากำไรได้ดี ตำแหน่งที่แข็งแกร่งในกลุ่มหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) ช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ และช่วยทำให้รายได้จากเซิร์ฟเวอร์ AI มีเสถียรภาพ
บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ เช่น Amazon, Google, Microsoft และ Meta กำลังเพิ่มการลงทุนด้านหน่วยความจำสำหรับงาน AI และ GPU รุ่นใหม่ ส่งผลให้การเติบโตของรายได้ Micron ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยความต้องการจากภาคองค์กรและเซิร์ฟเวอร์
HBM และ DRAM – รากฐานของซูเปอร์ไซเคิล
HBM4e กลายเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ Micron กำลังการผลิตทั้งหมดสำหรับปี 2026 ถูกจองล่วงหน้าแล้ว และมีลูกค้าใหม่อยู่ในรายชื่อรอคิว อุปทานที่จำกัดร่วมกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคายังคงอยู่ในระดับสูง และ backlog ช่วยสร้างความมั่นคงของรายได้ในไตรมาสถัดไป
กลุ่ม DRAM ยังเป็นสัดส่วนรายได้หลัก การใช้งาน DDR5 และ DDR5X สำหรับเซิร์ฟเวอร์เติบโตประมาณ 20–25% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลใหม่และการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานเดิม วินัยด้านอุปทานของผู้ผลิตรายใหญ่สามราย ได้แก่ Micron, Samsung และ SK Hynix ช่วยรักษาระดับราคาและสนับสนุนอัตรากำไรขั้นต้นมากกว่า 50%
แม้ว่า NAND จะเริ่มฟื้นตัวจากความต้องการ SSD ในศูนย์ข้อมูล แต่ตลาดผู้บริโภคยังคงอ่อนแอ Micron มุ่งเน้นแอปพลิเคชันอุตสาหกรรมที่มีอัตรากำไรสูง เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของรายได้
การลงทุนการผลิตและแผนถึงปี 2027
Micron กำลังขยายโรงงานในนิวยอร์ก และเปิดโรงงานใหม่ในอินเดีย ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตในระยะกลาง สายการผลิต HBM ใหม่คาดว่าจะพร้อมใช้งานเต็มกำลังในปี 2027 ในปี 2026 บริษัทใช้กำลังการผลิตเกือบเต็มที่ ทำให้สามารถรักษาระดับราคาหน่วยความจำและอัตรากำไรที่แข็งแกร่ง
ตลาดจะติดตามอย่างใกล้ชิดว่าการลงทุนโรงงานใหม่จะส่งผลต่ออุปทานและเสถียรภาพราคาอย่างไร การใช้กำลังการผลิตปัจจุบันอย่างเต็มที่ร่วมกับ backlog ของ HBM และ DRAM เป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสามารถในการทำกำไร
อุปสงค์จากผู้เล่นรายใหญ่และปัจจัยระดับโลก
ความต้องการจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น Amazon, Google และ Microsoft เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของยอดขาย HBM และ DRAM ในศูนย์ข้อมูล คำสั่งซื้อ GPU และหน่วยความจำเชื่อมโยงโดยตรงกับแผนการลงทุนด้าน AI ของกลุ่ม hyperscaler หากการใช้จ่ายด้านเงินลงทุน (CapEx) ชะลอตัว อาจส่งผลต่ออุปสงค์และอัตรากำไรของ Micron
อุตสาหกรรมหน่วยความจำยังคงอ่อนไหวต่อปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ข้อจำกัดการส่งออก นโยบายเงินอุดหนุนของรัฐบาล และมาตรการภายใต้ CHIPS Act ซึ่งมีผลต่อการจัดสรรกำลังการผลิตและการขยายโรงงาน อย่างไรก็ตาม Micron ได้รับประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น ช่วยลดต้นทุนและสนับสนุนแผนการลงทุนระยะยาว
ฉากทัศน์การตอบสนองของตลาด
การเคลื่อนไหวของตลาดจะขึ้นอยู่กับทั้งผลประกอบการไตรมาส 2 และแนวทางคาดการณ์ของผู้บริหารสำหรับไตรมาสถัดไป
ฉากทัศน์เชิงบวก:
หากรายได้และ EPS สูงกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมราคาหน่วยความจำที่ยังอยู่ในระดับสูง อาจหนุนราคาหุ้น Micron และสร้างบรรยากาศเชิงบวกต่อทั้งภาคเซมิคอนดักเตอร์
ฉากทัศน์เป็นกลาง:
ผลลัพธ์ตามคาดและแนวโน้มที่ทรงตัว อาจนำไปสู่ปฏิกิริยาที่จำกัด และถูกมองว่าเป็นการยืนยันแนวโน้มการเติบโตที่ดำเนินอยู่
ฉากทัศน์เชิงลบ:
หากรายได้หรือ EPS ต่ำกว่าคาด ยอดขาย HBM ชะลอตัว หรือแรงกดดันต่ออัตรากำไร อาจกดดันหุ้นทั้งกลุ่มและลดความเชื่อมั่นต่อหน่วยความจำ AI
ความสำคัญโดยรวม
รายงานครั้งนี้จะเป็นบททดสอบความยั่งยืนของกระแส AI และความต้องการหน่วยความจำในศูนย์ข้อมูล ผลลัพธ์จะบ่งชี้ว่าผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มระยะยาวหรือไม่ โดยแนวทางคาดการณ์สำหรับไตรมาสถัดไปมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินศักยภาพการเติบโตและความเชื่อมั่นของตลาดเซมิคอนดักเตอร์โดยรวม
Source: xStation5
